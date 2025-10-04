2025-10-04 18:46 PREMIER MEDIA
繼中島美嘉、徐若瑄後，Joanna王若琳攻進Billboard Live TAIPEI
文／克拉大
Billboard Live TAIPEI 豪華卡司強勢連發！繼日系歌姬中島美嘉、台灣天后徐若瑄之後，12月6日將迎來華語樂壇實力唱將 Joanna 王若琳，舉辦專場《Nightfall Reverie 夜幕夢境》。她以細膩嗓音與跨界音樂著稱，曾憑《摩登悲劇》獲金曲評審團大獎、翻唱專輯《愛的呼喚》抱回金曲最佳國語專輯，如今再度回歸舞台，粉絲直呼「久等了！」
Joanna 坦言受邀演出的心情「非常榮幸與期待」，將以完整樂團配置呈現，並親自挑選多首對她意義深刻的作品，「希望在這個全新場地，展現真實、動人的現場能量。」
鮮于貞娥挑戰跨界極限 Yufu復古靈魂席捲亞洲
11月起，Billboard Live TAIPEI 將陸續迎來國際強棒：
- 韓國「流派破格女聲」鮮于貞娥（sunwoojunga），以無畏創造力融合爵士、搖滾、流行與電子，被譽為韓國樂壇的實驗代表。
- 台灣靈魂新星 Yufu，以復古放克與靈魂樂征戰台日，專輯《Heal Me Good》登上 Spotify 全球靈魂歌單，並入圍金音「最佳節奏藍調專輯獎」。
吉卜力爵士傳奇ALL THAT JAZZ壓軸
來自日本的爵士團體 ALL THAT JAZZ，將於11月28日登場，以風靡全球的《Ghibli Jazz》系列壓軸演出。其改編吉卜力動畫經典的爵士風格，被視為新世代爵士入門代表，勢必掀起跨世代熱潮。
【演出＆售票資訊】
- Joanna 王若琳｜Nightfall Reverie 夜幕夢境
日期：2025/12/06 (六)
場次：每日2場（17:30 / 20:30）
售票：10/15 中午12:00開賣
- 鮮于貞娥 sunwoojunga
日期：2025/11/30 (日)
場次：18:00
售票：10/13 中午12:00開賣
- Yufu｜The Grand Groove
日期：2025/11/27 (四)
場次：每日2場（17:30 / 20:30）
售票：10/14 中午12:00開賣
- ALL THAT JAZZ｜Ghibli Jazz
日期：2025/11/28 (五)
場次：每日2場（18:30 / 21:30）
售票：10/09 中午12:00開賣
