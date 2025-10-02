福山雅治×有村架純首度合作！《迷宮裡的魔術師》揭開魔術與殺人的真相

日本暢銷推理大師東野圭吾同名小說改編的電影《迷宮裡的魔術師》，自宣布開拍以來便引發高度關注，如今終於搬上大銀幕。

《迷宮裡的魔術師》劇照

該片由福山雅治主演，並攜手有村架純首度合作，打造前所未見的「叔姪破案組合」，故事在懸疑推理中融入華麗魔術，營造出前所未見的娛樂體驗。

與東野圭吾多次合作的「日本天王」福山雅治，在富有盛名的【神探伽利略】系列當中，飾演古怪天才物理教授「湯川學」，是他的演技代表作之一。長年演出該角色的他，時常在腦中想像：「如果像湯川學一樣頭腦清晰的人，墜入了黑暗，成為『惡』的一方，他會變成什麼模樣呢？」

《迷宮裡的魔術師》劇照

因此，他與東野圭吾在一次對談中提及，希望東野老師能創造出一個完全不同於以往的黑暗角色，並希望自己能有機會演繹這位「黑暗英雄」。當東野圭吾開始構思新作時，便想起了福山雅治的這項請求，認為若能由他詮釋一位絕對不走正道、為了解開謎團不擇手段的反派人物，將會非常具有魅力。

《迷宮裡的魔術師》劇照

《迷宮裡的魔術師》劇照

接著他也進一步思考：「如果要符合不擇手段解謎的概念，這個人要怎麼做？為了智取警方，這個人會有什麼特殊技能？」想來想去，他不希望太過依賴工具，而是僅靠「個人能力」便能贏過對手，最終決定以「魔術師」為題材，動筆寫下了這本暢銷小說。

在小說確定電影化後，劇本創作也隨之展開。為了打造能夠承接【神探伽利略】系列，並兼具娛樂性與推理懸疑性的全新作品，加上小說主角是稀世表演者，因此製作團隊希望有一位能將作品昇華成更具娛樂性的導演，於是請來曾執導【信用詐欺師JP】系列的田中亮擔綱。

製作團隊在改編上不只是照搬原作，而是在理解原作核心後，將「人性」放在最重要位置去進行刻畫，並透過影像將故事以更有趣且華麗的形式呈現。福山雅治也在討論過程參與其中，並向劇組提出許多想法，讓「神尾武史」這個角色更加立體。

《迷宮裡的魔術師》劇照

《迷宮裡的魔術師》劇照

選角方面，除了福山雅治是既定且不可或缺的人選外，他在片中所飾演的「武史」，也將與姪女「真世」共組搭檔，一同找出家人慘遭殺害的真相。而真世一角，正處於失去父親的敏感狀態當中，卻仍得一邊與武史唇槍舌戰，一邊查明案情真相，在情感的掌握上必須細膩平衡。

《迷宮裡的魔術師》劇照

如此具備挑戰性的演出，劇組一致決定邀請「日本奧斯卡影后」有村架純演出，而這也是福山雅治跟她的首度合作，透過難得一見的叔姪組合，化身前所未見的最強破案搭檔！

不僅如此，本片更集結豪華卡司，包括仲村亨、生瀨勝久、伊藤淳史、丸山智己等資深演員，以及成田凌、生田繪梨花、森永悠希、犬飼貴丈、木村昂、岡崎紗繪等多位如日中天的新生代演員。

《迷宮裡的魔術師》劇照

在這群「全員可疑」的豪華演員群當中，本片將透過華麗的魔術技法，逐一解開謎團、找出背後兇手，也讓本片在日本上映後，一舉登上日本新片票房冠軍寶座，值得台灣觀眾進戲院，透過大銀幕體驗這場史詩級的懸疑娛樂饗宴！