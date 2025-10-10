【選書】泰北離散華人 永續背後的真相與挑戰—《借土養命》

從借土養命到落地生根。一座泰北華人村落的民族誌。一段大時代的離散史。

因國共內戰而流落異地，儘管其中有人輾轉來到台灣，也有人選擇留下，並成為他國的子民。原本是「借土養命」，隨著時間流逝逐漸轉變為落地生根，這群被泛稱為「孤軍」的前國民黨軍人與其家眷後裔，儘管流亡在外，卻仍舊以中華兒女自居，並藉由種種方式來維繫其「純正的」中華文化。但當新時代來臨，世代間的齟齬開始出現，看似永續的生活方式，也逐漸產生裂痕。

由人類學家黃樹民所著的《借土養命：從雲南到金三角，從毒品到永續農業》，以泰北地區的美弘村（假名）為對象，講的是泰北金三角離散華人的故事，儘管一開始是因為該地成功從毒品產地成功轉型，期望藉由研究探索期永續性及可複製性，卻無可避免地擴及到文化傳承，甚至是所謂「中華民族正統性」的內涵。包含民族國家、永續發展，前者隨著全球化面對劇烈挑戰，後者則是因為種種生態危機，而逐漸獲得關注，但藉由這個小小的群體，卻讓人看見這兩大主題的傳統論述中，少被討論的盲點與模糊地帶。

什麼是『永續性』的標準？永續農業、永續農業生計，或永續發展等概念在全球各地都廣泛地引起關注。然而，針對某個生態環境在永續經營上究竟是成功或失敗，或採用何種客觀標準來衡量，似乎仍未達成共識，並引起許多學術爭論。





永續夢想的實現地？矛盾四伏的離散華人

從毒品產地到果樹生產、加工，泰北金三角地區離散華人的轉型看似成功，卻在一層層的抽絲剝繭後顯示，儘管能夠在短、中期維持表面的永續，但同樣會對土地造成影響，及其所借助鄰國動亂所獲得的廉價非法勞力，都無法長期維持，甚至某種程度上無法符合永續的標準。此外，藉由作者的論述，永續性也由口號變得更加具體，讓讀者得以看見其中所蘊藏的矛盾性。

而在討論文化與美弘村世代傳承的內容，則彰顯出了中國傳統民族或群體的觀念，是「模糊、脆弱且過渡性的，端視何者較能符合儒家思想文明的進化程度而定。」尤其是當作者提到美弘村村民極有可能是少數民族，卻以中華文化的正統傳人自居，甚至比香港、台灣或經歷文革的中國等地更為「純正」，也在在證實了前述的內容。

儘管表面上說的是美宏村，但在閱讀的過程中，也不難發現在台灣也有一群「美弘村民」存在，他們死守著中華道統，且同樣因為自身利益受損，而感覺被背叛，甚至表示不惜倒戈推翻如此作為的政府。《借土養命：從雲南到金三角，從毒品到永續農業》說的是泰北地區的雲南離散華人，也是在其他地區「借土養命」的離散華人，而就如同作者最後的結論：「從社會再生的角度看，第一代離散人群的永續經營夢想，將難以達成。不過這大概已不是他們的後裔所關心的議題了。」

（本文和華藝電子書合作）