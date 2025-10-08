50歲天才童星殞落！《好小子》顏正國病逝 昔日「三兄弟」今何在？

等不到51歲生日，《好小子》顏正國肺腺癌病逝，消息震撼影壇，也讓一代人的童年記憶定格。1986年《好小子》這部經典國片締造台灣票房奇蹟，三位平均年僅12歲的童星「阿國」顏正國、「小虎」左孝虎、「小胖」陳崇榮紅遍全亞洲。

如今並肩走紅的「小虎」左孝虎已轉戰幕後、以導演身分推進新片《桌頭之天選之人》；「小胖」陳崇榮則早早淡出演藝圈、成為電腦工程師。三兄弟的人生漸行漸遠，合體無期，留下的是映在銀幕與心上的那段義氣與笑鬧。

《好小子》小胖（左起）、阿國、小虎，捧紅三位童星。圖片來源：豆瓣電影

《好小子》當年有多紅？票房神話與共同的青春

電影《好小子》在1986年上映時爆紅，成功成為當年台灣國片票房的奇蹟，擠身十大賣座國片第三名。該片由童星顏正國、左孝虎和陳崇榮領銜主演，劇情新穎且融合功夫喜劇元素，帶來不少笑料和驚險冒險，深受觀眾喜愛。

《好小子》不只是國內熱門，還成功打入國際市場，粉絲遍布日本、韓國、東南亞甚至進軍西班牙等地，成為台灣電影史上具有國際影響力的經典童星功夫喜劇電影。

此系列電影一共拍了十部續集，是1980年代台灣國片最輝煌的票房神話之一，也讓三位童星紅遍亞洲。有部分影迷認為1990年代西片《小鬼當家》可能參考了《好小子》的童星離家冒險題材。

顏正國回憶，當年海外宣傳，「一下飛機，上萬粉絲衝上來包圍」，那是屬於他們三人的高光時刻，也成為無數人心中的國片黃金年代。

電影《好小子》左孝虎、顏正國、陳崇榮飾演3兄弟，成為亞洲爆紅童星。圖片來源：豆瓣電影

《好小子》三主演後來發展與現況

顏正國（飾「阿國」）：從天才童星、人生失速，到導演東山再起

顏正國4歲入行、10歲以《兒子的大玩偶》入圍金馬童星，憑《好小子》家喻戶曉。少年成名帶來沉重壓力，他一度誤入歧途，因涉案入獄11年。2012年假釋後決意翻頁，從「不識字」開始苦練書法識字、重返片場，並以導演身份完成《角頭2：王者再起》，創逾億元票房，成為重生代表作。

顏正國（左）、陳秋燕在《油麻菜籽》中演母子。圖片來源：海鵬影業

顏正國曾直言「27歲前是文盲」，出獄後從臨帖開始，一筆一劃練字識字；母親笑說三人裡他的簽名最醜，沒想到最後他把字寫成了路、把路走成了片。也因此，他後來談「學習、悔悟與家人」時，總特別溫柔。

近年顏正國參演魏德聖統籌的《台灣三部曲》，戲外常以自身故事勸年輕人「歹路不可行」。2025年10月7日顏正國因肺腺癌離世，人生就此停在50歲。

顏正國病逝享年50歲！獄中筆友變妻子「6年書信奇蹟」一生愛情比電影更戲劇。圖片來源：顏正國臉書

消息傳出後，導演朱延平悲嘆：「我看他長大，如今卻先我而去！」回顧顏正國從失速到自救、再以《角頭2》站上導演位置，他用了最不戲劇化卻最困難的方式重回正軌。社群上也湧入悼念：「我們的童年一起走了」、「阿國、虎子、小胖是我小時候的英雄。」

顏正國病逝享年50歲！獄中筆友變妻子「6年書信奇蹟」一生愛情比電影更戲劇。圖片來源：顏正國臉書

左孝虎（飾「小虎」）：長年幕後深耕，帶著武戲底子說人情故事

左孝虎執導過多部台劇，育有一子。圖片來源：左孝虎臉書

左孝虎自大銀幕淡出後，他轉任武術指導、外景與戲劇導演，代表作包括《戲說台灣》、《甘味人生》、《黃金歲月》等，外景節奏與武戲調度見長；此外，他還曾擔任武術指導並導演過一些大陸劇集，如迪麗熱巴主演的《三生三世枕上書》。

2024年10月左孝虎於北港朝天宮為自導輕喜劇《桌頭之天選之人》開鏡，卡司網羅施柏宇、劉子銓、盧以恩等新生代。婚後育有一子，行事低調，把鏡頭留給作品。

左孝虎(左一)執導《桌頭之天選之人》輕喜劇，2024年10月開鏡。圖片來源：片商

陳崇榮（飾「小胖」）：轉身成工程師，偶爾一張合照喚起萬人回憶

顏正國(左)與陳崇榮（右）曾合體拍微電影。圖片來源：華視《週末快樂頌》

以圓潤逗趣的「小胖」形象受愛戴，長大後選擇回歸校園、投入資訊領域成為電腦工程師，並曾自營工作室。2013年他短暫復出與顏正國合拍微電影《人生》；2023年又被目擊與顏在燒烤店敘舊合影，照片一出，留言版全是「我的童年回來了」。