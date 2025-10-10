【選書】註定是弱勢的場域 女性能否用身體來換取權力—《北港香爐人人插》





故事設定在黨外運動方興未艾的解嚴初期，主角林麗姿因為曾與多名男性發生性關係，成為其他黨外人士所不齒的話題人物；但與此同時，林麗姿的影響力卻日漸增加，尤其是她對女性權益推動的助益，更在相關團體中引發更加劇烈、矛盾的化學效應。

儘管過了那麼久，《北港香爐人人插》中所提出的批判卻依舊犀利，許多讀者或許在看到書名的第一瞬間，就算對於女性主義並不陌生，卻還是難免會聯想到「淫亂」，接著才是意識到這個描述背後所隱藏的性別權力關係，甚至是貶抑女性的父權思想。而在故事最後，正在討論女性權益的「進步女性」們，對於林麗姿或評論、或嘲諷、或貶抑，甚至是認為與己無關的態度，更可能是現代女性在追求自我權益時，所必須面對的最大挑戰。

「是我睡了他們，不是他們睡了我。」

然而，身為一個對於文字比較熟悉的讀者，《北港香爐人人插》漫畫版在呈現不同藝術價值的同時，恐怕是有些差強人意的，尤其是在讀過《殺夫》後，總覺得漫畫版或許是因為篇幅與敘事結構的關係，省略了一些能夠讓故事更加豐富的元素，讓故事顯得有些破碎。但也因為看過漫畫版，讓人更期待原版的內容，尤其是在看過《性、謊言、柏金包：女性欲望的新科學》作者以生物的論點探討女性自主權後，不禁讓人好奇早了20年的李昂，又是如何以小說的形式，探討其中複雜的性別與政治議題。