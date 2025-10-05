【選書】原來臺灣人是如此被觀看—《臺灣人意象：凝視與再現，香港與大陸影視中的臺灣人》

2025-10-05
看這本書，最好不要太學術。又或者說，不要把學術想得太生硬。就像倪炎元一樣，政治可以入戲，戲劇則又可以再現政治。捕捉電影隱藏的符號與意義，為倪炎元帶來人生的樂趣，相信也是本書想帶給讀者的。


電影、電視劇作為大眾娛樂，已經深入現代人的生活，尤其有了各種影音平台，就算不出台灣，同樣也能夠接觸各國的影視作品。儘管如此，在藉由這些作品接收外來資訊的同時，觀眾或許很少會想到，其他國家的觀眾同樣也會藉由影視作品，來建構對於台灣這塊土地的一切認知，尤其是在作品中的台灣，其實只是基於製作團隊「想像」的情況之下，意識形態所形成的濾鏡，更容易打造出一個與現實完全不同的「奇觀」。


他國影視中的「臺灣」奇觀

《臺灣人意象：凝視與再現，香港與大陸影視中的臺灣人》由已故傳播學者倪炎元所著，藉由搜羅半個多世紀以來，在中國與香港所出品，談論有關台灣的影視作品，希望探討香港與中國影視工作者，如何在不同的意識形態、政治環境下，是如何想像、看待台灣與台灣人。內容分為五個章節，涵蓋了八部電影及一部電視劇，在作者的分析與論述下，讀者就如同獲得了一副特殊的眼鏡，得以了解其他人是如何看待生活在台灣的我們。


儘管學者林照真，在推薦序中表示不應用太學術的思維去閱讀這本作品，但與其說是一本書，《臺灣人意象：凝視與再現，香港與大陸影視中的臺灣人》或許更像是集結了五篇論文而構成的論文集。尤其基於研究與分析的目的，倪炎元在正式進到故事情節前，總會有關於研究方法的論述與大量的傳播學術語，或許也會讓非傳播科系出身的讀者，覺得有些難以下嚥。


習慣向外看的我們 該了解他人如何回望

然而，扣除掉大部分台灣觀眾恐怕從沒看過，甚至也沒有聽過的孫文傳記、荒誕獵奇的好萊塢式原住民愛情故事；包含經常在有線電視重播的港視黑道電影、近年來大量出現的政治電影，及描述都會女性的相關作品，隨著題材越來越接近現代台灣觀眾，搭配生動的場景與對話，生硬的學術內容多少還是被軟化了一些。


除了提出學界少見的論點，在書中反覆提到「相關研究少」、「作品少」，更是《臺灣人意象：凝視與再現，香港與大陸影視中的臺灣人》之所以重要的關鍵，尤其是在對中國產生排斥心理的情況下，許多人更容易忽略對方是如何看待自己，以及這些視角所可能帶來的影響。尤其是在網路與社群平台導致人們越來越分化的情況下，這些隱形的話語權，更是台灣持續走向國際的路上，所必須面臨的挑戰。


（本文和華藝電子書合作）

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

2025-09-26
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

教師節將至，全台各地紛紛推出優惠好康，從餐飲、遊樂園、住宿、電信到各縣市活動應有盡有，不只老師本人享優惠，教育科系學生、教職員，甚至一般民眾都有折扣。無論是想大啖Buffet、出遊樂園，還是申辦電信方案，都能趁這波「敬師感恩季」省荷包。

【2025教師節優惠懶人包】餐廳優惠

1.遠雄悅來大飯店

活動期間9/22~9/28，於英倫西餐廳自助晚餐與假日自助下午茶時段，三人同行只要其中一位為教職員，該名教職員即可免費用餐。

詳細活動辦法

圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店
圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店

2.貳樓

貳樓餐廳自 9/1 起祭出教師節優惠，憑教師證、教職員證或相關帳號證明身分，不論現職或代理教師，9月份至全台門市用餐皆享 85 折。

貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓
貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓

3.福勝亭

福勝亭教師節優惠 9/22~9/30 登場，出示指定畫面即可享 單人餐 199 元、雙人餐 399 元，最高現省 256 元，內用外帶都適用，不限教師身分。

圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣
圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣

4.Texas Roadhouse

Texas Roadhouse 美式餐廳 9/28 教師節限定，出示教師證或教職相關證明，即享 肋眼牛排買一送一 優惠，任教聘書、教職員證或教育志工證明皆可使用。

圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排
圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排

5.台北喜來登十二廚

台北喜來登自 9/1~9/30 推出「謝師有禮」活動，教師憑會員卡或教師證用餐可享平日午餐、下午茶、週一至四晚餐75折。

詳細活動辦法

圖片來源：台北喜來登大飯店官網
圖片來源：台北喜來登大飯店官網

6.五鮮級火鍋

五鮮級火鍋9/1~9/30期間，教師憑證免費開鍋，購買 5、11、17 盎司肉盤再送鍋料、時蔬或海鮮，幼教老師與教保員憑相關證件同享。

圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部
圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部

7.摩斯漢堡

摩斯漢堡教師節優惠9/28 持教師證或全教總會員卡享 9 折；9/26~9/28 再推指定早餐、漢堡組合折扣，最高省 66 元。

圖片來源：摩斯漢堡官網
圖片來源：摩斯漢堡官網

8.麥當勞

8/27~10/7 買一送一、大薯加1元多一件，多項套餐優惠。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

9.新竹喜來登盛宴

新竹喜來登自助餐廳「教師感謝季」9/1~9/30 登場，教師或補教老師憑相關證件即可享 買一送一優惠。

圖片來源：google maps
圖片來源：google maps

【2025教師節優惠懶人包】遊樂園優惠

1.六福村

六福村迎接教師節，9/1~9/30 教師憑證本人門票 599 元，可攜 3 位親友同行每人 799 元，教育相關科系學生也適用（不含才藝、社團老師）。

另外配合萬聖節活動，9/27~9/29 學生門票 599 元，雙人同姓 1299 元，桃園、新竹居民也享 599 元優惠。

圖片來源：六福村官網
圖片來源：六福村官網

2.麗寶樂園

麗寶樂園教師節優惠，現場出示教師證、員工證、服務證或教育相關科系學生證，馬拉灣或探索世界門票只要 500 元，同行親友 799 元。搭乘天空之夢摩天輪，教師價 150 元，同行者 250 元。

圖片來源：麗寶樂園官網
圖片來源：麗寶樂園官網

3.九族文化村

九族文化村教師節優惠，老師憑教師證或工作證購票可享 半價入園，再加送 日月潭纜車免費搭乘，補習班、安親班與幼兒園老師也適用。

圖片來源：九族文化村官網
圖片來源：九族文化村官網

4.義大世界

教師節連假(9/27~9/29)兩人穿萬聖裝扮購票，第2人僅15元。

圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung
圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung

【2025教師節優惠懶人包】電信、電腦優惠

1.中華電信

中華電信 4G 學生方案教師同享，9/1~9/30 期間申辦門號，每月 588 元上網吃到飽，網內前 5 分鐘免費再送 40 分鐘，網外也享 40 分鐘。對象為各級學校教職員工（含正職、約聘、約僱），憑相關證件即可申辦。

圖片來源：中華電信官網
圖片來源：中華電信官網

2.Apple教育方案

7/10~9/30 教師購買Mac、iPad享教育價，還可獲贈AirPods或Apple Pencil。

圖片來源：截自Apple官網
圖片來源：截自Apple官網

【2025教師節優惠懶人包】各縣市活動

1.台北市

教師憑證享動物園免費入園、運動中心免費使用、百貨餐飲住宿折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

2.台中市

9/12~10/31 憑教師證享餐飲、書店、休閒娛樂等多種折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

3.屏東勝利星村

9/28 教師憑證至屏東勝利星村市集服務台即可免費領取100元抵用券（送完為止），還有民歌演唱會。

圖片來源：FB @屏東縣政府文化處
圖片來源：FB @屏東縣政府文化處

4.各縣市政府

教育部首次發放1000元敬師禮券，全台教師均可領取。

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

中秋發大財！5生肖一路旺到年底　3大禁忌踩到就破財

中秋發大財！5生肖一路旺到年底　3大禁忌踩到就破財

2025-09-30
圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

10月06日迎來中秋節，象徵團圓與豐收，也是月亮最圓滿、能量最旺盛的時刻。命理老師小孟提醒，中秋夜除了是財運翻轉的好時機，更有幾項生活禁忌必須留意，否則不但招不來財神，反而可能破財、漏財。

中秋屬於月神加持的重要時刻，習俗上有幾個禁忌：首先，切勿與家人爭吵，否則「團圓日」變「分裂日」，不但影響感情，也會牽動財運。其次，中秋夜不宜隨意丟棄圓形食物，像是月餅或柚子，傳統認為這會破壞圓滿的象徵，讓好運流失。同時也要避免口出惡言或心情暴躁，因為月亮象徵光明和和諧，若當天行為過激，容易招來爛桃花與破財運。

一路旺到年底生肖第五名：屬雞

中秋過後，屬雞的人在溝通和人際互動方面將更有自信，講話一針見血，還能帶出創意與專業感。這股能量有助於合作與談判，讓你財運逐步打開。

圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

一路旺到年底生肖第四名：屬馬

屬馬的朋友，這段時間在職場或學習成長上都會迎來新契機，像是專案升級或崗位轉換，都可能成為讓財務蒸蒸日上的關鍵轉折。

一路旺到年底生肖第三名：屬龍

屬龍的人天生有霸氣，中秋後更是魅力全開，不僅容易建立好人脈，還能在生意或投資上展現領導氣勢。自信加持下，業績與收入都有亮眼表現。

圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

一路旺到年底生肖第二名：屬羊

屬羊的朋友會迎來靈感大爆發，創意能直接轉換為金錢價值。特別在工作上，聰明的表現能帶來升遷、加薪或額外收入，錢財進帳機會滿滿。

一路旺到年底生肖第一名：屬狗

本次冠軍落在屬狗身上！中秋後愛情與財富雙豐收，感情關係的穩定反而能帶來更多金錢契機。若經營家族事業，更能在月神的庇佑下有效溝通，打開偏財運，投資回報值得期待。

圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增

2025-09-16
《暴君的廚師》潤娥。圖片來源：Netflix
《暴君的廚師》潤娥。圖片來源：Netflix

時序來到九月中旬，隨著秋意漸濃，不少人開始在職場迎來收穫期。根據《搜狐網》報導，9月中後有4個生肖特別容易因努力與實力被看見，升職加薪的機會大增。如果能把握機會，再搭配穩健心態，將能在工作中寫下漂亮成績單。

現在就來看看，哪4個生肖在九月中旬迎來高光時刻，收穫努力成果！

《夢想成為律師們》鄭彩娟。圖片來源：IG@j_chaeyeoni
《夢想成為律師們》鄭彩娟。圖片來源：IG@j_chaeyeoni

生肖牛：厚積薄發，穩重受賞識

屬牛的朋友一向腳踏實地，這段時間正是你們展現實力的關鍵期。過去默默付出的努力，終於有機會被主管看見。你們在團隊中可靠、沉穩，讓人放心把重要任務交給你。

近期若能勇於承擔挑戰，不僅能完成任務，還有可能在關鍵專案中脫穎而出。這份穩重與專業，將成為你獲得升遷或加薪的最大助力。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖猴：靈活果斷，突破帶來機會

屬猴的人在這段期間頭腦靈活，遇到職場變動時，能迅速抓住機會。無論是新市場開發，還是突如其來的挑戰，你們都能主動出擊，並在一次次嘗試中找到突破口。

這種「敢衝敢試」的精神，將成為主管眼中最難得的特質。建議你們在九月中旬多發揮領導力，積極表現，將有機會為自己贏來升遷舞台。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖羊：沉著應對，穩中求進

屬羊的朋友近期最適合發揮細心與耐心。你們懂得在壓力下保持冷靜，逐步推進計畫。即便遇到複雜專案，也能有條不紊地協調資源，讓整體進展平穩。

領導會因為你的專業態度與細緻作風，而對你刮目相看。九月中旬，屬羊的人將有機會用穩健表現，收穫升遷加薪的肯定。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖虎：展現魄力，領袖氣場全開

屬虎的人天生具備領導風範，九月中旬更是你們施展影響力的時刻。當團隊面臨困難時，你們願意勇敢站出來承擔責任，帶領大家一同突破。

這種敢於承擔的態度，將讓主管對你更加信任。無論是帶隊簽下大客戶，還是開創新業績，都可能成為你升職加薪的契機。

【2025中秋節優惠懶人包】燒肉買一送一、速食半價、咖啡買7送7！ 連假吃喝玩樂一次看

【2025中秋節優惠懶人包】燒肉買一送一、速食半價、咖啡買7送7！ 連假吃喝玩樂一次看

2025-10-03
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

中秋連假不只烤肉、月餅～今年各大餐飲、超商、速食、樂園、外送平台、住宿與交通通通下殺！從「可口可樂暢飲」到「牛肋條免費吃」、速食買一送一到超商咖啡買7送7、遊樂園變裝第2人15元等超多優惠。編輯今天幫你分類整理中秋節優惠懶人包，快跟親朋好友一起省荷包吧！

【2025中秋節優惠懶人包】 連假吃喝玩樂一次看

【2025中秋節優惠懶人包】中秋節怎麼可以不吃烤肉！燒肉、餐廳優惠

1.本家BORNGA韓式燒肉（敦南）：牛肋條免費吃

10/3～10/12連假點指定套餐，送「秘醬牛肋條」1 份（價值 $800）。

圖片來源：FB @本家Bornga韓式燒肉
圖片來源：FB @本家Bornga韓式燒肉

2.胡同燒肉：可口可樂無限暢飲

9/26～10/31點指定雙人套餐，免費升級暢飲，加贈可口可樂曲線杯與刮刮卡（保證中獎）；登錄 Coke+ 還可抽 Switch 2 等好禮。

胡同攜手可口可樂，9_26起「雙人燒肉套餐免費升級可口可樂玻璃瓶暢飲」，還能刮出萬元旅遊金、Switch 2 等百萬價值大獎。圖片來源：品牌提供
胡同攜手可口可樂，9_26起「雙人燒肉套餐免費升級可口可樂玻璃瓶暢飲」，還能刮出萬元旅遊金、Switch 2 等百萬價值大獎。圖片來源：品牌提供

3.乾杯燒肉居酒屋：中秋套餐近 8 折

9/26～10/12推出中秋套餐，雙人／三人套餐應景上新，「日本和牛炎肉」+「兔耳朵冰淇淋」，2 人 $2,360、3 人 $3,590（另收 10%）。

圖片來源：FB @乾杯燒肉居酒屋
圖片來源：FB @乾杯燒肉居酒屋

4.老乾杯：帝王蟹和牛壽司

9/26～10/12「月映套餐」每位 $2,380+10%，含帝王蟹和牛壽司等 10 道燒烤料理。「豐盛套餐」每位 $1,880+10%

圖片來源：FB @老乾杯
圖片來源：FB @老乾杯

5.KANPAI CLASSIC：前菜雙新品

9/26～10/12「月升套餐」每位 $2,380+10%，鮭魚卵紅蝦和牛手卷、5J生火腿牡蠣串炸登場。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

6.和牛47（微風台北）：990 元加購龍蝦

10/1 起「神無月套餐」每位 $3,880+10%；10/1～10/6 升級牛排，龍蝦半隻加購 $990（原 $1,480）。

圖片來源：和牛47官網
圖片來源：和牛47官網

7.夯下去新潮和牛燒肉（吃到飽）：烏魚子吃到飽

即日起～10/31 證號含0/1/9 任兩碼或當月壽星，達指定價位，全桌烏魚子吃到飽。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

8.熊一頂級燒肉（吃到飽）：九孔鮑吃到飽

即日起～10/31 活動，證件號碼含 0/1/9 任兩碼或當月壽星，預約指定價位以上，全桌九孔鮑魚吃到飽。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

9.燒肉ChaCha（個人燒肉）：牛胸腹或豚五花免費加

即日起～10/31 證號含0/1/9 任兩碼或當月壽星，每人單筆滿 $600，送特上牛胸腹（$200）或精選豚五花（$170）。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

【2025中秋節優惠懶人包】速食、披薩優惠爽爽吃

1.麥當勞：APP優惠券+連假加碼送

即日起至 10/5，APP 優惠券連發；10/3～10/5 購買任一超值全餐送蘋果派。另有歡樂送優惠至 10/7，包括買一送一、加 $1 多一件，以及超爽 5 件組。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

2.肯德基：雙節同慶桶$399

10/3～10/6、10/9～10/13 推出「雙節同慶桶」（代碼 40666），8 塊咔啦脆雞＋6 顆原味蛋撻只要 $399（原價 $850）。另外「金夏優惠券」至 12/20 仍有多檔買一送一與加價優惠。

圖片來源：FB @KFC
圖片來源：FB @KFC

3.漢堡王：全肉漢堡+加 $1 多一件

9/23~10/12推出限定「烤肉堡」，無麵包！全是肉，滿足肉食控需求。漢堡王即日起~12/31推出全新一季優惠券，多款薯條、洋蔥圈、雞塊、飲料皆可加 $1 多 1 件。

圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣
圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣

圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣
圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣

4.摩斯漢堡：百元組合+冰橙咖啡優惠

即日起至 10/15 推出早餐、點心、飲品等百元組合。10/4 起限定冰橙咖啡第 2 杯只要 $10，MOS App 跨店取再享買 6 送 4。

圖片來源：FB @MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部
圖片來源：FB @MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部

5.德克士脆皮炸雞：狂歡吃雞買一送一

10/3～10/6、10/10～10/13 中秋＋雙十連假加碼，6 塊炸雞桶送手槍腿、酪乳雞腿堡送辣雞翅、薯霸大送中薯，買一送一不手軟。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

6.達美樂：燒肉披薩+買大送小

攜手胡同燒肉推出「秘醬嫩牛燒肉披薩」，外帶大披薩享半價優惠。外送則祭出「買大送小／買巨送大」多種組合，CP 值爆表。

圖片來源:FB @達美樂披薩
圖片來源:FB @達美樂披薩

7.必勝客：屋馬聯名月見牛披薩

中秋限定「月見七盎司厚燒牛披薩」與屋馬聯名，外帶單點半價 $459。再推「買 1 送 2」，買大披薩就送私廚紙包筆管麵與燉飯共 2 份。

圖片來源：FB @必勝客 Pizza Hut Taiwan
圖片來源：FB @必勝客 Pizza Hut Taiwan

8.拿坡里：買披薩送炸雞+香菇雞湯

推出「金賞烏魚子披薩」買大送大 $490；買大披薩或 6 塊炸雞桶即送原盅香菇雞湯。與美聯社合作，酒類滿額再送炸雞 6 塊兌換券。

圖片來源：FB @拿坡里官方粉絲團
圖片來源：FB @拿坡里官方粉絲團


【2025中秋節優惠懶人包】超商、咖啡中秋節限定超優惠！

1.7-ELEVEN：咖啡買 7 送 7

10/1～10/5「行動隨時取」精品美式／拿鐵／馥芮白買 7 送 7；10/1～10/6 特大美式 3 杯 $100、特大拿鐵 2 杯 $100 等多款優惠飲品。10/1～10/14 文旦新品現折 $10。

2.全家 FamilyMart：霜淇淋 5 支 $188

10/3～10/6 使用 APP 隨買跨店取，霜淇淋 5 支 $188（每人限購 2 組）。10/5 推出「香香菜菜霜淇淋」體驗店限定開賣；10/3～10/12 滿額指定支付享回饋。多款咖啡飲品第2杯10元。

香菜示意圖。圖片來源：女子漾製圖
香菜示意圖。圖片來源：女子漾製圖

3.萊爾富 Hi-Life：大杯咖啡買一送一

10/1～10/28 大杯咖啡天天買一送一，特大四季春青茶、紅玉紅茶每杯 $29，任 2 杯 $49。

4.OKmart：咖啡加碼買 6 送 3

即日起～10/15 推出大杯 OKCAFE 聯名影城杯；10/1～10/3 特大美式／拿鐵買 2 送 1。雲端商城同步加碼，買 6 送 3 或買 20 送 12，再送點數。

5.星巴克：買一送一＋萬聖冷變杯

10/1～10/31 每週三～五，外送平台指定飲品買一送一；另推星冰樂套組，組合價 $400 含萬聖冷變杯。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

6.85 度 C：咖啡第二杯 4 折

10/6 中秋當天，中大杯咖啡第 2 杯 4 折（限同品項同杯量）。

【2025中秋節優惠懶人包】外送平台加碼開烤！不出門也能爽吃

foodpanda：超級會員週 5 折

10/1～10/10「pandapro」會員美食外送享 5 折不限次數，生鮮雜貨 7 折。餐飲品牌包含 bb.q CHICKEN、必勝客、龜記等。另有 LINE GO 聯名，交通金最高回饋 $4,900。中秋再推與美福食集合作的烤肉組，最低 77 折。

【2025中秋節優惠懶人包】樂園瘋玩指南、景點限定活動別錯過！

1.小人國：門票最低 $178

指定日期捐紙本發票且號碼含 1／7／8 任兩碼，門票只要 $178（原 $1,050）。連假另有買一送一及名字含「秋」免費活動。

2.六福村：學生票 $599 起

9 月推出多重票種：學生專案 $599、桃竹鄉親 $499、40+ 票 $400、兒童 $399；指定檔期雙人同姓 $1,299。

3.九族文化村：送日月潭纜車

中秋 10/4～10/6 門票 $980，送日月潭纜車；雙十 10/10～10/12 門票 $780，同樣贈送纜車。

4.義大世界：萬聖裝扮第 2 人 $15

指定檔期穿萬聖裝扮入園，第 2 人僅需 $15；10/11 夜場星光票優惠價 $350。

5.麗寶樂園：贈 COLD STONE 冰桶

連假購買雙園擇一全票 $899 或水陸聯票 $1,199，加贈 COLD STONE 950ml 冰桶（每日限量）。

6.走馬瀨農場：12 歲以下免費入園

10/3～10/6 期間，12 歲以下免費，成人優待票 $200。露營連住二晚，第 2 晚半價，並有現場抽獎活動。

7.貓空纜車：夜間優惠+摸彩

10/4～10/6 17:00 後一日票 $250；10/6 15:00～19:00 搭乘贈摸彩券（抽 iPhone 16）。

8.林本源園邸：10/4 免費入園

10/4 當日全區免費參觀，15:00 迎請台北霞海城隍爺、城隍夫人及月老駐駕，感受濃厚中秋氛圍。

9.「2025潮月新莊」系列活動：烤肉派對+音樂市集

9/27～10/5 新莊廟街與新月廣場接力登場，包含烤肉派對、戰鬥陀螺比賽、中秋音樂饗宴及兔兔裝置藝術，並串聯 60 家廟街店家推出打卡與集點送抵用券。

10.圓山大飯店高空烤肉宴：邊賞月邊烤肉

10/4、10/5 將烤肉搬上 12 樓，在高空享受台北夜景。現場有樂團演出與萬元抽獎活動，包括住宿券與跨年派對票券。

11.圓山中秋市集：手作美食+親子活動

10/3～10/6 於台北圓山花博入口廣場舉行，結合手作品牌、美食攤位與表演，打造文創與親子友善的節慶市集。

12.大稻埕中秋微瘋市集：夕陽市集+音樂表演

10/4～10/5 在大稻埕碼頭登場，市集時間 14:00～20:00，可邊逛攤位邊欣賞夕陽夜景，還有現場音樂表演。

13.月圓虎頭埤．烤肉趣團圓：烤肉+毛孩好禮

10/4～10/6 在虎頭埤風景區舉辦，提供客製化烤肉組合，前 100 組報名者加碼好禮，毛孩入園還送犬糧。指定套餐加贈水彈槍對戰與體驗折價券。

14.安平古堡熱蘭遮市集：跨文化美食+表演

10/4～10/6 登場，特色活動包括跨文化音樂演出（西拉雅樂曲、荷蘭旋律、日本三味線等）、古幣收藏、荷蘭甜點與日式弓道體驗。

15.埔心牧場：早鳥票最低 $150

10/4～10/6、10/10～10/12 推限時票價，11:00 前入場 $150，11:00～15:00 入場 $200。

16.霧峰林家宮保第園區：發票換免費入園

10/11 當日捐贈發票即可免費入園。即日起～9/26 捐贈 20 張雲端發票，還可報名 5～12 歲「一日小掌櫃」體驗。

17.薰衣草森林新社店：香草小禮包體驗

即日起～11/16，單人票 $200 含地圖、繪馬與茶包，完成任務可兌換香草小禮包。

【2025中秋節優惠懶人包】飯店住宿大放送！中秋連假躺好躺滿

1.惠蓀林場：連住 3 晚享 5 折

2025/10/1～10/31 於粉專按讚分享指定貼文或 Google 五星評論，住宿享定價 7 折；同房型連住 3 晚以上再享平日 5 折。

2.裕元花園酒店：會員專屬訂房禮遇

10 月 APP 會員訂房，平日雅緻客房 $4,860 起，假日 $7,390 起，均含雙人早餐。

3.林酒店 THE LIN HOTEL：國慶專案$6,988 起

10 月推出平日雙人含早晚餐 $6,988 起並贈酒廊體驗券；假日雙人含早晚餐 $8,638 起，尊榮客房四人入住 $13,738。

4.長榮桂冠酒店台中：三重好禮住房方案

2025/9/1～12/30 平日入住高級客房 $3,799 含雙早，贈茄芷袋、夾腳拖、悠遊卡，再享計程車單趟服務五選一（逢甲、一中、勤美、大遠百等）。

5.台中福華大飯店：雙人房$3,810 起

10/1～10/31 入住 2 人含早 $3,810 起、4 人含早 $6,010 起，還送餐飲禮遇組合與星巴克咖啡加價券。

6.大毅老爺行旅：贈明信片套組

即日起～10/31 雙人房 $3,100 起，入住即贈「漫郵台中」明信片組。

7.百橙橙居台中：10 月壽星專屬好禮

2025/10/1～10/31 凡證件同時有「1」和「0」、或戶籍 10 號、或 10 月壽星，透過官網/電話/LINE@ 訂房，即贈現金禮券並加碼抽獎。

8.仲信金鬱金香酒店：科博館住房方案

即日起～12/30 推出住房專案，附早餐並贈科博館優待票及迎賓小點，每日限量 5 間。

9.天閣酒店 THE Tango：早餐買一送一

2025/10/1～10/31 透過官網預訂不含早餐專案，入住可享現場加購早餐買一送一優惠。

10.水雲端旗艦概念旅館：平日住宿 5 折

2025/10/1～10/31 活動期間，週日至週五入住享 5 折，最低 $2,500。

【2025中秋節優惠懶人包】中秋連假交通神助攻！高鐵、客運優惠一次看

1.國光客運／轉乘優惠

10/3～10/6 中秋連假指定國道路線享 6 折，10/9～10/12 再推 85 折。另持高鐵、臺鐵或國道客運票證，10 小時內轉乘在地客運可享一段票免費；指定「幸福巴士」亦提供免費轉乘。

2.台灣高鐵：早鳥／大學生最低 5 折＋TGo 加碼

2025/9/26～10/13 指定車次標準車廂對號座，早鳥最低 5 折。大專院校在學學生搭乘指定車次，享 5 折／75 折／88 折不等優惠。同期間搭乘符合條件之早鳥或大學生優惠車次，加碼贈 TGo 會員點數 50%。

