高雄動漫節10/10登場！《SPY×FAMILY 間諜家家酒》《鬼滅之刃》《膽大黨》強作齊聚

2025高雄國際動漫節將於10月10日至10月13日在高雄巨蛋體育館登場，動畫代理商木棉花國際宣布將帶來《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》與《膽大黨》等多部熱門作品周邊商品，並規劃多項現場活動，預計吸引大批粉絲朝聖。

今年夏天上映的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》掀起熱潮，高雄動漫節現場將以該片主視覺打造攤位入口，並展出三場關鍵戰役的概念海報，重現大銀幕震撼。

現場當然也少不了《鬼滅之刃》的特色商品，帶有炎柱刀鍔的炭治郎日輪刀紀念傘及炭治郎、水柱、善逸的三款日系羽織，都能在攤位外圍的精選區進行預購，乘載著作品意念與角色精神，身為《鬼滅之刃》鐵粉的你絕對必須擁有！

經典大作《進擊的巨人》，帶來兵團眾人身著日常服飾在瑪雷旅遊的背景壓克力立牌，以及彩繪玻璃風格的調查兵團鑰匙圈；外側有著被羽毛包圍的刺繡調查兵團標誌，內裡集結了多款經典場景的經典刺繡托特包，是獻給所有巨人粉絲的滿滿細節誠意之作。穿上完美複刻《一拳超人》動畫中埼玉便服LOOK的OPPAI標誌潮流T恤，和埼玉、傑諾斯、龍卷、餓狼的四款人物造型壓克力立牌一起收看最新第三季動畫，感受「最強vs最恐」的作品精神！距離最新一季動畫播出還有一些時間的《葬送的芙莉蓮》，就讓有著緞帶及坐姿芙莉蓮圓形壓克力的多層壓克力鑰匙圈，來陪伴你度過那些殷殷期盼的時光吧。

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》中，擁有著預知未來超能力的佛傑一家守護犬彭德，這次化身多WAY可夾玩偶吊飾以及藏身在趣味面紙盒上，陪伴在你的生活周遭。

《戀上換裝娃娃》帶來可當暖手枕及抱枕，內裡還有毯子的三合一造型抱枕毯，就讓海夢與雫一起溫暖你的身與心。

以送葬者為概念發想的飛行外套，除了背後的送葬者大型LOGO外，正面的胸章以及雙臂上的刺繡臂章與織帶吊飾，所有設計都忠實呈現《86-不存在的戰區-》的故事精神。《關於我轉生變成史萊姆這檔事》推出壓克力鏡貼與趣味面紙套，讓最Q最萌的利姆路大人，滿足你日常生活當中的各種需求。

《HUNTERxHUNTER 獵人》也帶來多款全新商品，潮流全彩T恤以酷拉皮卡的「絕對時間」為主題，胸前的審判小指鍊這次會定下什麼樣的規則呢。以奇犽為設計的壓克力燈座，有著三種模式及七種燈光顏色，帥氣程度絕對是目光焦點。貪婪之島卡片中的風險骰子，以抱枕型態還原19面大吉與1面大凶的特殊設計，快使用它來賭一把你的運氣吧！

本次2025高雄國際動漫節，木棉花國際推出九款超值福袋，作品包括：《膽大黨》、《夏目友人帳》、《WIND BREAKER—防風少年—》、《敗北女角太多了！》、《BanG Dream! It's MyGO!!!!!/BanG Dream! Ave Mujica》、《進擊的巨人》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《葬送的芙莉蓮》及《關於我轉生變成史萊姆這檔事》，最低只要1000元就可以獲得總價值在2390元以上的超值商品。其中的《膽大黨》福袋帶來滿滿超可愛高速婆婆，後背包裡有著高速婆婆玩偶，讓你可以與小桃、厄卡倫一樣，感受帶貓上學的校園樂趣。

攤位外圍的精選區，這次為大家準備了多款的特色商品，《進擊的巨人》帶來錶面有著調查兵團標誌及超硬質刀，錶背是作品LOGO的全新設計腕錶，鏡面為藍寶石鍍膜、真皮皮革錶帶，還有3ATM的防水等級，實用性及收藏性兼具；以及進行預購的多功能拉車，超大容量可裝載50至60公斤還可折疊收納，絕對是你出遊購物的絕佳夥伴。木棉花獨家的海夢泳裝造型進行設計的《戀上換裝娃娃》全彩單人床單，墨鏡與黑色比基尼的組合，有它陪伴入睡的夜晚一定超香超迷人。

憑當日攤位內單筆消費滿額的銷售明細，就可以獲得的六重豪禮滿額贈，這次2025高雄國際動漫節，木棉花國際也為所有熱愛動漫的粉絲朋友帶來滿滿的誠摯心意。

第一重滿550元，可以獲得有著埼玉、傑諾斯、龍卷、吹雪的只送不賣《一拳超人》超級大紙袋。第二重是有著海夢三種不同裝扮的《戀上換裝娃娃》壓克力場景立牌，滿1099元就可以獲得，同樣也是只送不賣的全新贈品。第三重是消費滿2099元，可以兌換以蕾娜進行設計的《86-不存在的戰區-》嘟嘟馬克杯。

在深色的單寧托特包繡上防風鈴標誌，超帥氣的《WIND BREAKER—防風少年—》的風格刺繡單寧托特包，只要消費滿3299元就可以獲得；滿5500元，則是《夏目友人帳》金屬造型扣式雪花布短夾，讓貓咪老師守護你的錢錢；最後一重，是滿8000元，就可以獲得《轉生史萊姆》彈蓋式真無線藍牙耳機，以及前面提到的五重豪禮。南臺灣的粉絲朋友，千萬不要錯過這場年度盛事，一口氣把你熱愛的作品跟所有豪禮通通帶回家吧！

全新強作周邊、超值九大福袋、精選特色商品、滿額六重豪禮，你以為木棉花這次就這樣了嗎？攤位上還有超佛心的銅板價好物、100元起的指定單品服飾，以及《WIND BREAKER—防風少年—》指定商品的65折超殺優惠。滿滿好康與誠意，都在2025高雄國際動漫節的木棉花國際攤位，千萬不要錯過！