2025-10-01 15:51 女子漾／編輯譚麗敏
「我聞到進球的味道了！」《藍色監獄》快閃店登陸台北 10/3 現身東區地下街第二廣場 ！
人氣運動漫畫改編動畫《藍色監獄》熱潮延燒，10月3日至11月23日將在台北東區地下街第二廣場開設快閃店。現場規劃八大打卡點，從角色牆到模擬射門區，讓粉絲彷彿親臨比賽現場。
化身藍色監獄前鋒 必拍八大打卡點動漫中同款球門框「射門區」登場
還沒到快閃店就看到集結潔 世一、糸師 凜及凪 誠士郎等主要角色的「藍色監獄主視覺」在門口歡迎粉絲到來，別急著進店，先往左右兩邊看看氣勢磅礴的「藍色監獄隊成員牆」及「U-20日本國家隊成員牆」，主要角色一字排開讓人好振奮啊！
進店馬上看到熱血滿點的「射門區」，讓人一眼喚起動畫中的球門，讓你重溫潔 世一直視球門吶喊「要成為世界第一的是我」的決心，旁邊有著糸師 冴與奧利佛·愛空的「U-20王牌區」，搭配動漫中多個精彩畫面的劇照牆，感受到滿滿的壓迫感，右邊則是「雙星對決區」潔 世一與糸師 凜呈現備戰狀態中，別錯過了潔 世一帶頭往前衝的「藍色監獄海報區」！哇！連收銀台都變身成「計分牆」重現1比2熱血比分，充滿了緊張的氛圍，粉絲記得來拍一波啊！
「大肩背袋」搭配「盲抽壓克力鑰匙圈」讓夢幻隊伍隨你出發
《藍色監獄》裡，只有最強Egoist隊伍才能生存，面對各種挑戰，就讓容量充足的三款「大肩背袋」幫你輕鬆收納生活備戰物品，也別忘了在袋上別上七款帥到炸的「勳章」開始，讓他們成為你的最強隊伍！還要再穿上四款「T恤」，直接讓主角們陪伴你，而鑰匙就交給有著凪 誠士郎、蜂樂 迴及千切 豹馬等六款選擇的「盲抽壓克力鑰匙圈」，隨時注入戰鬥能量！
隨時保持戰鬥狀態「長方抱枕」及「滑推式證件套」每天完美應戰生活
比賽中每一秒都可能決定勝負，在日常生活也需要隨時全力以赴！上班通勤就讓潔 世一、糸師 凜及凪誠士郎等六款Q版「滑推式證件套」陪你吧，搭配上簡約但不失帥氣有著BLUE LOCK圖樣的「綁帶包」，還要別上十款角色「Q版徽章」，讓角色陪你上班上學去！而面對悶熱的天氣，「毛巾」真的需要買起來，共有潔 世一及蜂樂 迴、御影 玲王及凪 誠士郎等四款設計選擇。
豪華收藏計畫「造型夾」、「長方抱枕」、「劇照徽章」、「大立牌」一次蒐集
想要讓藍色監獄全面進駐生活，就先從三款主要角色Q版「造型夾四入組」，雜亂文件全都交給它，通通幫你收整齊！
六款「長方抱枕」讓潔 世一、蜂樂 迴、御影 玲王等角色隨時在懷中。絕不能錯過十四款「劇照徽章」，將經典賽事畫面濃縮成收藏級細節，擺在書桌、別在帆布袋或貼滿展示牆都超有氣勢，最後用五款「大立牌」把角色的帥氣戰鬥姿態立在你眼前，真的好想全部都集滿啊！
