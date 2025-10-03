2025-10-03 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】以漫畫來一場台灣民主歷史教育—《漫談台灣——通往黎明的路上》系列
若能耙梳未明的歷史，將集體的失語慢慢補上，台灣社會變更能有基礎去討論何謂更合理的生活方式，而這或許也是文化業者的歷史任務。
回顧台灣歷史，至今仍有許多尚未被好好探討、釐清的事件與創傷，但在探究真相的同時，如何讓這些相對嚴肅的議題更加親近人群，或許是另一個台灣歷史教育必須面臨的難題。「漫談台灣 —— 通往黎明的路上」系列，大概可以算是這方面的先行者，藉由漫畫的敘事，企圖喚醒台灣社會塵封已久的那些「不能說的秘密」。
以漫畫訴說台灣民主歷史的大事件
在這個漫畫系列，至今共出版了三集，包含講述1949年「四六事件」的《46：1949白色恐怖的濫觴》、1991年「獨立台灣會案」的《最後的二條一：1991叛亂的終結》及1977年「中壢事件」的《民主星火：1977衝破戒嚴的枷鎖》。這三起事件分別與軍警入校破壞大學自治、懲治叛亂條例在解嚴後的餘威，及國民黨做票企圖影響地方首長選舉有關，儘管都是台灣的民主發展歷程重要的歷史事件，卻長期缺席於歷史課本之中；而漫畫的形式，也讓它們能夠以更生動、簡單的方式，被呈現出來。
儘管是同一系列，因為繪製者與編劇不同，風格也有所差異，例如《46：1949白色恐怖的濫觴》用了相對魔幻的方式，以「獐頭鼠目」來描繪軍警的醜惡，整體刻畫也比較活潑；《最後的二條一：1991叛亂的終結》則重視事實的呈現，四平八穩地闡述整起事件。至於《民主星火：1977衝破戒嚴的枷鎖》，儘管還沒入手、不知道內容，但可以想見，也會具有強烈的個人風格。
不過，若是平常喜歡日本漫畫的讀者，或許也會發現這些作品中，都有著劇情不夠連貫、敘事流暢度有待加強的缺點，在場景調度上也偶爾會讓讀者搞不清楚東西南北的情況出現。有鑒於同樣的問題，也出現在《北港香爐人人插》中，因此這部分或許是許多台灣本土漫畫，未來想要持續發展的一項重大挑戰。
就目的來說，「漫談台灣 —— 通往黎明的路上」系列（至少就第一、二集來說），確實增加了台灣歷史事件的易讀性，對於關心台灣政治歷史發展、卻不知從何下手的讀者來說，更是適合入門的讀物。也希望未來有更多的相關作品出現，讓台灣歷史教育不再只是嚴肅、生硬的文字，而是有其他相對軟性的讀物，能夠更親民地碰觸到一般大眾。
