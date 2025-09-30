眾星雲集！蕭煌奇、范逸臣、李紫嫣、翁家明、林美貞、王月、李㼈出席國片《突破：三千米的泳氣》首映會

文／克拉大

國片《突破：三千米的泳氣》舉辦首映會，導演安景鴻率領主要演員蕭煌奇、范逸臣、李紫嫣、翁家明、林美貞、王月、劉倩妏、吳鈴山等人出席，身兼製片同時也是演員的李㼈，更是大方分享籌備到拍攝期的秘辛；首映會上，吸引超過七百位觀眾共同見證十年一見的正能量勵志電影。

國片《突破：三千米的泳氣》首映會，眾星雲集力挺站台。（圖／突破：三千米的泳氣提供）

這部電影的故事原型源自於2020年『七個小茫人』在一群教練的協助下，成功完成泳渡日月潭的心願。導演安景鴻在某次與朋友們閒聊時，聽到此事，覺得無論是參與的視障朋友或指導教練都非常了不起！因此決定拍成電影，讓更多人因為知道他們的故事而受到激勵。在創作過程中，為了讓劇情更具張力，特別將范逸臣飾演的男主角塑造成一位「不敢游泳的游泳教練」，女主角李紫嫣則飾演因為一場意外被打傷眼睛的少女。

李㼈、范逸臣、李紫嫣、蕭煌奇為國片《突破：三千米的泳氣》首映會宣傳。（圖／突破：三千米的泳氣提供）

當被問到拍攝這部戲是否曾遇到什麼困難? 導演苦笑著說，其實蠻「自找麻煩」的，因為單單水下攝影就把演員們折騰得幾乎每個都失溫。特別是戲中飾演范逸臣的妻子劉倩妏，演出時除了必須仰躺在一座鷹架的結構上，為了能夠定位讓攝影機取鏡，還得用腳勾住鋼圈，一邊還得美美的做表情。但倩妏卻一個累字都不說，即使失溫了，也繼續一遍又一遍地拍。劇組不禁要盛讚她的敬業，大讚「不愧是東京影后!」本次記者會劉倩妏也特地從家鄉馬來西亞趕回台北，希望藉此向觀眾及合作夥伴道謝。

李㼈、范逸臣、李紫嫣、蕭煌奇為國片《突破：三千米的泳氣》首映會宣傳。（圖／突破：三千米的泳氣提供）

因為李㼈是第一次擔任製片人，安導則是第一次拍電影，加上又有許多新人演員，起初並不被看好，但就是『七小茫』的精神—信任、相信和堅持—讓整個劇組都動員起來—除了上節目通告、接受採訪，製片人李㼈則是動用所有人脈做宣傳、南北奔波跑包場，因此經常有人在高鐵站或戲院捕捉到野生的李㼈，因為他高大的身材加上標誌式的「鋼盔」髮型，實在太好認了。此外，安導演、范逸臣、李紫嫣、吳鈴山和吳迪等，都親赴永信杯排球賽和日月潭泳渡活動現場為選手們加油，充分實踐『突破』的精神與勇氣！但最重要的還是劇情感人、好看，因此才能吸引觀眾！據說，電影還沒正式上映，已經有觀眾二刷、甚至三刷，而且每次進電影院都要帶著大把的衛生紙，準備擦眼淚。

國片《突破：三千米的泳氣》男女主角范逸臣、李紫嫣出席首映會。（圖／突破：三千米的泳氣提供）

網路上，曾經有人批評，泳渡日月潭每年都有至少上萬人參加，盲人游泳稱得上什麼壯舉？當年『七小茫』中的羅文謙就坦率地表示，看不見的人下到腳踩不到底的深水中，「就像漂浮在外太空，感覺很恐怖！」。幸好有兩位教練始終一前一後地保護他，給予他最大的安全感。因此，羅文謙表示，只要對教練有信任、對自己有信心，並且有堅持的毅力，視障者橫渡日月潭並不難。最後，製片人李㼈表示，《突破:三千米的泳氣》這部電影是部非常有誠意的電影，他們將幾乎所有的投資都放在製作上，包括水下攝影、特效製作等，就是為了想把電影做到最好。但是做國片實在太難了，在沒有行銷預算的情況下，沒有辦法像美片、港片砸大錢做廣告，就只能靠自己的雙腿把票房跑出來。10月3日上映之後，至少連續兩週，他和整個團隊會更加努力跑場。