【選書】你也有身材焦慮嗎？真正可怕、該改變的其實是這個畏懼肥胖的社會！—《懼胖社會》

國慶連假不只是放假看煙火～全台各大速食、超商、樂園、飯店與交通通通開跑優惠啦！從「披薩買大送大」、「雞翅買一送一」，到超商咖啡買7送7、樂園門票半價、森林遊樂區免費入園，吃喝玩樂都超優惠！今天編輯整理國慶日優惠懶人包，讓你三天假期吃得爽、玩得滿、住得划算、出遊更輕鬆！
【2025國慶日優惠懶人包】 連假吃喝玩樂一次看！
【2025國慶日優惠懶人包】速食、披薩優惠爽爽吃
1. 麥當勞：買一送一+滿額送雞塊
即日起至 10/12，單點麥脆雞腿（原味／辣味）現折 $20，經典滿福／陽光蛋堡系列免費送薯餅，蘋果派折 $20，中杯飲料半價，手機點餐滿 $200 再送 4 塊原味麥克雞塊。
2. 肯德基：雙節同慶桶 $399
10/9～10/13 推「40666 同慶桶」組合，咔啦脆雞 8 塊+原味蛋撻 6 顆只要 $399（原價 $850），再加碼購買蛋撻禮盒贈「奶皇流心 Q 蛋撻」。
3. 摩斯漢堡：國慶限定百元套餐
10/1～10/15 推出「黃金塔塔鱈魚堡套餐」、「超級大麥珍珠堡雙人組」、「雞塊點心組」與「微酵果茶飲」等多款百元組合，最高現省 $50。
4. 漢堡王：漢堡王：雙堡慶雙十超值組只要 $99 起
國慶連假限定推出「雙堡慶雙十」優惠組合，經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、美式花生雙層脆雞堡等多款雙堡任選最低 $99 起，最高現省 $99。漢堡王即日起~12/31推出全新一季優惠券，多款薯條、洋蔥圈、雞塊、飲料皆可加 $1 多 1 件。
5. 拿坡里：披薩買大送大+香菇雞湯
即日起至 11/3，購買「金賞烏魚子披薩」送任選大披薩，特價 $490；買大披薩或炸雞桶再送三商巧福香菇雞湯乙份。
6.必勝客：雙十套餐現省 $760
即日起至 10/13，外帶披薩買大送大，「雙十爽吃餐」$1010 起、「火山餐」$888 起，包含大披薩、人氣副食與飲料組合。
7. 達美樂：全口味半價+國慶套餐 $888
10/9～10/31 全台披薩外帶半價、外送買大送小，「國慶套餐」含大披薩+紫薯地瓜+蝴蝶酥+可樂，優惠價 $888。
8. 三商炸雞：買5送5+雞翅只要 $99
10/7～10/27 推「五六日一 狂歡吃雞」，青花椒炸雞買5送5、檸檬二節翅 10 隻特價 $99；10 月壽星出示證件消費，再送煉乳銀絲卷。
【2025國慶日優惠懶人包】超商、咖啡連假限定超優惠！
1. 7-ELEVEN：咖啡買7送7超狂優惠
10/6～10/13 CITY CAFE 特選美式/拿鐵任選 20 杯 $1010、珍珠奶茶系列 25 杯 $1010；10/10～10/12 門市霜淇淋第 2 件 10 元，黑糖珍珠撞奶、冰沙系列買2送2。
2. 全家 FamilyMart：滿額送限量膠帶+贈點回饋
10/10～10/12 消費滿 $200 送「褲褲兔紙膠帶」；10/3～10/12 使用全盈+PAY 滿 $300 回饋 1 萬 Fa 點。
3. 萊爾富 Hi-Life：大杯咖啡買一送一
10/1～10/28 大杯特濃或特大杯咖啡買一送一；拿鐵每杯 $45、美式 $35。
4. OKmart：聯名電影杯+咖啡買6送3
即日起～10/15，OKCAFE 大杯送電影聯名杯；OKmall 雲端商城買6送3、買20送12，再送 300 點 OK Point。
【2025國慶連假優惠懶人包】手搖飲買一送一喝起來！
1. CoCo都可：珍奶買一送一＋新品雙倍濃芋奶綠開賣
10/8 於官方 LINE 領券並用都可訂下單即可享「珍珠奶茶買一送一」優惠，10/9 起新品「雙倍濃芋奶綠」2 杯只要 $100。
2. 清心福全：週年慶限定買一送一
於新北中和、蘆洲兩門市推出週年慶買一送一活動，10/9～10/11 每天指定飲品限時開喝，每人限購一組，僅限現場購買。
3. 先喝道：雙十限定「糯烏龍 3 杯 $99」
10/10 雙十國慶當天限定，「糯烏龍」祭出 3 杯 $99 超殺價，每人限購 2 組。適用現場或「你訂」自取，不可與其他優惠併用，售完為止。
【2025國慶日優惠懶人包】樂園瘋玩指南、景點限定活動別錯過！
1. 六福村：兒童$399、40歲以上$400 入園
10/10～10/12 限時優惠，12 歲以下兒童 $399、40 歲以上 $400，身分證或生日含「0」或「1」者 $599。園區萬聖節主題《墓碑鎮》登場。
2. 小人國：捐發票玩整天只要 $178
10/10～10/12 捐當月紙本發票（號碼含「1、7、8」任兩碼）即可享門票優惠 $178（原價 $1050）。
3. 九族文化村：雙十連假票價 $780 送纜車
10/10～10/12 門票 $780，贈送日月潭纜車搭乘券（價值 $380）。
4. 遠雄海洋公園：壽星免費、變裝票 $590
10 月當月壽星（12 歲以下）憑證免費入園；萬聖節 Cosplay 造型完整度達 80% 以上者，入園優惠 $590。
5. 國家森林遊樂區：13 處景點全面半價
10/10～10/12 太平山、阿里山、奧萬大、墾丁、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、雙流、知本、池南等森林遊樂區門票半價，賞楓、看雲海一次滿足。
6. 自來水園區：國慶連假免費入園
10/10～10/12 免費開放園區及「觀音山蓄水池」古蹟參觀。
【2025國慶日優惠懶人包】國慶晚會在台中！飯店住宿大放送
1. 裕元花園酒店：APP會員平日價 $4860 起
10/1～10/31 平日雅緻客房含早餐 $4860 起，假日 $7390 起，APP 預訂再贈雙人早餐。
2. 林酒店 THE LIN：國慶專案 $6988 起
10 月入住含早晚餐方案 $6988 起，再加贈酒廊體驗券，適合家庭或情侶出遊。
3. 長榮桂冠酒店台中：住房送茄芷袋＋悠遊卡
即日起～12/30 平日入住 $3,799 含早餐，贈三重好禮＋免費接駁服務。
4. 台中福華大飯店：住宿送台味小食組
10/1～10/31 雙人房 $3810 起，含早餐與「為台灣乾杯」歡饗組（飲品＋炸物雙拼）。
【2025國慶日優惠懶人包】國慶連假大眾運輸優惠一次看
1. 國道客運85折
10/9～10/12連假期間，全台84條中長途國道客運路線票價85折，轉乘在地客運享「一段票免費」，指定幸福巴士路線全程免費。
2.高鐵早鳥＋TGo加碼50%
9/26～10/13期間購票適用早鳥、大學生優惠，完成開票且未退票者可享TGo點數加碼50%。
3.台灣好行半價／花蓮免費
即日起至10/31止，使用電子票證或行動支付搭乘台灣好行享半價優惠，花蓮地區路線免費搭。
4.台灣觀巴2人同行1人免費
推出2人同行1人免費優惠，全台多條觀光路線適用。
