【選書】原來臺灣人是如此被觀看—《臺灣人意象：凝視與再現，香港與大陸影視中的臺灣人》

電影、電視劇作為大眾娛樂，已經深入現代人的生活，尤其有了各種影音平台，就算不出台灣，同樣也能夠接觸各國的影視作品。儘管如此，在藉由這些作品接收外來資訊的同時，觀眾或許很少會想到，其他國家的觀眾同樣也會藉由影視作品，來建構對於台灣這塊土地的一切認知，尤其是在作品中的台灣，其實只是基於製作團隊「想像」的情況之下，意識形態所形成的濾鏡，更容易打造出一個與現實完全不同的「奇觀」。

他國影視中的「臺灣」奇觀

《臺灣人意象：凝視與再現，香港與大陸影視中的臺灣人》由已故傳播學者倪炎元所著，藉由搜羅半個多世紀以來，在中國與香港所出品，談論有關台灣的影視作品，希望探討香港與中國影視工作者，如何在不同的意識形態、政治環境下，是如何想像、看待台灣與台灣人。內容分為五個章節，涵蓋了八部電影及一部電視劇，在作者的分析與論述下，讀者就如同獲得了一副特殊的眼鏡，得以了解其他人是如何看待生活在台灣的我們。

儘管學者林照真，在推薦序中表示不應用太學術的思維去閱讀這本作品，但與其說是一本書，《臺灣人意象：凝視與再現，香港與大陸影視中的臺灣人》或許更像是集結了五篇論文而構成的論文集。尤其基於研究與分析的目的，倪炎元在正式進到故事情節前，總會有關於研究方法的論述與大量的傳播學術語，或許也會讓非傳播科系出身的讀者，覺得有些難以下嚥。

習慣向外看的我們 該了解他人如何回望

然而，扣除掉大部分台灣觀眾恐怕從沒看過，甚至也沒有聽過的孫文傳記、荒誕獵奇的好萊塢式原住民愛情故事；包含經常在有線電視重播的港視黑道電影、近年來大量出現的政治電影，及描述都會女性的相關作品，隨著題材越來越接近現代台灣觀眾，搭配生動的場景與對話，生硬的學術內容多少還是被軟化了一些。

除了提出學界少見的論點，在書中反覆提到「相關研究少」、「作品少」，更是《臺灣人意象：凝視與再現，香港與大陸影視中的臺灣人》之所以重要的關鍵，尤其是在對中國產生排斥心理的情況下，許多人更容易忽略對方是如何看待自己，以及這些視角所可能帶來的影響。尤其是在網路與社群平台導致人們越來越分化的情況下，這些隱形的話語權，更是台灣持續走向國際的路上，所必須面臨的挑戰。

