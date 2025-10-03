奧斯卡影帝 馬修麥康納睽違多年新作《火燒天堂鎮》重現加州野火事件

奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）睽違多年再度挑大樑，領銜主演最新驚悚力作《火燒天堂鎮》（The Lost Bus），該片改編自摧毀加州天堂鎮的坎普野火真實事件，由《神鬼認證》系列名導保羅葛林葛瑞斯（Paul Greengrass）執導，並在多倫多國際影展首映後獲得熱烈掌聲，被視為今年獎季熱門。

圖/Apple TV+

《火燒天堂鎮》（The Lost Bus）改編自 Lizzie Johnson 著作《Paradise：One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire》一書，記載 2018 年加州野火的真實事件，坎普野火在短短幾小時內摧毀了整個天堂鎮。

故事講述馬修麥康納所飾演的校車司機與艾美獎、金球獎得主，近期憑藉《芭比》入圍奧斯卡的艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）所飾演的一名盡責的老師，攜手救出 22 名學生，穿越熊熊烈焰與濃煙密布的小鎮，步入火海與火神展開生死搏鬥。

圖/Apple TV+

真實還原這場災難中的無名英雄，展現在絕境中的堅毅意志、非凡勇氣與無私奉獻。 這也是奧斯卡影帝馬修麥康納睽違多年重返大銀幕之作，同時也是他投入至深並具挑戰性的角色。

圖/Apple TV+

他表示，自己被劇本中角色身上所展現的滄桑感與道德堅毅所吸引。麥康納回憶道：「我想要塑造一個能激起我熱情的角色。我心想，『這正是我想要全力以赴、挑戰駕馭的。』」卡司陣容還包括《人生切割術》尤瓦茲奎茲（Yul Vazquez）、《鍍金年代》愛希莉艾金森（Ashlie Atkinson）、 《他們》史賓塞華生（Spencer Watson）和《越獄風雲》丹尼麥卡錫（Danny McCarthy）。

圖/Apple TV+

此外麥康納的兒子李維 （Levi Alves McConaughey） 和他的母親凱麥康納（Kay McConaughey）也將在電影中本色演出，飾演他的家庭成員。

《火燒天堂鎮》（The Lost Bus）由保羅葛林葛瑞斯與《東城奇案》布萊德英格斯比（Brad Ingelsby）共同編劇並擔任製作人，由《讀報人》格雷戈裏古德曼、布倫屋製作公司傑森布倫（Jason Blum）與《辣媽辣妹2》製片潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）共同製作。

《火燒天堂鎮》（The Lost Bus）於 Apple TV+ 現正熱播中。