2025-10-03 14:27 女子漾／編輯譚麗敏
MilkLove粉絲尖叫！《鯨魚雜貨鋪》雙人親簽拍立得限量送
泰國GL人氣組合 MilkLove 即將再度來台寵粉！由 GMMTV 打造的青春愛情劇《鯨魚雜貨鋪 Whale Store XOXO》日前完結，憑藉細膩情感與真摯敘事締造超高口碑，也讓主演 Pansa Vosbein（Milk）與 Pattranite Limpatiyakorn（Love）的人氣再度飆升。
兩人將於 10 月 19 日（日）下午 2 點，在台北 Westar 舉辦「2025 MilkLove : LOVE SIGNAL In Taipei」粉絲見面會，這也是她們第三度來台與粉絲相見，主辦單位準備了該劇超珍貴周邊商品，而MilkLove也會額外發糖拍十張拍立得並親筆簽名，希望讓幸運粉絲帶著這部劇一直幸福下去。
見面會將帶來全新舞台內容，MilkLove預計也會帶領大家，走進當時《鯨魚雜貨鋪Whale Store XOXO》時空中分享拍攝點滴，日前劇集已完美播畢，最終集不但創下極高收視，社群上也引爆龐大粉絲盛讚，覺得這部作品用最平凡的鋪陳闡述最不平凡的真摯情誼，當背景不同與身分不同的兩人撞出火花時，雙方要怎麼學會傾聽與體諒，都讓粉絲深刻體會，而大家也可期待聲音甜美的MilkLove，屆時會帶來什麼精彩歌曲演出，一同與大家同歡。
訂10/19（日）PM2：00於「Westar（台北市漢中街116號8樓）」舉辦的「2025 MilkLove : LOVE SIGNAL In Taipei」粉絲見面會，票價共分VIP區NT$ 7,290元、A區NT$ 6,290元、B區NT$ 4,290元（全場對號入座）、愛心席NT$ 2,990元，即日起至10/11（六）23：59成功完成購票程序者，除了享有福利外，全場可再抽十組《鯨魚雜貨鋪Whale Store XOXO》周邊商品與劇中主角MilkLove雙人親簽拍立得，即日起購票請至全台7-Eleven 門市ibon機台 及 ibon 售票系統。
