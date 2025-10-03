【追劇】太普通的忍者就不是忍者了啊！—《忍者之家》

「忍者」或許是日本文化中，最具有武俠小說特性的元素，搭配上各種動畫、小說作品的渲染（尤其是《火影忍者》？），尤其對於外國人來說，他們彷彿是能夠飛天遁地、個個都身負特異功能的存在。在這樣的前提之下，《忍者之家》可說是一部相對「樸素」的作品，儘管沒有到「失望」那麼嚴重的程度，在精彩度方面，或許在許多觀眾心中並未達標。

《忍者之家》以傳奇伊賀忍者「服部半藏」的後代為主角，講述活在現代日本的他們，如何在一次悲劇之後嘗試成為普通人，卻又不得不捲入另一場，與宿敵「風魔黨」的鬥爭當中。整體而言，故事的起承轉合在結構上並沒有太大的新意，觀眾甚至看到一個程度，就可以多少猜到故事的進展與結局。

因此，娛樂性的重點就落在了忍者的「炫技」上，但在這個層次，《忍者之家》也沒有帶來太大的驚喜。先不說為何已經是現代，而且在眾多打鬥的場面，都沒有看到「槍」（或許是忍者本身的堅持？），因為忍者而產生對肉搏特技期待，也在一次次只有架勢、沒有特色的武打戲中落空。雖然因為主角光環，他們確實比壞人還要耐打，但卻幾乎沒有呈現他們強在哪；嚴格說起來，應該是最孱弱、戲份也偏少的奶奶，反而在這部分還比其他主角更有看點。

如同其他影評所說，「神秘感」是忍者主題吸引觀眾的重要因素，但就如同劇中當家的爸爸想要讓全家人都變成「普通人」一般，《忍者之家》的呈現似乎也讓「忍者」變得不再神秘，彷彿只是一群全身包緊緊、會用一些道具，體能方面也只比一般人好一點的「普通人」。

從劇情的鋪陳來看，《忍者之家》似乎還會有第二季，但在目前的架構與呈現下，光是結尾的決戰就已經讓人想要直接快轉跳過，對於接下來是否還會有更多的看點，個人可能會先打一個大大的問號。