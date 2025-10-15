療癒經濟帶動按摩熱潮？網友愛上按摩椅的5大理由+10大品牌排行

示意圖／FREEPIK

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體現代人越來越懂得要對自己好一點，不只是心靈需要被療癒，也渴望透過各種方式釋放壓力。點一杯手沖咖啡、買件心儀的衣服、安排一場小旅行，或收集療癒系公仔與絨毛玩偶，雖然能帶來片刻的快樂，卻仍難以徹底舒緩身體的痠痛與疲憊。於是，更多人開始追求舒壓、身心同步放鬆的方式，以此達到真正的療癒。從按摩到身心放鬆體驗，療癒經濟正引領一股全新的風潮，讓人重新找回快樂與能量。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體來看今年（2025/1/1～2025/9/18）「舒壓」熱門關鍵字，可以看到上班族、壓力、緊繃、忙碌、疲勞、疲憊、情緒、痠痛、睡眠、按摩師、SPA、指壓、經絡、精油、按摩椅等字詞。

長時間久坐的上班族，往往早出晚歸、壓力堆疊，一回到家就只想好好把自己交給放鬆的時刻。當肩頸僵硬、腰背痠痛像隱形鎖鏈般纏身時，最能直擊痛點的舒壓方式，莫過於按摩。無論是各大城市按摩店一間接著一間開，還是出國旅遊常把按摩行程列為必做清單，就可以知道按摩已經深植在現代人的生活中。有人偏愛專業SPA的儀式感，讓精油香氣、深層指壓與經絡舒展，把整天的疲憊徹底釋放；也有人選擇更聰明的做法，把按摩椅搬進家裡，隨時開啟專屬於自己的療癒時光，不必舟車勞頓、不用預約等待，就能在日常裡享受「身心同時鬆一口氣」的自在。

究竟按摩椅還有哪些令人深陷的魅力？現在就跟著《網路溫度計DailyView》小編繼續看下去吧！

為什麼一坐就回不去？

《網路溫度計DailyView》為什麼按摩椅能從療癒小確幸，變成客廳、臥室裡的必備靈魂角色？馬上帶你揭曉網友愛上按摩椅的5大理由！

No.1 紓緩痠痛

示意圖／FREEPIK最多人愛上按摩椅的原因，就是那份「酸痛瞬間被解開」的爽快感！無論是久坐辦公室的肩頸僵硬，還是長時間滑手機造成的腰痠背痛，只要坐上按摩椅，從肩頸到雙手、腰背，再一路延伸到腿部與腳底，都能被細緻按摩、層層紓緩，讓疲憊感逐步卸下，享受全身被徹底放鬆的療癒時刻。

網友分享，「按摩椅：幫你解除一整天的疲勞」、「有一台好的按摩椅，讓全家人都能好好放鬆」。

No.2 釋放生活壓力

示意圖／Pexels面對工作與生活的壓力，越來越多人選擇把按摩椅搬回家。只要15至30分鐘，就能讓全身疲憊瞬間解放，壓力隨之煙消雲散，輕鬆找回放鬆與平衡。

網友對此大讚，「上班的壓力在家就能隨時獲得放鬆」、「以前是累到在沙發睡著，現在是舒服到睡在按摩椅上一覺到天亮」。

No.3 提升睡眠品質

示意圖／Pexels晚上總是翻來覆去、難以入眠，這時不妨坐上按摩椅，藉由規律的揉捏、拍打，搭配輕柔的音樂，讓身體、腦袋放鬆，更快進入夢鄉。

有網友分享之所以愛上按摩椅，就是因為能夠提升睡眠品質，甚至按著按著就睡著了，「可完全躺平，從頭到腳徹底放鬆，舒服到我常在它懷裡睡著」。

No.4 功能多元

示意圖／Pexels按摩椅不只能放鬆身心，功能也越來越智慧化，從單一遙控器，進化到直接用手機、平板操作，有些還有測量壓力、客製化按摩的技法，甚至還有專屬放置智慧裝置的架子設計，能一邊享受按摩一邊追劇，將「紓壓、健康管理、娛樂」完美結合，真正把療癒帶進日常生活。

No.5 靈活運用

翻攝OSIM官網

OSIM提供網友越來越喜愛按摩椅，除了不必舟車勞頓、不用預約等待隨時享受外，更大的原因是按摩椅不再只是放鬆，還被賦予「多功角色」。除了不只提供專業按摩，還能化身舒適躺椅、客廳沙發，無論是閱讀、追劇或小憩，一張按摩椅就能兼顧放鬆與實用性，輕鬆滿足不同需求。

有網友曾在臉書《裝潢DIY研究室》詢問，「請問大家會建議直接買電動沙發還是一般沙發+按摩椅」，不少網友推薦直接選擇按摩椅CP值更高，「一個只是能躺平，一個則是可以躺平+全身按摩」。

手法媲美專業按摩師！網友好評十大按摩椅品牌

《網路溫度計DailyView》看完這5大愛上按摩椅的理由，是不是也更心動了？如果你也在觀望適合的按摩椅，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點受到網友熱烈好評、講究按摩手法的十大按摩椅品牌。其中OSIM在2023年獲得十大人氣按摩椅品牌後，今年再度奪得網路聲量、好評冠軍。

OSIM成為消費者心目中理想品牌第一「關鍵5大原因」

OSIM於今年再度榮獲「健康品牌風雲賞」網友票選保健醫療器材按摩椅類首獎，不僅蟬聯10年坐穩按摩椅品牌龍頭，也展現消費者十年如一的支持與信任。

關鍵1、按摩最細膩 貼近真人手感

OSIM提供

OSIM提供OSIM能脫穎而出的關鍵，在於領先業界的「按摩科技」。網友總認為，要找到一台手感細膩、功能全面的按摩椅都要花不少錢，如果價格便宜可能坐起來舒適度不足。今年OSIM全新推出「V手天王3」按摩椅，小編體驗後認證絕對是10萬元內按摩最有感、科技全配且超高CP值的最強椅款！

V手天王3由日本按摩大師佐藤毅所設計的的按摩技法，更能貼近真人按摩手感，加上擁有專利V手按摩，以靈巧如人手的開合抓捏手法，層層撥開肩頸僵硬，一按即鬆，搭配專利4手按摩，可同時針對上下半身進行協奏式放鬆，達到雙倍放鬆與享受。

關鍵2、獨家養身科技 掌握健康數據

OSIM不斷創新，讓按摩椅不只具有按摩功能，也將按摩產品導入健康管理數據分析，透過每天的健康指數，讓你更了解自身的健康狀況。以新品「V手天王3」為例，利用獨家創新「養身科技」，透過PPG光感測技術，檢測出壓力指數，並自動提供最適合的減壓方案，網友也大讚「比我還懂自己！」每天使用還能持續追蹤健康狀態，真正做到從紓壓到健康管理的全方位照護。

關鍵3、美感與機能完美融合

OSIM提供

OSIM提供OSIM長期致力於美學與功能的平衡，讓按摩椅不再只是單一的型式呈現，而是一件兼具設計與實用的家居藝術品。「V手天王3」顛覆市面上按摩椅的款式，以「沙發坐感」打造全新體驗，將三種生活需求合而為一，隱藏式的滾輪設計，不只是按摩椅，更能化身沙發與躺椅；流暢弧線與前衛拼接設計，搭配溫潤奶油白色調，呈現低調細膩的美感，讓按摩椅完美融入各種空間，還能同時兼顧舒適與美學，成為追求生活質感人士的首選。

關鍵4、專利貼心設計 安全無慮

OSIM成為消費者最愛的品牌，其中原因就在將細節做到極致！例如按摩椅配備專利可翻轉式腳座設計，可依需求伸展或收合，使用時提供舒適按摩與支撐，非使用時能翻轉收納，不僅美觀、節省空間，還能避免家中長者絆倒風險，貼心考量日常使用的安全與便利，讓每一次上下按摩椅都能安心自在，享受放鬆時刻，無後顧之憂。

關鍵5、永續理念 不斷增值

OSIM提供

OSIM提供OSIM堅持以永續理念打造產品，像是V手天王3除了內建多樣按摩程式外，透過OSIM Well-Being App，使用者可不定期免費下載全新按摩程式，感受持續更新的舒適體驗。不僅延伸了產品價值，也讓每一次按摩都能與生活需求同步進化，實現產品不斷增值的承諾，打造長久的專屬療癒享受。

OSIM提供

OSIM提供

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年1月1日至2025年9月18日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『舒壓』、『愛上按摩椅的理由』、『網友好評按摩椅品牌』相關文本進行分析，調查「網路聲量」（註1）、「熱門關鍵字」（註2）作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

