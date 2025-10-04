尊榮輕奢的高雄風格旅店《比歐緻居》

▲ 頂樓層的用餐空間與窗外視野

前往高雄差旅時，有幸於網路平台搶了個便宜，才有機會入住風格旅店《比歐緻居》，地處高捷中央公園站三號出口旁，附近生活機能與各式美食小吃（百貨公司和夜市商圈），再加上有一座萬坪空間的城市綠意公園，能滿足商旅與觀光客的日夜需求，當然，若是只想單純在房間休息，從入住的迎賓下午茶、歡樂消夜場到隔日豐富的早餐（無須另外費用），你將會發現只帶一個胃是不夠的。

▲ 任君吃到飽的下午茶與飲料

飯店一樓是退房區，櫃台人員核對住客資料後會引領前去二樓辦理入住手續，取得房卡進入房間後，環境舒適空間適中、點心飲料俱全，最為特別的是提供黃瓜與護膚水，為貴客的面容提供貼心的服務，觀察房內的擺設更讓人有尊榮的感受。

▲ 雙人房內的擺設

隔日早餐不怕吃不飽，即使單人入住依然提供兩份自選中、西式的現作早餐，坐享貼心服務，欣賞高雄市的晨光街景，一旁中央公園大片的綠茵，與數棟陌生矗立的高樓大廈，不禁想起以往走跳的時光。

▲ 慢燉牛頰艾曼塔起司堡 (中西式自選，八樣擇一)

吃著這份豐富厚實的"慢燉牛頰艾曼塔起司堡"，也讓我想起高中時期每逢放假，大家都在附近的<溫蒂漢堡>與<德州小騎士>打屁閒扯，我喜歡吃漢堡、薯條的飲食習慣，似乎是從那時候養成的。

隔壁的中央公園以前是座大型體育館，高一的暑假閒閒沒事，莫名參加「薛岳、李亞明演唱會」後援會的義工，發發海報、支援些造勢行程，認識了不同校的年輕朋友，也意外完成人生的第一場演唱會；不過這與我後來大學選擇唸文化影劇就沒有關係。

吃完豐富味美的西式早餐，喝了三杯口味飲料，也回顧了每天來回通勤兩個小時藍衫人的點滴；青春無敵的歲月真美好，中年負重的日子喜憂夾雜，我的老年生活想必也能回憶滿滿。