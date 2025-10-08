20位陸劇男星超慾吻戲回顧，丞磊、李現、楊洋、鍾漢良.....影片畫面太衝擊！

陸劇近年來不只劇情精彩，「吻戲」更是常常成為話題焦點。從甜寵劇的糖分爆表，到霸總劇的強勢氛圍，還有帶點瘋批感的極限拉扯，觀眾一邊尖叫一邊重刷回放。尤其是一些人氣男星，光靠一場吻戲就能掀起全網熱議，甚至直接登上熱搜榜。以下特別整理出「20位吻戲代表性超強的陸劇男演員」，每一幕都讓觀眾大呼「太慾了」！

陸劇男演員吻戲1. 丞磊

丞磊憑藉《錦月如歌》中的「互咬嘴唇吻」直接出圈，劇情裡他與周也在情感確認後的瞬間互不退讓，激情中帶點淩厲，讓網友形容「吻得像打仗卻又超上頭」。在《虛顏》中，他則演繹了溫柔卻帶著壓迫感的深情吻，與前者形成強烈反差。觀眾評論：「丞磊不僅顏值頂，吻戲表演也有層次感，從霸道到克制都拿捏得住」，不少粉絲甚至直呼他是「吻戲教科書」！

陸劇男演員吻戲2. 陳飛宇

陳飛宇在《獻魚》中以瘋批師祖的身份，與廖停雁在宿命糾葛中來了一場深情而克制的吻戲，眼神中滿是情感壓抑，讓觀眾瞬間沉浸。而在《點燃我，溫暖你》裡，他飾演的李峋，在破鏡重圓後則以強勢而直接的吻戲打破曖昧氛圍，帶來強烈的荷爾蒙衝擊。網友評論：「陳飛宇的吻戲眼神超會說話，能感覺到角色的愛意和掙扎，少年感與男性魅力完美融合」！

陸劇男演員吻戲3. 唐曉天

唐曉天在《我的小確幸》中與邢菲組成的甜寵青蔥CP，吻戲簡直甜到掉牙。其中最經典的就是「嚐湯吻」和「喜糖吻」橋段，唐曉天霸氣按住女主，一邊調戲一邊又透著深情，讓人感受到愛意的爆發。粉絲笑稱：「唐曉天的吻像霸總教科書，明明霸氣卻讓人覺得超安全！」這部劇也因吻戲太甜，多次被網友剪輯成名場面流傳，堪稱「小甜劇吻戲天花板」！

陸劇男演員吻戲4. 樊治欣

樊治欣近年被稱為「吻戲瘋批男神」。在《對我而言危險的他》裡，他上演了拉領帶吻、清晨吻等高能場面，散發著危險氣息；《摯愛遊戲》則是霸總氛圍拉滿，吻得強勢帶勁；《他似火》與《灼心》中的吻戲，更展現了他狂野與深情並存的層次。網友直呼：「樊治欣的吻戲是又瘋又慾，每次都能演出心跳加速的效果」，被封為「霸總吻天花板」！

陸劇男演員吻戲5. 李現

李現早在《親愛的，熱愛的》中就靠「超真實的深吻」掀起全民熱議，許多觀眾直言「看了心跳爆表」。在《去有風的地方》中，他的吻戲則溫柔克制，像是把愛意化進呼吸裡。而與楊紫二搭的古裝劇《國色芳華/錦繡芳華》中，他與女主的古裝吻戲被評為「氛圍感爆棚」。網友評論：「李現的吻戲總是真實又帶感，不管甜寵還是古裝，都能吻出不同情緒」！

陸劇男演員吻戲6. 張彬彬

張彬彬在《三分野》中與吳倩的吻戲是劇迷心中的名場面。尤其是辦公室裡突如其來的深情一吻，瞬間點燃了劇情張力。他眼神專注，帶著壓迫感，卻又溫柔到極致，讓觀眾直呼「太會吻了」。網友評論：「張彬彬的吻戲是懂氛圍系列，情緒渲染到位，看得人不自覺代入」，也因此《三分野》被認為是張彬彬吻戲代表作之一！

陸劇男演員吻戲7. 吳磊

吳磊與趙今麥主演的《在暴雪時分》裡，將近30場的吻戲成為全網熱議焦點。特別是「懷中擁吻」橋段，吳磊將少年感與成熟氣質結合，吻得純情卻濃烈。網友直呼：「這種吻像是青春戀愛最美好的樣子，心動得不行！」吳磊憑藉這場吻戲再度證明他是「國民弟弟」轉型為成熟男神的代表，讓粉絲直言「吻戲一出，嗑到停不下來」！

陸劇男演員吻戲8. 檀健次

檀健次在《很想很想你》中展現了撩人到極致的吻戲。特別是又緊摟又狂親的「躺椅吻」，將曖昧情緒瞬間點燃。檀健次眼神深邃，氣氛拿捏恰到好處，把戀愛中克制卻爆發的情感演繹得淋漓盡致。網友紛紛留言：「檀健次的吻戲完全是偶像劇氛圍感拉滿，太懂觀眾想看什麼了！」不少人甚至反覆重播，稱這是「嗑糖名場面」！

陸劇男演員吻戲9. 羅雲熙

羅雲熙在《半是蜜糖半是傷》中與白鹿的吻戲被譽為「辦公室吻戲天花板」。其中，他霸氣摟住女主，直接吻上去的場面，被觀眾形容「蘇到骨子裡」。羅雲熙氣質冷白美，吻戲中卻帶著炙熱感，反差感極強。網友評論：「羅雲熙不只是帥，他的吻戲還自帶情緒推進感，完全吻到觀眾心裡去。」這部劇因此成為不少人心中的甜寵經典！

陸劇男演員吻戲10. 白敬亭

白敬亭在《你是我的城池營壘》中與馬思純的「軍醫吻」成為話題經典，真實又帶感，觀眾直呼「心臟爆擊」。而在新劇《難哄》中，他與章若楠的吻戲則偏向熱烈強勢，帶著壓迫氛圍。網友笑稱：「白敬亭的吻戲完全沒有偶像包袱，特別真實，像在談戀愛一樣。」因此，他也被粉絲封為「吻戲最有代入感的男星」！

陸劇男演員吻戲11. 王安宇

王安宇在《熾道》中與金晨上演的吻戲是「姐弟年下戀」的代表。特別是小說中的名場面「沙灘珍珠捧臉吻」，青春氣息與荷爾蒙同時爆棚。王安宇將陽光少年與深情戀人的形象完美融合，吻得自然又真誠。網友評論：「王安宇的吻戲讓人想起校園初戀，純情卻又熱烈，超有代入感。」因此，他在這部劇中成功俘獲大量少女心！

陸劇男演員吻戲12. 林一

林一以高冷學霸形象著稱，但吻戲卻超級慾感。在《良辰美景好時光》中，他與徐璐的甜蜜吻戲讓觀眾直呼「太心動」，展現了小奶狗式的撒嬌深吻；而在《別對我動心》中，完美呈現理工男的浪漫直球告白，直接引爆彈幕刷屏。粉絲評論：「林一的吻戲就像是溫柔和霸氣的結合，讓人完全沉浸。」不少人因他的吻戲路轉粉，認為他是「低調吻戲王者」！

陸劇男演員吻戲13. 楊洋

楊洋在《你是我的榮耀》中與迪麗熱巴的吻戲堪稱「神仙組合」，遊戲宅男與女神戀愛的氛圍感拉滿。而在《我的人間煙火》中，他與王楚然的吻戲則火辣到極致，消防員身份增添了壓迫感。網友紛紛表示：「楊洋的吻戲真的超慾，不管甜寵還是火辣，都能吻得令人屏息。」楊洋被譽為「吻戲顏值與氛圍雙保證」！

陸劇男演員吻戲14. 許凱

許凱在《你微笑時很美》中與程瀟的吻戲一度登上熱搜，電影院的「約會之吻」和電競比賽現場的「突襲之吻」讓觀眾大呼心動。在新劇《子夜歸》中，他又展現了壓抑卻深情的吻戲，帶著濃厚宿命感。網友評論：「許凱的吻戲總能吻出角色的情感層次，顏值加上眼神戲，太殺了！」因此，許凱被稱為「吻戲最有故事感的男星」！

陸劇男演員吻戲15. 宋威龍

宋威龍的吻戲代表作非《以家人之名》與譚松韻的「樹咚吻」莫屬，從開拍路透到真正播出都備受期待，凌霄抱起尖尖按在樹上親，男友力爆棚，讓無數觀眾心動尖叫。而在《下一站幸福》中，他的吻戲則更多了成熟感，將深情愛戀演繹得淋漓盡致。網友直呼：「宋威龍吻戲氛圍感太強，既純情又帶點壞壞的感覺。」這也讓他成為「吻戲顏值擔當」代表之一！

陸劇男演員吻戲16. 丁禹兮

丁禹兮在《韞色過濃》中與張予曦的吻戲，被譽為「醫生與演員的吻戲天花板」。尤其是湖邊吻和天臺吻，韞北夫妻的吻戲和床戲氛圍感極致，觀眾直呼「這才是成年人式戀愛」。丁禹兮將溫柔與熱烈結合，吻得克制又濃烈，讓人完全代入角色的愛情。網友評論：「丁禹兮的吻戲沒有套路，全是情感推動，超級自然！」因此這部劇也被粉絲稱為「吻戲代表作」！

陸劇男演員吻戲17. 張新成

張新成在《變成你的那一天》中與梁潔的吻戲，因「身份互換」設定而特別有趣，帶來新鮮感。而在與王玉雯合作的《捨不得星星》中，他展現了更深沉的吻戲表演，一幕「車窗吻」堪稱純愛天花板，真摯眼神加上細膩情感，讓人看得心動不已，而且戲裡戲外兩人也是認識多年的青梅竹馬。張新成吻戲氛圍感滿分，特別會用眼神傳遞情感！

陸劇男演員吻戲18. 鍾漢良

鍾漢良是「吻戲鼻祖級人物」，在《何以笙蕭默》中，他與唐嫣的經典吻戲成為一代人心中的回憶；在《今生有你》中，他與李小冉的深情吻戲則讓人淚目。鍾漢良吻戲一向真摯自然，沒有多餘技巧卻極具感染力。網友評論：「鍾漢良的吻戲是青春與成熟的記憶，每一場都吻進心坎。」至今仍被奉為經典！

陸劇男演員吻戲19. 侯明昊

侯明昊在《護心》中與周也的吻戲極具仙俠氛圍，尤其是「水中吻」場景，被觀眾稱為「唯美爆表」。而在劇式追綜《平行時空遇見你》中，他則與楊超越合作，展現了青春校園式的純情吻戲，氛圍截然不同。網友表示：「侯明昊的吻戲就像兩種極端，一個是仙俠浪漫，一個是校園初戀，但都讓人心動到不行。」

陸劇男演員吻戲20. 畢雯珺

畢雯珺在《深情眼》中展現了驚喜的吻戲實力。作為新生代演員，他與張予曦劇中姐狗互釣，吻戲帶著青澀卻又克制的深情，吻得乾淨又真摯。特別是「海邊擁吻」氛圍唯美，讓粉絲直呼「少年感太強了」，不少網友直呼：「畢雯珺的吻戲帶著初戀感，很純粹卻又觸動人心」，因此他也被認為是「吻戲潛力股」！

以上這「20位陸劇男星的吻戲」，或慾或甜，或霸氣或溫柔，每一幕都讓觀眾印象深刻。有人靠吻戲完成角色昇華，也有人憑吻戲直接衝上熱搜，成為代表性的「名場面」，哪一位男星的吻戲最讓你暈船呢？

【本文為造咖授權提供】

