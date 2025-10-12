【選書】你也有身材焦慮嗎？真正可怕、該改變的其實是這個畏懼肥胖的社會！—《懼胖社會》

肥胖是罪嗎？我們大概很難直接認同這樣的說法，但另一方面，我們對待這種外觀特徵的方式，卻比許多明顯違反公共利益的事情還要嚴苛。儘管被教導應該拒絕霸凌，我們反而經常因為他人的視線強迫自己餓肚子、吃藥，甚至是動手術以符合主流的審美觀念；這背後作用的因素是什麼？我們又該如何拆解它，並且找到與自己的身體和平共存的方法？

《懼胖社會：為何人人對肥胖感到恐慌？體重羞恥的文化如何形成，肥胖歧視如何與各種歧視交織並形成壓迫》的內容從標題就顯而易見，它是一本關於肥胖的作品，並且希望藉由揭穿現代社會對於肥胖的迷思、矛盾論述，來說明「胖」其實只是一個形容外在的詞彙，其背後所應該代表的意義，遠比我們想像中的還要單純。另一方面，透過拆解已經盛行於各地的「肥胖恐懼」，作者更呈現出其背後與種族歧視、父權主義緊密相連的關係，並且讓讀者了解「胖」也屬於人類多元價值的其中一環，而不是該引發厭惡的特質。

「胖＝不健康」？事情或許沒有那麼簡單

胖是好事嗎？許多人大概會想到的是「健康」這個看似毫無破綻的論點，但藉由引用大量數據支持，作者提出了與普遍認知不完全符合的觀點：肥胖不代表不健康、微胖的身體在各種層面上可能更理想，有時肥胖則是病症的外顯結果，反而是減重經常成為模糊真正病因、延誤治療時機的煙霧彈。「如果肥胖很危險，那極限運動、高風險活動是否也該被禁止？」作者尖銳的提問也直接點出「健康」只是包裹歧視、恐懼肥胖的藉口。

此外，「審美」大概是反肥胖最大的盟友，而它的核心其實藏著對非裔女性的種族歧視思想，還有父權思想永遠無法被滿足的控制欲求。相反的，古代充滿豐腴身材的藝術品，則證明「美」絕對有比現在豐富的內涵，而減重族最害怕的復胖，以及節食本身的困難度，還有過程中可能出現的不適、焦慮與憂鬱等，都證明這些病態的標準是反人類、具傷害性的。

「反肥胖」正在侵蝕社會 我們該奪回身材自主權

比起鼓勵暴飲暴食，《懼胖社會》呼籲的其實是肥胖的「反污名化」，企圖讓它重新成為一種單純、應該被自然接受的樣態，人們也不需為此而「感到抱歉」；雖然作者本身是一名女性主義者，卻也無法脫離肥胖歧視與肥胖恐懼，這樣的親身經歷，讓這本作品多了幾分親近感。老實說，在看完這本作品之後，大概還是很難完全不在意他人目光，但它多少提醒了我們並沒有義務去符合他人的標準，而這或許正是深受社群媒體影響的現代人最需要的建言。