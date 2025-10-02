2025-10-02 12:53 女子漾／編輯譚麗敏
高壓族必看！兔Day好心情加價購第二波粉萌開跑 職場人補充能量、找回好心情
面對物價高漲與生活壓力，藥妝通路屈臣氏10月推出「兔Day好心情」活動，祭出換購優惠與滿額贈禮方案，主打日常民生用品、美妝及醫美保養品，最低2折起，活動自10月2日至10月29日全台門市同步展開。
日常生活必備 輕鬆補貨無負擔
清潔沐浴、口腔護理、保健飲品等日常用品雖然單價不高，但長期累積下來也是一筆不容小覷的固定支出。屈臣氏特別將熱銷日常必備品納入換購，全面最低2折起，讓消費者能以「一張百元鈔」就囤到原價近五百元的商品，單次補貨還有機會現省近千元，真正做到省時又省錢。
韓國大勢品牌 CP值爆表小資必收
韓系品牌深受年輕族群喜愛，無論是洗護髮、進階護膚精華或高效保養品，在屈臣氏通通能一次買齊。屈臣氏特別祭出多款韓系高人氣品項，超划算優惠等同用原價一件的價格，就能帶回兩件以上的韓系熱銷品，成為小資族補貨的高CP值首選。
醫美保養好物 超值換購趁現在
醫美級保養品常被視為高單價投資，但在屈臣氏「兔Day好心情」最強換購裡，精華、安瓶等高效護膚產品最低下殺到近2折，花不到原價三分之一的金額，就能全面升級日常保養，一次補貨直接現省超過三千元。
「兔Day好心情」粉萌熱潮延燒 第二波加價購熱力續航
第一波「兔Day好心情」加價購活動推出後便引發廣大迴響、掀起搶購熱潮，成為職場人交換話題與舒壓小物的首選。
為延續這股粉萌能量，屈臣氏自10/2起推出第二波加價購，不僅延長部分熱銷商品的兌換檔期，更同步新增多款兼具實用與療癒感的限定好物，包括【妝Q兔舒芙蕾粉撲】、【兔柔順氣墊髮梳】、【Q兔抱抱擦手巾】、【萌兔愛現曬娃包】、【兔兔逗你毛孩玩具】等多款兼具實用與療癒感的設計，也帶來數位印花限定【兔兔香伴水氧機】，凡單筆消費滿100元即可獲得1點印花，集滿3點即可加價$499兌換或購買任一民生用品/髮類商品亦可直接以$499加購。
首波熱銷的【旅兔相伴行李箱】同樣好評不斷，加購檔期再度延長。此外，還有開架彩妝滿$699(折扣後)即送【兔子便利商店化妝包】，讓消費者一次補齊生活所需，荷包減壓的同時，也能透過療癒小物舒緩日常壓力。
