再度打破紀錄！Taylor Swift 新專輯首支單曲〈The Fate of Ophelia〉華麗且彩蛋滿滿！

via Taylor Swift's Instagram

Hi there，相信如果有在關注的朋友應該知道，就在上週Taylor Swift發行了他的第十二張專輯《The Life of a Showgirl》(2025)！這次不同於以往的作品，曲目僅僅收錄了十二首歌，這和之前的做法大相逕庭，不過這也是以目前的情況來說，畢竟也有不少歌迷猜測或許之後 Taylor 會忍不住釋出更多歌曲也說不定呢。而這張專輯在發行前並沒有先釋出單曲，而是一次將所有的歌曲隨著專輯一起放出來，首支主打單曲是在所有曲目的第一首歌〈The Fate of Ophelia〉(2025)。

在專輯發行前，這首〈The Fate of Ophelia〉就已經獲得了大家的高度期待，除了因為這首歌很明顯地引用了英國作家 William Shakespeare (莎士比亞) 作品《Hamlet (哈姆雷特)》中的角色 Ophelia，借用了這個角色的悲慘經歷，用以描述在愛情中所遇見的救贖。我想像這樣如此有文學性的作品，目前也就 Taylor 會這麼地熱衷於這方面的創作了，而這麼高品質的歌曲也不出所料地打破紀錄，成為了目前 Spotify 單日最高串流量的歌曲，在發行當天獲得了超過3000萬次的播放啊！

👉 推薦閱讀：樂壇女總統 Taylor Swift 大動作回歸！品質高到不得不聽的新專輯《Midnights》終於發行！

Taylor 曾說過，〈The Fate of Ophelia〉包含了自己對於和未婚夫Travis Kelce之間感情的描寫，在外界普遍認為這次的即將走入婚姻的這任情人 Travis，是對 Taylor 音樂事業最支持的一任情人，Taylor 也用這首歌告訴了我們事實的確如此，在兩人的相處裡就像是他找到了支撐自己的男人，當然地在事業方面如果想找到一位能夠幫助 Taylor 的男人難度非常大，不過 Travis 的可貴之處在於他提供了最完整的情緒價值，一位正向、追求自我的運動員，非常懂得要怎麼調適自我身心，我相信這對 Taylor 的幫助是非常重要的。

這首〈The Fate of Ophelia〉是蠻典型的、Taylor 的流行歌曲，給我一種融合了《1989》(2014) 和《Reputation》(2017) 兩張專輯風格的感覺，雖然不像我在封面以為的那種舞曲風格，但是在流行樂的基礎上融進了合成器和舞曲元素也很有看頭；而在聲音方面，很明顯地今年的 Taylor 越來越強調自己的中低音部分，即使他本來就不是會飆高音的歌手，但近幾年穩定、很顯現音質的中低音確實很難讓人不注意，但我認為這是件好事，他在不同的時期運用自己舒適的音域，更能在歌聲中聽到真實的情感流露。

via Taylor Swift's Instagram

〈The Fate of Ophelia〉的 MV 拍攝得蠻華麗的，和事前放出的幾個專輯封面一樣，甚至不少造型都是從這部影片中擷取出的，同時像是標準版專輯、Taylor 躺在綠色系水中的那個封面，靈感也是從這首歌、這部 MV 發想，所以就能知道這首歌對於這張專輯來說是多麼地重要。在 MV 換了不少造型及佈景，雖說乍看之間沒什麼關連，但我仍覺得連得倒是沒什麼違和感，不過個人覺得稍微可惜的是都採用象徵意義的手法而非劇情，在觀看的時候就不是放空地被吸引進去，而是需要動點腦筋了。

這張專輯《The Life of a Showgirl》的首波主打宣傳〈The Fate of Ophelia〉，就目前情況看來是蠻成功的，在各方面取得的成績很是 Taylor Swift 應該要達到的水準，而專輯本身對我安而言也比上一張《The Toutured Poets Department》(2024) 還要好入耳的感覺，因為對首支的主打單曲感到太興奮了所以趕緊針對這首歌寫一篇文，至於專輯中的其他收錄曲我還在慢慢地感受，儘管也是有幾首好像沒什麼共鳴的歌曲，但以大部分來說都覺得很不錯，過幾天再來選幾首專輯中的愛歌來和大家分享！

👉 推薦閱讀：來勢洶洶、連破紀錄的 Taylor Swift！新專輯《TTPD》對我來說卻一言難盡...

----------

🎧《The Life of a Showgirl》官方收聽連結：taylor.lnk.to/TSTheLifeofaShowgirl

----------

追蹤我的 Instagram：written_by_boy

追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer

追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks