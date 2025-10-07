【 Karen 體驗分享｜方選研室 青蘋靜淨】想要體態更輕盈的日常小習慣

最近一直覺得自己飲食有點失控😅

我會這樣說是因為這個禮拜我吃了10隻手指頭都數不清的雪花酥❄️

再加上外食頻率超高，青菜水果根本吃不夠，常常一整天下來都覺得「卡卡的」，那種感覺實在很煩。

剛好朋友推薦我試試看 方選研室-青蘋靜淨，說它的設計是幫助調整日常節奏、讓身體更清爽的小幫手，我就抱著「試試看」的心情入手啦！

🍎方選研室 青蘋靜淨

🥤 我的日常飲用方式

我自己習慣 睡前泡一杯青蘋靜淨，味道是清新的青蘋果風味🍏

帶一點淡淡的清爽感，喝起來不像一般青菜汁那麼「菜味重」反而有一種清新果香。

搭配水就很好入口，不會有負擔感。

而且我發現固定在同一時間喝，會更容易養成「每天都要來一杯」的習慣。

就像敷面膜一樣，變成一種日常儀式感 ✨

🌿 青蘋靜淨的特色

為什麼我會想持續喝？主要是因為它有幾個特色真的很吸引我：

• 綜合植物酵素：幫助飲食後的日常消化效率，避免餐餐外食後的「卡卡感」

• 膳食纖維＋葉綠素：幫助身體維持穩定節奏，少一點沈重、多一點輕盈。

• 天然植萃成分：喝起來清爽溫和，不會刺激。

• 青蘋果風味：比我想像中順口，完全不像在「喝保健食品」反而像在喝清新果汁。

💡 我的真實感受

喝了大概一週下來，我覺得最大的差別是：

👉 心情變得比較輕鬆，因為覺得自己有養成一個「照顧體內」的小習慣，不只是靠保養品照顧外表。

👉 身體狀態比較清爽，外食後那種悶悶的感覺不會一直存在。

老實說，這杯青蘋靜淨已經默默成為我床頭必備的睡前儀式了😂喝完再滑一下手機就剛剛好。

📍 幾天後的心得

如果你跟我一樣常外食，或是不怎麼愛吃青菜🥲

還有想要讓自己維持更輕盈的日常狀態，可以試試看 方選研室-青蘋靜淨。

它不是什麼神奇速效產品，而是一個能陪伴你慢慢養成小習慣的日常飲品，簡單、清爽、舒服，長期下來感受會更明顯。

👉 想要讓體態更輕盈，就從每天一杯青蘋靜淨開始！