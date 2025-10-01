星光直播掌握AI趨勢　全面革新直播技術與互動體驗

新興直播平台『星光直播』近日宣佈，正式將人工智慧（AI）技術全面導入直播平台，從打賞互動、主播培訓到粉絲收藏品製作，開創全新直播生態，打造智慧化、個性化與高度互動的直播體驗，同時持續深耕斜槓直播市場，推出開學季方案，只要通過官方審核且直播滿40小時，即可獲得每月保底1.5萬台幣，吸引大批在學年輕人躍躍欲試。

星光直播匯聚人氣直播主，打造零距離直播體驗（圖/星光直播提供）

AI技術結合打賞，掀起新經濟潮流

星光直播首創將AI技術與直播打賞系統深度結合，透過分析用戶行為、互動偏好與歷史打賞模式，主播能精準觸達粉絲需求，提升打賞互動趣味性與情感價值。平台內部數據顯示，引入AI後，用戶互動次數平均提升約15%，打賞金額與粉絲黏著度也同步增長。

AI生成客製化禮物，提升粉絲體驗

除了精準打賞，星光直播更推出AI客製化虛擬禮物功能。粉絲可依主播風格與直播主題設計專屬禮物，AI自動生成動態效果、音效與個性化文字，讓每份禮物都成為粉絲心意的呈現。產品經理表示：「這不只是送禮物，更是粉絲與主播之間的互動橋樑。」

AI技術審核潛力主播，保障內容品質

為了提升平台整體內容品質，星光直播導入AI主播審核系統。系統能即時分析直播畫面、語音、互動內容，篩選潛力主播並給予改善建議，加速新人主播成長，同時確保直播內容健康、多元。AI審核也降低違規風險，使粉絲獲得更高品質的觀看體驗。

AI經紀人專屬系統，全能援助能力再升級

平台也結合了AI擬人化技術，擴大經紀人專業能力，推出給自家經紀團隊使用的專屬AI模組系統，以因應直播主們遇到的各式問題，提供全天候的即時援助，經紀人們透過分析直播數據，提出互動策略、話術建議並模擬粉絲提問，幫助主播隨時練習。技術總監便指出：「AI經紀人就像專業助理，讓新手快速上手，也幫助資深主播持續優化表現。」

2026年主播限定年曆，AI打造專屬收藏品

星光直播進一步將AI延伸至粉絲日常生活，推出2026年主播限定年曆。每本年曆皆結合主播風格與粉絲互動元素，AI自動生成照片美化、排版設計及節日彩蛋，打造獨一無二的收藏品。平台表示，這不僅提升粉絲體驗，也加強粉絲與主播的深度連結。

星光直播強調，AI技術不只是輔助工具，而是驅動平台成長與經濟模式創新的核心力量。從互動打賞、客製化禮物、主播審核到AI經紀人與粉絲收藏品，未來也將以行業AI領頭羊的目標前進，計畫推出的AI主播替身、數字人直播與AR/VR直播等創新功能，持續提升主播與粉絲的互動深度與娛樂體驗，開創直播產業的新篇章。

星光直播開創全新直播生態，打造高度互動的直播體驗（圖/星光直播提供）

關於星光直播

星光直播於 2025 年正式上線，提供直播、聲播、多人 PK 與休閒遊戲等多元互動內容，以台灣及港澳為核心市場。上線短短半年雙平台皆突破百萬下載，致力打造新人友善、收益透明、社群安全的創作生態，讓每位創作者都能在兼職或專業舞台上發光發熱。

更多相關訊息請上 星光直播官網：www.sparkliveapp.com