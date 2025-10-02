508 公尺生死瞬間！Alex Honnold 自由攀登台北101 Netflix獨家直擊

圖片來源：Netflix提供

Netflix 宣布將於 2026 年初推出現場直播特別節目 《Skyscraper Live》，自由攀岩傳奇 Alex Honnold 將徒手挑戰台北 101。這座高達 508 公尺、擁有 101 層樓的地標建築，不僅是台灣最高的大樓，也是全球第 11 高摩天大樓。屆時，觀眾將透過兩小時的全球直播，見證這場史無前例的挑戰。

Alex Honnold 被譽為自由攀岩界最具代表性的運動員之一。他因徒手攀登美國優勝美地國家公園 El Capitan 而聞名，這段壯舉完整收錄於奧斯卡獲獎紀錄片 《Free Solo》，至今仍被視為體育史上最偉大的成就之一。除了 El Capitan，他還在不到 24 小時內完成優勝美地的「Triple Crown」，並徒手攀登 Zion 的 Moonlight Buttress 與 Half Dome，持續推動人類潛能的極限。這一次，他把挑戰帶到亞洲，目標直指台灣的地標建築台北 101。

Netflix 無劇本系列與體育內容副總裁 Brandon Riegg 表示：「《Skyscraper Live》將是 2026 年開年的全球盛事。觀看 Alex Honnold 攀登台北 101，將是一場讓人腎上腺素飆升、無法移開目光的體驗，必定成為全世界同步討論的焦點。」

本節目將由 Plimsoll Productions 製作，導演 Joe DeMaio 掌鏡，並由 Honnold 本人與國際製作團隊共同擔任執行製作人。《Skyscraper Live》將於2026 年初於Netflix直播，有興趣的朋友們期待一下吧！