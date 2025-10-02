現金照太香！『1碼10倍4期』中獎獎金1.5萬元 網友跟風試爆中秋加碼賓果賓果

今年中秋除了烤肉、月餅，彩券行的「賓果賓果」居然成了另一個焦點！台灣彩券推出的中秋加碼活動，因為網友分享實測兩種買法後，有人跟風分享一次就中了，獎金15,000 元入袋！照片一PO出來，馬上引來網友大喊「太香了！」瞬間社群瘋傳。

圖/翻攝自Threads

「1碼10倍4期」vs「4碼1倍10期」兩派玩家PK，成為這次的討論焦點，不在於有沒有中獎，而是「怎麼買」。有網友分享自己在彩券行遇到資深玩家傳授買法後，決定實測兩種不同策略：

第一種是1碼衝10倍買4期，選定一個號碼，倍投10倍，連續下注4期。一旦中獎，獎金翻10倍。

第二種是4碼1倍連10期，一次選四個號碼，每期買1倍，連續跟10期。這種方式中獎率明顯提升，對想要「小確幸」的人來說，中獎率更高。

圖/翻攝自Threads

這兩大派買法PK後，社群上立刻分成兩派。有網友喊：「可以和朋友一起集資買一單大的！」也有人笑說：「還是多號、期數多增加中獎機會，有中獎就開心。」

中獎現金照，引發網友跟風實測，論壇上這張1.5萬元的現金照讓不少網友看了直呼：「這波跟上！」、「今天路過彩券行一定要試。」甚至還有人發起「跟單挑戰」，比誰用同樣買法也能中。

圖/翻攝自Threads

留言區熱鬧非凡「我自己電選四碼，也中了小獎，原來真的有差！」、「倍投雖然刺激，但我比較保守，還是穩一點比較好。」、「5分鐘就開一次獎，等不及啦，這比等月餅更快樂。」原本只是彩券遊戲，如今卻成了社群的熱門話題，連帶讓更多人開始討論自己平常的買法。

中秋賓果賓果彩券加碼，買法成最大亮點，以往民眾關注的是「有沒有人中大獎」，但今年焦點變成「到底怎麼買」。有人喜歡投倍數，有人選擇多號增加機率，兩種派別在社群都有擁戴者，加上中獎照洗版，更推升了話題熱度。

對許多人來說，中秋節除了家人團聚，今年的新儀式感就是「試試看不同的賓果賓果買法」。

提醒您：彩券投注應量力而為，保持理性心態，切勿過度沉迷。