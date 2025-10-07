【追劇】劇情普通 但光是為了李棟旭就值得把這部殺手作品看完 —《殺人者的購物中心》

《殺人者的購物中心》由李棟旭與金慧峻主演，劇情講述由叔叔鄭進滿撫養長大的侄女鄭智安，在前者死亡後，意外成為殺手們獵殺對象。在保護自己的同時，她還必須努力解開謎團，回憶叔叔過去潛移默化的生存指導，才能夠逃出生天，而緊湊的劇情加上李棟旭的高人氣，也讓它成為當時討論度極高的作品。

《殺人者的購物中心》大致上是以倒敘呈現的作品，在鄭進滿死後的劇情中，穿插了多條過去的時間線，藉由這樣的手法支撐起「現在」的世界觀與背景，讓觀眾從一開始的滿頭問號，到最後能了解整個前因後果。由於背景的時間線相對長，前面的集數並不急著推進「現在」的時間線，缺點是讓觀眾需要更多耐心，但換來的則是一個更完整、不容易出戲的敘事結構。

儘管嚴格來說，整個故事還是有一些小斷裂，但在短集數（總共8集）的精緻優勢，加上劇情緊湊卻又不過度複雜化的手法下，並不會對娛樂性造成太大的傷害。訴諸「親情」的傳統賣點，更增加了這部動作影集的深度，讓觀眾更能夠隨著劇情起伏。

隨著推出後受到熱烈討論，以及看似有伏筆的結尾，許多人也開始猜測應該會有第二季，但其實就算中止在八集，其實也並不會讓人太過奇怪。