10月強檔新片推薦！崔宇植新劇《宇宙MARRY ME?》甜虐來襲、安妮亞回歸《SPY×FAMILY》第三季

Disney+ 10月強檔新片推薦

《宇宙MARRY ME?》

設計師柳美里才剛與未婚夫分手，卻抽中新婚夫妻限定、價值50億元的豪華聯排別墅獎項。為了順利領獎，她找來一位與前任同名的男子金宇宙假扮丈夫，這位金宇宙為韓國最古老麵包店的第四代繼承人，兩人必須在調查員的監視下，演出一段長達90天的幸福婚姻戲碼，但在調查員的緊迫盯人之下，一切並不如表面那麼簡單。

《SPY×FAMILY間諜家家酒》第三季

在世界各國發動激烈資訊戰的時代，東國與西國已陷入冷戰數十年。 身為西國最頂尖間諜之一的黃昏被指派了一項機密任務：監視戴斯蒙德，一名讓東西和平受到威脅的東國關鍵人物。

他的任務內容為「組織一個家庭，潛入目標兒子就讀之名校的社交圈。」 然而黃昏找到的女兒其實是名能讀透人心的超能力者，且他的妻子是名殺手！ 世界的和平就此掌握在對彼此隱藏真實身分的這一家三口手中。

《星際大戰：視界》第三季

《星際大戰：視界》第三季將於2025年回歸。這部獲獎無數的動畫短片選集以獨特的文化視角，讚頌《星際大戰》的傳奇神話。全新第三季將帶領觀眾回到日本，並由David Production、神風動畫+ ANIMA、Kinema citrus、多邊角動畫、I.G動畫製作、Project Studio Q、TRIGGER及WIT STUDIO等九家不同動畫工作室攜手打造共九部短片，展示日本動畫的多樣性和創造力。

《火速救援最前線》第九季

由萊恩墨菲、布萊德佛查克和提姆米尼爾聯手打造的《火速救援最前線》，以嶄新手法詮釋程序劇。本劇深入描繪身為初期應變人員的警察、消防員和調度員，投入驚險刺激、千鈞一髮的危急情況時，所面臨的高壓經歷。

這些救難人員除了搶救岌岌可危的遇難民眾，還得設法解決自己生活中的難題。本劇取材自初期應變人員真實的日常經歷——難以預料、緊張卻又振奮人心的狀況。

《實習醫生》第二十二季

《實習醫生》榮獲2007年金球獎最佳劇情類電視影集，並多次入圍艾美獎，包括最佳劇情類影集等獎項，是當代公認的經典影集之一。

這部劇情張力十足的醫療劇現已邁入第22季，劇情圍繞著葛蕾史隆紀念醫院的一群醫生，他們每天都要做出攸關生死的決定，他們互相扶持，有時會發展出超友誼的關係，他們一起體悟到醫病關係和人際關係都不是非黑即白那麼簡單。