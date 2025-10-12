【選書】差強人意的全台眷村尋訪錄—《尋覓臺灣老眷村》

臺灣眷村研究，代表著我們對於自己國家歷史發展的關注；它是否發展得好、是否發展得健全，則關係著我們對於社會文化演進，能否公正客觀的解釋。

從臺北的四四南村、台中的彩虹眷村，到近年來成為屏東新地標的勝利星村，眷村文化已經成為臺灣觀光的元素之一，幾年前的電視劇《一把青》再把國共內戰的歷史搬上電視螢幕的同時，也讓不少觀眾能夠稍微理解當時，隨國民政府撤退來台的民眾，是如何顛沛流離。然而，在成為觀光景點的同時，眷村的歷史脈絡是否能夠被正確傳達？而所謂「眷村文化」又是什麼？

由眷村文化研究者繆正西所著的《尋覓臺灣老眷村》，可說是一本關於台灣現存眷村的遊記總集，其中紀錄了多達65個場域，足跡不只遍佈全台，還延伸到蘭嶼、澎湖等外島。著重於歷史介紹、現狀紀錄，再加上時而出現的人文故事，這本著不只紀錄了那些在特殊歷史背景下，出現在台灣的風景，在國民政府軍遷台的生命歷程背後，更隱含著時代巨輪下，人民只能順應求生的宿命。

眷村子弟走訪全台眷村

儘管歷史資料豐富，但《尋覓臺灣老眷村》老實說，並不是一本特別引人入勝的作品，其中很大的因素，或許是因為成長背景、族群的差異，讓作者在書中對於眷村的濃濃認同感顯得一廂情願，難以引發不同族群讀者的共鳴。加上寫作風格偏老派，及偶爾出現的情感抒發，更會讓人覺得有種「出戲」的感覺。

不過，這本著作還是有其可看之處，像是遷居清境農場的孤軍及其眷屬、不在馬祖卻以馬祖為名的眷村等，都會讓人回想過去旅遊經驗中，那些不曾注意過，背後卻藏著故事的小線索，甚至會引發想要前往一探究竟的興趣。





反思眷村的文化內涵與意義

由於許多是二戰後直接接收或改造日軍官舍，臺灣的眷村保存經常有著濃濃的「日式」色彩，文化的混雜更容易導致保存的「主體」本身，尤其是建築本身更容易出現定位不明的問題。《尋覓臺灣老眷村》就像是一本初階的眷村入門，雖然視角或許有些偏頗，但尤其是在近年來眷村觀光興起的情況下，或許也能夠讓更多人開始思考，如何才能讓它變得更有深度。

