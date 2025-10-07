【心理測驗】你在戀愛裡是「療癒系」還是「毀滅系」？測你的愛情能量屬性

圖片來源：《許我耀眼》微博

在戀愛的世界裡，有人溫柔似水、能撫平對方的情緒；也有人像火焰一樣，愛得轟轟烈烈、也燒得兩敗俱傷。妳在愛裡究竟是帶來光的那個人，還是容易被愛燒傷的靈魂？透過這份心理測驗，一起找出妳的「愛情能量屬性」，看你在戀愛裡是「療癒系」還是「毀滅系」？

【問題一】在一段感情中，妳最重視的是哪件事？

A. 被理解與共鳴的感覺

B. 熱烈的互動與強烈的情感交流

C. 穩定、安全、有歸屬感

D. 保有自己的空間與節奏

【問題二】當妳和另一半吵架時，通常會怎麼做？

A. 先冷靜下來，等對方願意再談

B. 情緒來得快也去得快，吵完立刻想和好

C. 默默忍耐，等到對方主動示好

D. 一旦受傷，就會徹底關上心門

【問題三】假如妳遇到一個讓妳心動的人，他卻對妳忽冷忽熱，妳會怎麼辦？

A. 給對方時間，也給自己觀察空間

B. 情不自禁靠近，哪怕知道會受傷

C. 嘗試理性分析對方的行為，努力讓自己不陷太深

D. 直接抽離，寧願孤單也不要被吊著

【問題四】妳認為「愛」最接近哪一種感覺？

A. 被陽光照到的午後，溫柔而踏實

B. 颱風前的天空，壓抑又充滿張力

C. 一杯熱牛奶，平凡但讓人安心

D. 海上的霧，看似浪漫卻讓人迷路

測驗結果

A最多：療癒系靈魂：愛是妳的治癒魔法

妳在戀愛裡是天生的「安定力量」。懂得傾聽、願意體諒，即使對方再暴躁或焦慮，妳都能慢慢讓他回歸平靜。妳的愛是柔軟的、溫潤的，不求轟轟烈烈，只想用陪伴證明真心。別忘了，有時妳也需要被療癒，別總是扮演撫平別人的角色。

B最多：毀滅系愛人：愛得太深，也痛得太真

妳的愛就像烈火，一旦燃燒，便難以控制。愛上誰就想全心投入，渴望被理解、被需要，也因此容易受傷。這種強烈的情感讓人難以忘懷，但也可能把妳推向情緒的邊緣。學會在愛裡「踩煞車」，讓激情變成能量，而不是耗損。

C最多：穩定派伴侶：妳的愛像一座避風港

妳重視長期經營，相信感情的基礎是信任與責任。妳不輕易動心，但一旦投入，就會非常忠誠、實際。別害怕被說「不浪漫」，因為真正的安全感，是妳最大的魅力來源。

D最多：理性孤星：愛得深、卻不敢太近

妳理性又冷靜，對情感有高標準，也對自己有防備。外人看妳獨立，但內心其實渴望被理解。妳怕被愛傷害，於是選擇掌控距離。其實妳不是不想愛，而是想找到真正能懂妳的人。