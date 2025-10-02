健康新去處！聽力、睡眠、營養保健一站式體驗進駐新店裕隆城

文／克拉大

（圖為科林集團聽力暨睡眠事業群總經理林尚威）

看準高齡化社會來臨的需求，以及現代人健康意識提升，橫跨聽力、睡眠、營養保健、視力及美學多元領域整合解決方案的科林集團，顛覆傳統模式、領先業界進軍百貨通路，繼新竹巨城、高雄夢時代、大直美麗華、中壢大江、台中中友、及板橋遠東中山後，涵蓋聽力測試、居家睡眠品質評估及營養保健品的「新店裕隆城店」今日正式開幕，讓消費者在購物同時，一站式了解自身聽力、睡眠品質及身體所需保健食品。

聽力退化其實很常見

根據世界衛生組織統計，65歲以上每三人就有一人有聽力損失，而聽損不僅影響生活便利性，還與失智風險息息相關。專家提醒，越早做檢測，越能及時介入。這裡除了提供專業的聽力測試外，還能試戴各種助聽器，讓長輩與家人有更清楚的體驗。

睡眠呼吸中止症和失智症風險息息相關，科林新店裕隆城店亦提供科林睡得美免費的居家睡眠品質評估服務及正壓呼吸器選配服務。（圖／科林提供）

科林推動聽力測試評估政策、提升民眾對於聽力健康的認知，促進早期介入與失智預防的風險教育、創新商模、持續回饋社會等傑出表現，除獲得用戶高度認同外也取得多項國家級榮譽。繼國家磐石獎、新北企業經典獎、潛力中堅企業等獎項的肯定後，科林再榮獲第22屆國家品質玉山獎「傑出企業類」及「最佳人氣品牌類」雙重認證。

科林集團聽力暨睡眠事業群總經理林尚威表示：「歐美國家的聽力照護大多與百貨商場結合，更能貼近人們的消費習慣，科林領先業界破除醫療藩籬，目前已經進駐7大百貨商場，不僅是通路策略上的重大突破，將大眾需要的聽力保健和睡眠健康相關的資源帶入更廣泛的消費場域，門市設計溫暖明亮、大幅降低輔具的殘疾感與距離感，讓民眾更容易接觸與互動體驗，更是展現科林品牌對全民健康的承諾。」林總經理也提到，聽損和睡眠呼吸中止症都和失智症風險息息相關，重度聽損者失智症風險增加5倍之多。呼籲有相關疑慮的大眾務必進行聽力或睡眠評估，尋求合適的助聽器、輔聽設備或正壓呼吸器協助，避免聽力或睡眠情況持續惡化。值得一提的是，現場還有一款外型像藍牙耳機的「個人輔聽器」Clinico Sound CS1，適合需要輔助卻又希望外觀低調的人。能在日常情境下放大對話聲音，幫助溝通更順暢。

睡眠品質影響全身健康

除了聽力，睡眠也是一大健康警訊。研究指出，大約四成五的成年人有打呼問題，而打呼往往是睡眠呼吸中止症的徵兆之一。這裡特別設有「免費居家睡眠品質評估」，能讓民眾更了解自己的睡眠狀態，必要時也能評估是否需要正壓呼吸器協助。醫師提醒，睡眠不足或睡眠呼吸中止症會提高死亡風險，更可能與記憶力衰退、失智相關。

健康生活，保健食品成日常

現代人健康意識提升，除了日常飲食，也重視藉由保健食品補充營養，科林旗下科立健保健食品以完整高規複方守護健康。隨著高齡化社會需求，科林將持續讓健康保健觀念走進人群、深入日常生活。透過醫療與通路策略並進，讓每個人都能享受更智慧、便利的健康照護服務。