【心理測驗】你在戀愛裡是「療癒系」還是「毀滅系」？測你的愛情能量屬性

2025-10-07 12:34 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：《許我耀眼》微博
圖片來源：《許我耀眼》微博

在戀愛的世界裡，有人溫柔似水、能撫平對方的情緒；也有人像火焰一樣，愛得轟轟烈烈、也燒得兩敗俱傷。妳在愛裡究竟是帶來光的那個人，還是容易被愛燒傷的靈魂？透過這份心理測驗，一起找出妳的「愛情能量屬性」，看你在戀愛裡是「療癒系」還是「毀滅系」？

編輯推薦

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

【問題一】在一段感情中，妳最重視的是哪件事？

A. 被理解與共鳴的感覺

B. 熱烈的互動與強烈的情感交流

C. 穩定、安全、有歸屬感

D. 保有自己的空間與節奏

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

【問題二】當妳和另一半吵架時，通常會怎麼做？

A. 先冷靜下來，等對方願意再談

B. 情緒來得快也去得快，吵完立刻想和好

C. 默默忍耐，等到對方主動示好

D. 一旦受傷，就會徹底關上心門

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

【問題三】假如妳遇到一個讓妳心動的人，他卻對妳忽冷忽熱，妳會怎麼辦？

A. 給對方時間，也給自己觀察空間

B. 情不自禁靠近，哪怕知道會受傷

C. 嘗試理性分析對方的行為，努力讓自己不陷太深

D. 直接抽離，寧願孤單也不要被吊著

圖片來源：許我耀眼官方微博
圖片來源：許我耀眼官方微博

【問題四】妳認為「愛」最接近哪一種感覺？

A. 被陽光照到的午後，溫柔而踏實

B. 颱風前的天空，壓抑又充滿張力

C. 一杯熱牛奶，平凡但讓人安心

D. 海上的霧，看似浪漫卻讓人迷路

圖片來源：《許我耀眼》微博
圖片來源：《許我耀眼》微博

測驗結果

A最多：療癒系靈魂：愛是妳的治癒魔法

妳在戀愛裡是天生的「安定力量」。懂得傾聽、願意體諒，即使對方再暴躁或焦慮，妳都能慢慢讓他回歸平靜。妳的愛是柔軟的、溫潤的，不求轟轟烈烈，只想用陪伴證明真心。別忘了，有時妳也需要被療癒，別總是扮演撫平別人的角色。

B最多：毀滅系愛人：愛得太深，也痛得太真

妳的愛就像烈火，一旦燃燒，便難以控制。愛上誰就想全心投入，渴望被理解、被需要，也因此容易受傷。這種強烈的情感讓人難以忘懷，但也可能把妳推向情緒的邊緣。學會在愛裡「踩煞車」，讓激情變成能量，而不是耗損。

C最多：穩定派伴侶：妳的愛像一座避風港

妳重視長期經營，相信感情的基礎是信任與責任。妳不輕易動心，但一旦投入，就會非常忠誠、實際。別害怕被說「不浪漫」，因為真正的安全感，是妳最大的魅力來源。

D最多：理性孤星：愛得深、卻不敢太近

妳理性又冷靜，對情感有高標準，也對自己有防備。外人看妳獨立，但內心其實渴望被理解。妳怕被愛傷害，於是選擇掌控距離。其實妳不是不想愛，而是想找到真正能懂妳的人。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#療癒 #浪漫 #感情 #潛意識 #心理測驗

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
往下滑看更多精彩文章
【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

2025-09-26 16:46 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

教師節將至，全台各地紛紛推出優惠好康，從餐飲、遊樂園、住宿、電信到各縣市活動應有盡有，不只老師本人享優惠，教育科系學生、教職員，甚至一般民眾都有折扣。無論是想大啖Buffet、出遊樂園，還是申辦電信方案，都能趁這波「敬師感恩季」省荷包。

編輯推薦

【2025教師節優惠懶人包】餐廳優惠

1.遠雄悅來大飯店

活動期間9/22~9/28，於英倫西餐廳自助晚餐與假日自助下午茶時段，三人同行只要其中一位為教職員，該名教職員即可免費用餐。

詳細活動辦法

圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店
圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店

2.貳樓

貳樓餐廳自 9/1 起祭出教師節優惠，憑教師證、教職員證或相關帳號證明身分，不論現職或代理教師，9月份至全台門市用餐皆享 85 折。

貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓
貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓

3.福勝亭

福勝亭教師節優惠 9/22~9/30 登場，出示指定畫面即可享 單人餐 199 元、雙人餐 399 元，最高現省 256 元，內用外帶都適用，不限教師身分。

圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣
圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣

4.Texas Roadhouse

Texas Roadhouse 美式餐廳 9/28 教師節限定，出示教師證或教職相關證明，即享 肋眼牛排買一送一 優惠，任教聘書、教職員證或教育志工證明皆可使用。

圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排
圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排

5.台北喜來登十二廚

台北喜來登自 9/1~9/30 推出「謝師有禮」活動，教師憑會員卡或教師證用餐可享平日午餐、下午茶、週一至四晚餐75折。

詳細活動辦法

圖片來源：台北喜來登大飯店官網
圖片來源：台北喜來登大飯店官網

6.五鮮級火鍋

五鮮級火鍋9/1~9/30期間，教師憑證免費開鍋，購買 5、11、17 盎司肉盤再送鍋料、時蔬或海鮮，幼教老師與教保員憑相關證件同享。

圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部
圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部

7.摩斯漢堡

摩斯漢堡教師節優惠9/28 持教師證或全教總會員卡享 9 折；9/26~9/28 再推指定早餐、漢堡組合折扣，最高省 66 元。

圖片來源：摩斯漢堡官網
圖片來源：摩斯漢堡官網

8.麥當勞

8/27~10/7 買一送一、大薯加1元多一件，多項套餐優惠。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

延伸閱讀：麥當勞優惠券42天開跑！雞塊薯條加1元多1件、咖啡買一送一、最高現省2807元

9.新竹喜來登盛宴

新竹喜來登自助餐廳「教師感謝季」9/1~9/30 登場，教師或補教老師憑相關證件即可享 買一送一優惠。

圖片來源：google maps
圖片來源：google maps

【2025教師節優惠懶人包】遊樂園優惠

1.六福村

六福村迎接教師節，9/1~9/30 教師憑證本人門票 599 元，可攜 3 位親友同行每人 799 元，教育相關科系學生也適用（不含才藝、社團老師）。

另外配合萬聖節活動，9/27~9/29 學生門票 599 元，雙人同姓 1299 元，桃園、新竹居民也享 599 元優惠。

圖片來源：六福村官網
圖片來源：六福村官網

2.麗寶樂園

麗寶樂園教師節優惠，現場出示教師證、員工證、服務證或教育相關科系學生證，馬拉灣或探索世界門票只要 500 元，同行親友 799 元。搭乘天空之夢摩天輪，教師價 150 元，同行者 250 元。

圖片來源：麗寶樂園官網
圖片來源：麗寶樂園官網

3.九族文化村

九族文化村教師節優惠，老師憑教師證或工作證購票可享 半價入園，再加送 日月潭纜車免費搭乘，補習班、安親班與幼兒園老師也適用。

圖片來源：九族文化村官網
圖片來源：九族文化村官網

4.義大世界

教師節連假(9/27~9/29)兩人穿萬聖裝扮購票，第2人僅15元。

圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung
圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung

【2025教師節優惠懶人包】電信、電腦優惠

1.中華電信

中華電信 4G 學生方案教師同享，9/1~9/30 期間申辦門號，每月 588 元上網吃到飽，網內前 5 分鐘免費再送 40 分鐘，網外也享 40 分鐘。對象為各級學校教職員工（含正職、約聘、約僱），憑相關證件即可申辦。

圖片來源：中華電信官網
圖片來源：中華電信官網

2.Apple教育方案

7/10~9/30 教師購買Mac、iPad享教育價，還可獲贈AirPods或Apple Pencil。

圖片來源：截自Apple官網
圖片來源：截自Apple官網

【2025教師節優惠懶人包】各縣市活動

1.台北市

教師憑證享動物園免費入園、運動中心免費使用、百貨餐飲住宿折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

2.台中市

9/12~10/31 憑教師證享餐飲、書店、休閒娛樂等多種折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

3.屏東勝利星村

9/28 教師憑證至屏東勝利星村市集服務台即可免費領取100元抵用券（送完為止），還有民歌演唱會。

圖片來源：FB @屏東縣政府文化處
圖片來源：FB @屏東縣政府文化處

4.各縣市政府

教育部首次發放1000元敬師禮券，全台教師均可領取。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#老師 #屏東 #教師節 #下午茶 #台北喜來登

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
往下滑看更多精彩文章
《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

編輯推薦

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#小說 #感情 #陸劇 #趙露思 #于朦朧 #許我耀眼

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
往下滑看更多精彩文章
【2025中秋節優惠懶人包】燒肉買一送一、速食半價、咖啡買7送7！ 連假吃喝玩樂一次看

【2025中秋節優惠懶人包】燒肉買一送一、速食半價、咖啡買7送7！ 連假吃喝玩樂一次看

2025-10-03 17:00 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

中秋連假不只烤肉、月餅～今年各大餐飲、超商、速食、樂園、外送平台、住宿與交通通通下殺！從「可口可樂暢飲」到「牛肋條免費吃」、速食買一送一到超商咖啡買7送7、遊樂園變裝第2人15元等超多優惠。編輯今天幫你分類整理中秋節優惠懶人包，快跟親朋好友一起省荷包吧！

編輯推薦

【2025中秋節優惠懶人包】 連假吃喝玩樂一次看

文章目錄

【2025中秋節優惠懶人包】中秋節怎麼可以不吃烤肉！燒肉、餐廳優惠

1.本家BORNGA韓式燒肉（敦南）：牛肋條免費吃

10/3～10/12連假點指定套餐，送「秘醬牛肋條」1 份（價值 $800）。

圖片來源：FB @本家Bornga韓式燒肉
圖片來源：FB @本家Bornga韓式燒肉

2.胡同燒肉：可口可樂無限暢飲

9/26～10/31點指定雙人套餐，免費升級暢飲，加贈可口可樂曲線杯與刮刮卡（保證中獎）；登錄 Coke+ 還可抽 Switch 2 等好禮。

胡同攜手可口可樂，9_26起「雙人燒肉套餐免費升級可口可樂玻璃瓶暢飲」，還能刮出萬元旅遊金、Switch 2 等百萬價值大獎。圖片來源：品牌提供
胡同攜手可口可樂，9_26起「雙人燒肉套餐免費升級可口可樂玻璃瓶暢飲」，還能刮出萬元旅遊金、Switch 2 等百萬價值大獎。圖片來源：品牌提供

延伸閱讀：胡同燒肉20週年！攜手可樂果辦「同樂會」　7-11零食開賣、送5000元大禮包再抽iPhone

3.乾杯燒肉居酒屋：中秋套餐近 8 折

9/26～10/12推出中秋套餐，雙人／三人套餐應景上新，「日本和牛炎肉」+「兔耳朵冰淇淋」，2 人 $2,360、3 人 $3,590（另收 10%）。

圖片來源：FB @乾杯燒肉居酒屋
圖片來源：FB @乾杯燒肉居酒屋

4.老乾杯：帝王蟹和牛壽司

9/26～10/12「月映套餐」每位 $2,380+10%，含帝王蟹和牛壽司等 10 道燒烤料理。「豐盛套餐」每位 $1,880+10%

圖片來源：FB @老乾杯
圖片來源：FB @老乾杯

詳細活動辦法

5.KANPAI CLASSIC：前菜雙新品

9/26～10/12「月升套餐」每位 $2,380+10%，鮭魚卵紅蝦和牛手卷、5J生火腿牡蠣串炸登場。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

6.和牛47（微風台北）：990 元加購龍蝦

10/1 起「神無月套餐」每位 $3,880+10%；10/1～10/6 升級牛排，龍蝦半隻加購 $990（原 $1,480）。

圖片來源：和牛47官網
圖片來源：和牛47官網

詳細活動辦法

7.夯下去新潮和牛燒肉（吃到飽）：烏魚子吃到飽

即日起～10/31 證號含0/1/9 任兩碼或當月壽星，達指定價位，全桌烏魚子吃到飽。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

8.熊一頂級燒肉（吃到飽）：九孔鮑吃到飽

即日起～10/31 活動，證件號碼含 0/1/9 任兩碼或當月壽星，預約指定價位以上，全桌九孔鮑魚吃到飽。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

9.燒肉ChaCha（個人燒肉）：牛胸腹或豚五花免費加

即日起～10/31 證號含0/1/9 任兩碼或當月壽星，每人單筆滿 $600，送特上牛胸腹（$200）或精選豚五花（$170）。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

【2025中秋節優惠懶人包】速食、披薩優惠爽爽吃

1.麥當勞：APP優惠券+連假加碼送

即日起至 10/5，APP 優惠券連發；10/3～10/5 購買任一超值全餐送蘋果派。另有歡樂送優惠至 10/7，包括買一送一、加 $1 多一件，以及超爽 5 件組。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

延伸閱讀：麥當勞優惠券42天開跑！雞塊薯條加1元多1件、咖啡買一送一、最高現省2807元

2.肯德基：雙節同慶桶$399

10/3～10/6、10/9～10/13 推出「雙節同慶桶」（代碼 40666），8 塊咔啦脆雞＋6 顆原味蛋撻只要 $399（原價 $850）。另外「金夏優惠券」至 12/20 仍有多檔買一送一與加價優惠。

圖片來源：FB @KFC
圖片來源：FB @KFC

3.漢堡王：全肉漢堡+加 $1 多一件

9/23~10/12推出限定「烤肉堡」，無麵包！全是肉，滿足肉食控需求。漢堡王即日起~12/31推出全新一季優惠券，多款薯條、洋蔥圈、雞塊、飲料皆可加 $1 多 1 件。

圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣
圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣

圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣
圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣

4.摩斯漢堡：百元組合+冰橙咖啡優惠

即日起至 10/15 推出早餐、點心、飲品等百元組合。10/4 起限定冰橙咖啡第 2 杯只要 $10，MOS App 跨店取再享買 6 送 4。

圖片來源：FB @MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部
圖片來源：FB @MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部

更多活動優惠

5.德克士脆皮炸雞：狂歡吃雞買一送一

10/3～10/6、10/10～10/13 中秋＋雙十連假加碼，6 塊炸雞桶送手槍腿、酪乳雞腿堡送辣雞翅、薯霸大送中薯，買一送一不手軟。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

6.達美樂：燒肉披薩+買大送小

攜手胡同燒肉推出「秘醬嫩牛燒肉披薩」，外帶大披薩享半價優惠。外送則祭出「買大送小／買巨送大」多種組合，CP 值爆表。

圖片來源:FB @達美樂披薩
圖片來源:FB @達美樂披薩

詳細活動辦法

7.必勝客：屋馬聯名月見牛披薩

中秋限定「月見七盎司厚燒牛披薩」與屋馬聯名，外帶單點半價 $459。再推「買 1 送 2」，買大披薩就送私廚紙包筆管麵與燉飯共 2 份。

圖片來源：FB @必勝客 Pizza Hut Taiwan
圖片來源：FB @必勝客 Pizza Hut Taiwan

8.拿坡里：買披薩送炸雞+香菇雞湯

推出「金賞烏魚子披薩」買大送大 $490；買大披薩或 6 塊炸雞桶即送原盅香菇雞湯。與美聯社合作，酒類滿額再送炸雞 6 塊兌換券。

圖片來源：FB @拿坡里官方粉絲團
圖片來源：FB @拿坡里官方粉絲團


【2025中秋節優惠懶人包】超商、咖啡中秋節限定超優惠！

1.7-ELEVEN：咖啡買 7 送 7

10/1～10/5「行動隨時取」精品美式／拿鐵／馥芮白買 7 送 7；10/1～10/6 特大美式 3 杯 $100、特大拿鐵 2 杯 $100 等多款優惠飲品。10/1～10/14 文旦新品現折 $10。

2.全家 FamilyMart：霜淇淋 5 支 $188

10/3～10/6 使用 APP 隨買跨店取，霜淇淋 5 支 $188（每人限購 2 組）。10/5 推出「香香菜菜霜淇淋」體驗店限定開賣；10/3～10/12 滿額指定支付享回饋。多款咖啡飲品第2杯10元。

香菜示意圖。圖片來源：女子漾製圖
香菜示意圖。圖片來源：女子漾製圖

延伸閱讀：全家×7-ELEVEN 10月冰品大戰！香菜霜淇淋PK蛋黃酥雪淋霜 誰更敢挑戰？

3.萊爾富 Hi-Life：大杯咖啡買一送一

10/1～10/28 大杯咖啡天天買一送一，特大四季春青茶、紅玉紅茶每杯 $29，任 2 杯 $49。

4.OKmart：咖啡加碼買 6 送 3

即日起～10/15 推出大杯 OKCAFE 聯名影城杯；10/1～10/3 特大美式／拿鐵買 2 送 1。雲端商城同步加碼，買 6 送 3 或買 20 送 12，再送點數。

5.星巴克：買一送一＋萬聖冷變杯

10/1～10/31 每週三～五，外送平台指定飲品買一送一；另推星冰樂套組，組合價 $400 含萬聖冷變杯。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

6.85 度 C：咖啡第二杯 4 折

10/6 中秋當天，中大杯咖啡第 2 杯 4 折（限同品項同杯量）。

【2025中秋節優惠懶人包】外送平台加碼開烤！不出門也能爽吃

foodpanda：超級會員週 5 折

10/1～10/10「pandapro」會員美食外送享 5 折不限次數，生鮮雜貨 7 折。餐飲品牌包含 bb.q CHICKEN、必勝客、龜記等。另有 LINE GO 聯名，交通金最高回饋 $4,900。中秋再推與美福食集合作的烤肉組，最低 77 折。

【2025中秋節優惠懶人包】樂園瘋玩指南、景點限定活動別錯過！

1.小人國：門票最低 $178

指定日期捐紙本發票且號碼含 1／7／8 任兩碼，門票只要 $178（原 $1,050）。連假另有買一送一及名字含「秋」免費活動。

2.六福村：學生票 $599 起

9 月推出多重票種：學生專案 $599、桃竹鄉親 $499、40+ 票 $400、兒童 $399；指定檔期雙人同姓 $1,299。

3.九族文化村：送日月潭纜車

中秋 10/4～10/6 門票 $980，送日月潭纜車；雙十 10/10～10/12 門票 $780，同樣贈送纜車。

4.義大世界：萬聖裝扮第 2 人 $15

指定檔期穿萬聖裝扮入園，第 2 人僅需 $15；10/11 夜場星光票優惠價 $350。

5.麗寶樂園：贈 COLD STONE 冰桶

連假購買雙園擇一全票 $899 或水陸聯票 $1,199，加贈 COLD STONE 950ml 冰桶（每日限量）。

6.走馬瀨農場：12 歲以下免費入園

10/3～10/6 期間，12 歲以下免費，成人優待票 $200。露營連住二晚，第 2 晚半價，並有現場抽獎活動。

7.貓空纜車：夜間優惠+摸彩

10/4～10/6 17:00 後一日票 $250；10/6 15:00～19:00 搭乘贈摸彩券（抽 iPhone 16）。

8.林本源園邸：10/4 免費入園

10/4 當日全區免費參觀，15:00 迎請台北霞海城隍爺、城隍夫人及月老駐駕，感受濃厚中秋氛圍。

9.「2025潮月新莊」系列活動：烤肉派對+音樂市集

9/27～10/5 新莊廟街與新月廣場接力登場，包含烤肉派對、戰鬥陀螺比賽、中秋音樂饗宴及兔兔裝置藝術，並串聯 60 家廟街店家推出打卡與集點送抵用券。

10.圓山大飯店高空烤肉宴：邊賞月邊烤肉

10/4、10/5 將烤肉搬上 12 樓，在高空享受台北夜景。現場有樂團演出與萬元抽獎活動，包括住宿券與跨年派對票券。

11.圓山中秋市集：手作美食+親子活動

10/3～10/6 於台北圓山花博入口廣場舉行，結合手作品牌、美食攤位與表演，打造文創與親子友善的節慶市集。

12.大稻埕中秋微瘋市集：夕陽市集+音樂表演

10/4～10/5 在大稻埕碼頭登場，市集時間 14:00～20:00，可邊逛攤位邊欣賞夕陽夜景，還有現場音樂表演。

13.月圓虎頭埤．烤肉趣團圓：烤肉+毛孩好禮

10/4～10/6 在虎頭埤風景區舉辦，提供客製化烤肉組合，前 100 組報名者加碼好禮，毛孩入園還送犬糧。指定套餐加贈水彈槍對戰與體驗折價券。

14.安平古堡熱蘭遮市集：跨文化美食+表演

10/4～10/6 登場，特色活動包括跨文化音樂演出（西拉雅樂曲、荷蘭旋律、日本三味線等）、古幣收藏、荷蘭甜點與日式弓道體驗。

15.埔心牧場：早鳥票最低 $150

10/4～10/6、10/10～10/12 推限時票價，11:00 前入場 $150，11:00～15:00 入場 $200。

16.霧峰林家宮保第園區：發票換免費入園

10/11 當日捐贈發票即可免費入園。即日起～9/26 捐贈 20 張雲端發票，還可報名 5～12 歲「一日小掌櫃」體驗。

17.薰衣草森林新社店：香草小禮包體驗

即日起～11/16，單人票 $200 含地圖、繪馬與茶包，完成任務可兌換香草小禮包。

【2025中秋節優惠懶人包】飯店住宿大放送！中秋連假躺好躺滿

1.惠蓀林場：連住 3 晚享 5 折

2025/10/1～10/31 於粉專按讚分享指定貼文或 Google 五星評論，住宿享定價 7 折；同房型連住 3 晚以上再享平日 5 折。

2.裕元花園酒店：會員專屬訂房禮遇

10 月 APP 會員訂房，平日雅緻客房 $4,860 起，假日 $7,390 起，均含雙人早餐。

3.林酒店 THE LIN HOTEL：國慶專案$6,988 起

10 月推出平日雙人含早晚餐 $6,988 起並贈酒廊體驗券；假日雙人含早晚餐 $8,638 起，尊榮客房四人入住 $13,738。

4.長榮桂冠酒店台中：三重好禮住房方案

2025/9/1～12/30 平日入住高級客房 $3,799 含雙早，贈茄芷袋、夾腳拖、悠遊卡，再享計程車單趟服務五選一（逢甲、一中、勤美、大遠百等）。

5.台中福華大飯店：雙人房$3,810 起

10/1～10/31 入住 2 人含早 $3,810 起、4 人含早 $6,010 起，還送餐飲禮遇組合與星巴克咖啡加價券。

6.大毅老爺行旅：贈明信片套組

即日起～10/31 雙人房 $3,100 起，入住即贈「漫郵台中」明信片組。

7.百橙橙居台中：10 月壽星專屬好禮

2025/10/1～10/31 凡證件同時有「1」和「0」、或戶籍 10 號、或 10 月壽星，透過官網/電話/LINE@ 訂房，即贈現金禮券並加碼抽獎。

8.仲信金鬱金香酒店：科博館住房方案

即日起～12/30 推出住房專案，附早餐並贈科博館優待票及迎賓小點，每日限量 5 間。

9.天閣酒店 THE Tango：早餐買一送一

2025/10/1～10/31 透過官網預訂不含早餐專案，入住可享現場加購早餐買一送一優惠。

10.水雲端旗艦概念旅館：平日住宿 5 折

2025/10/1～10/31 活動期間，週日至週五入住享 5 折，最低 $2,500。

【2025中秋節優惠懶人包】中秋連假交通神助攻！高鐵、客運優惠一次看

1.國光客運／轉乘優惠

10/3～10/6 中秋連假指定國道路線享 6 折，10/9～10/12 再推 85 折。另持高鐵、臺鐵或國道客運票證，10 小時內轉乘在地客運可享一段票免費；指定「幸福巴士」亦提供免費轉乘。

2.台灣高鐵：早鳥／大學生最低 5 折＋TGo 加碼

2025/9/26～10/13 指定車次標準車廂對號座，早鳥最低 5 折。大專院校在學學生搭乘指定車次，享 5 折／75 折／88 折不等優惠。同期間搭乘符合條件之早鳥或大學生優惠車次，加碼贈 TGo 會員點數 50%。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#咖啡 #烤肉 #燒肉 #乾杯 #中秋節 #懶人包 #遊樂園 #中秋連假 #可口可樂 #中秋烤肉

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
往下滑看更多精彩文章
中秋發大財！5生肖一路旺到年底　3大禁忌踩到就破財

中秋發大財！5生肖一路旺到年底　3大禁忌踩到就破財

2025-09-30 11:01 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

10月06日迎來中秋節，象徵團圓與豐收，也是月亮最圓滿、能量最旺盛的時刻。命理老師小孟提醒，中秋夜除了是財運翻轉的好時機，更有幾項生活禁忌必須留意，否則不但招不來財神，反而可能破財、漏財。

編輯推薦

中秋屬於月神加持的重要時刻，習俗上有幾個禁忌：首先，切勿與家人爭吵，否則「團圓日」變「分裂日」，不但影響感情，也會牽動財運。其次，中秋夜不宜隨意丟棄圓形食物，像是月餅或柚子，傳統認為這會破壞圓滿的象徵，讓好運流失。同時也要避免口出惡言或心情暴躁，因為月亮象徵光明和和諧，若當天行為過激，容易招來爛桃花與破財運。

一路旺到年底生肖第五名：屬雞

中秋過後，屬雞的人在溝通和人際互動方面將更有自信，講話一針見血，還能帶出創意與專業感。這股能量有助於合作與談判，讓你財運逐步打開。

圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

一路旺到年底生肖第四名：屬馬

屬馬的朋友，這段時間在職場或學習成長上都會迎來新契機，像是專案升級或崗位轉換，都可能成為讓財務蒸蒸日上的關鍵轉折。

一路旺到年底生肖第三名：屬龍

屬龍的人天生有霸氣，中秋後更是魅力全開，不僅容易建立好人脈，還能在生意或投資上展現領導氣勢。自信加持下，業績與收入都有亮眼表現。

圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

一路旺到年底生肖第二名：屬羊

屬羊的朋友會迎來靈感大爆發，創意能直接轉換為金錢價值。特別在工作上，聰明的表現能帶來升遷、加薪或額外收入，錢財進帳機會滿滿。

一路旺到年底生肖第一名：屬狗

本次冠軍落在屬狗身上！中秋後愛情與財富雙豐收，感情關係的穩定反而能帶來更多金錢契機。若經營家族事業，更能在月神的庇佑下有效溝通，打開偏財運，投資回報值得期待。

圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#生肖 #屬狗 #屬羊 #金錢 #屬龍

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
往下滑看更多精彩文章
超虧！夜市買什麼最浪費錢？網友公認第一名是「它」

超虧！夜市買什麼最浪費錢？網友公認第一名是「它」

2025-09-14 14:56 造咖

台灣夜市是觀光客眼中的「必打卡景點」，但對許多本地人來說，有時夜市卻像是暗藏陷阱的冒險場。不只小吃香味誘人，價格更可能讓人吃完心頭直冒冷汗。最近有網友就在PTT提問：「夜市最容易被宰的東西是什麼？」結果網友們的答案幾乎一面倒，冠軍品項更是讓人點頭如搗蒜，馬上來看看你有沒有共鳴！

圖/canva
圖/canva

編輯推薦

網友公認第一名是「它」

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

討論串一出，最多人一致點名的就是「水果切盤」，不少人直言這才是真正的暗黑料理，網友分享「聽過有人買一袋水果被收了1200元」、「水果才最黑暗！」由於多數水果攤以秤重方式計價，加上觀光客不熟行情，常常買到最後只能苦笑「原來水果比牛排還貴」。

黑名單之二「烤玉米」

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

緊追在後的就是香氣撲鼻的「烤玉米」，許多網友抱怨，夜市的玉米幾乎都「沒標價」，一旦烤好才知道價格，往往一支就要150元、甚至逼近200元，「香到讓人差點中計」幾乎成了烤玉米的代名詞。

其他潛在地雷：骰子牛、排骨酥、3C小物

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

除了水果和烤玉米，網友們也點名了骰子牛、排骨酥，甚至還有人提醒「夜市的3C小物千萬別輕易掏錢」，因為品質堪憂、價格卻可能比網購還高。總之，凡是「沒標價」的商品都是潛在陷阱。

夜市依舊是台灣的美食代表，但「美味」和「價錢」之間，難免還是藏著一些眉角。觀光客若想安心吃美食，建議先留意是否清楚標價，別被香氣沖昏頭。

【本文為造咖授權提供】

延伸閱讀

近期8家話題拉麵！麵匡匡新品「金甘蝦味噌」、花蓮「定置漁場三代目」插旗中山、魁力屋進軍台灣

排隊排爆也要吃！7家聯名美食：爭鮮×矮袋鼠DINOTAENG、點點心×三麗鷗

台中7家高級牛排推薦！雅室進軍七期、巴菲特最愛Smith & Wollensky

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#夜市 #景點

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」

最新文章

《終極戰士：殺戮星球》最終預告登場！掠奪者變獵物 萬獸血戰全面開打

《終極戰士：殺戮星球》最終預告登場！掠奪者變獵物 萬獸血戰全面開打
女子漾／編輯譚麗敏 2025.10.07 3
《一笑隨歌》純恨CP虐戀掀話題 陳哲遠與李沁 從仇敵對峙到宿命相愛 被讚今秋最大黑馬

《一笑隨歌》純恨CP虐戀掀話題 陳哲遠與李沁 從仇敵對峙到宿命相愛 被讚今秋最大黑馬

#李沁 #陳哲遠 #劇情 #導演 #一笑隨歌

女子漾／編輯譚麗敏 2025.10.07 7
【心理測驗】你在戀愛裡是「療癒系」還是「毀滅系」？測你的愛情能量屬性

【心理測驗】你在戀愛裡是「療癒系」還是「毀滅系」？測你的愛情能量屬性

#心理測驗 #療癒 #潛意識 #浪漫 #感情

女子漾／編輯張念慈 2025.10.07 34
《許願吧，精靈》3位大明星特別演出太瘋狂！宋慧喬化身金宇彬精靈前女友，丹尼爾海尼扮演狗狗顛覆紳士形象！

《許願吧，精靈》3位大明星特別演出太瘋狂！宋慧喬化身金宇彬精靈前女友，丹尼爾海尼扮演狗狗顛覆紳士形象！
女子漾／編輯 Wendi 2025.10.07 44
【追劇】劇情普通 但光是為了李棟旭就值得把這部殺手作品看完 —《殺人者的購物中心》

【追劇】劇情普通 但光是為了李棟旭就值得把這部殺手作品看完 —《殺人者的購物中心》

#韓劇 #殺人者的購物中心 #劇情 #李棟旭

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.10.07 12
【選書】從本土電影看百年臺灣文化史—《看得見的記憶：二十二部電影裡的百年臺灣電影史》

【選書】從本土電影看百年臺灣文化史—《看得見的記憶：二十二部電影裡的百年臺灣電影史》

#國片 #好書推薦 #電影 #導演 #瓊瑤

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.10.07 6
【選書】假訊息漫天飛的年代 是時候該好好了解它們背後的意義—《真相製造》

【選書】假訊息漫天飛的年代 是時候該好好了解它們背後的意義—《真相製造》

#好書推薦 #詐騙手法 #財富 #教練

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.10.07 4
【選書】就讓我們沈浸在金魚的夢境中 體悟成長的意義—《金魚夜夢》

【選書】就讓我們沈浸在金魚的夢境中 體悟成長的意義—《金魚夜夢》

#好書推薦 #跳繩 #牛奶

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.10.07 3
戴口罩＝毀容？實測超強「郡昱3D立體口罩」｜告別脫妝悶熱，原來呼吸可以這麼舒服！

戴口罩＝毀容？實測超強「郡昱3D立體口罩」｜告別脫妝悶熱，原來呼吸可以這麼舒服！

#好物推薦 #實測 #嘉義 #版型

meru 2025.10.07 8
《許我耀眼》劇評|盤點五大魅力讓人看了停不下來，演技與顏值雙雙在線

《許我耀眼》劇評|盤點五大魅力讓人看了停不下來，演技與顏值雙雙在線

#許我耀眼 #趙露思 #陸劇 #陸劇分享 #陸劇心得

繆思小熊 2025.10.07 42
18+