【追劇】摻入埃及元素的超級英雄！或許是「後復仇者」的漫威新出路？—《月光騎士》

漫威電影在《復仇者聯盟》後的評價下跌，大概已經是不爭的事實，除了老套的故事設定，缺乏鋪陳與邏輯的劇情發展，更是經常受到批評。但難道漫威已經完全失去魔力了？好像也不是這樣，尤其這部在2022年推出的影集《月光騎士》，就證明了這個系列還能夠發展出更多有能引發觀眾興趣的題材，而他們也絕對還有能夠把故事說好的能力。

圖片來源：disneyplus FB

和其他超級英雄相比，《月光騎士》最大的特色在於其中的埃及元素，融入了當地的多神信仰，主角馬克被月亮之神「孔蘇」選定為自己的代理人，負責執行「正義的制裁」。但另一方面，家庭的創傷讓馬克同時存在另一個人格——溫文儒雅的史蒂芬，而他卻不知道自己人格分裂的事實，只以為自己是單純的睡眠障礙。直到有一天，原本被好好分隔的兩個人生意外交錯，讓史蒂芬看似平靜的日常開始天翻地覆，與此同時他們還要面對邪惡勢力的來襲，嘗試避免古代神靈把人間變成煉獄。





大概是因為必須要把外國元素融入到英雄敘事裡，《月光騎士》也有一些缺乏解釋的段落，尤其是在最後解謎階段，還是出現期待觀眾理解未說明劇情的部分；另外在兩種人格出現的時間線上，也說明的並不是那麼清楚。但整體而言，《月光騎士》大致上還是有成功讓觀眾留在劇情當中，不知能夠了解劇情內容，還會期待後續的發展。

除了新奇的埃及元素，演員奧斯卡·伊薩克在兩種人格之間的切換，一個是溫文儒雅到幾乎懦弱的博物館員工，另一個則是可以冷靜下殺手的傭兵，卻能夠同時存在於同一個人身上，這種精湛的演技，也成為觀看的重點之一。此外，在第五集把現實與幻想彼此交錯，同時呈現三個時空所交織而成的故事線，也將會讓觀眾印象深刻。





儘管新元素的刺激多少也有幫助，但《月光騎士》或許也說明了漫威並沒有完全失去「說故事」的能力，並且知道哪些故事是能夠吸引觀眾，又該如何滿足觀眾的好奇心。包含新系列《無限可能：假如…？》，其實都顯示漫威正在嘗試新的突破口來挽回粉絲的心，其間也有一些獲得好評的作品，這對他們來說絕對是個好消息，並且或許真的有機會達到另一個「後復仇者」高峰也說不定。



