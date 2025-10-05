【選書】他們幻想 也勇於賭一把島嶼的未來—《島嶼幻想曲：戰地馬祖的想像主體與未來》

因為地處遙遠、人口不多，就連交通也不太方便，馬祖可說是最容易被忽略的離島，尤其是在「親中」的標籤之下，甚至曾經出現過「金馬割棄論」，提議讓國軍全面撤離曾經的反共、保衛台灣最前線。在各種複雜的因素作用下，對於「台灣」的主體認同已經逐漸成為主流，但在「台澎金馬」逐漸被約化成「臺灣人」的同時，犧牲的卻可能是彼此理解、包容的能力，以及更多面對未來的能動性。

與台灣相似的命運 勇於拼搏的島民

《島嶼幻想曲：戰地馬祖的想像主體與未來》是一本關於馬祖的民族誌，作者林瑋嬪從2006年首度造訪馬祖後，開始了長達十餘年的觀察、紀錄與深入探索。從馬祖的歷史、社會風俗，軍事壓迫的背景與影響，到馬祖人對於馬祖的情感與未來想像，這位外來的觀察者，分析了住在破碎島嶼上的人們，如何在科技、時代的演進下，形成主體性的認同，同時也讓讀者看見那些，過去在媒體渲染下看似荒謬的願景，底下的真正想望與以小搏大的勇氣。

「暫居之處」、「棄置的無政府狀態」，書中的段落若是略掉主詞，其實就是教科書中台灣早年開發的歷史；而在中國、台灣間夾縫求生存的命運，也巧妙地對應著夾在美、中之間的台灣。而在相似的命運底下，漁業養成的賭博風氣、因為戒嚴而對海洋全然陌生的海島居民、現實中的「圓形監獄」（panopticon），這些則是身處在台灣的人們，通常不會看見的另一個馬祖，同時也就更容易理解為何比起台灣政府，馬祖人更會將願意聆聽的博弈外商視為「父母官」。

馬祖幻想曲能否照亮台灣未來？

隨著社群軟體與自媒體的出現，分化儼然成為現代政治的特色，理解與信仰（不論政治、裡面或宗教），更經常對立於光譜的兩端，無法並存。尤其是身處於民主政治下、以移民社會構成，同時又經常被島嶼、高山及海洋阻隔的台灣社會，更需要彼此的理解，才能更靠近共榮的願景。《島嶼幻想曲：戰地馬祖的想像主體與未來》中的「島嶼」，指涉的或許也不只馬祖，藉由馬祖人的想像，也能夠映照出更多台灣的未來可能性。