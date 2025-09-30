李奧納多自嘲「我是蝙蝠俠」！《一戰再戰》全球票房奪冠 第二週特典揭全明星陣容

由奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐、西恩潘領銜主演的動作鉅片《一戰再戰》上映後強勢登頂，台灣上映短短5天票房突破1200萬，美國更奪下新片票房冠軍，全球累計吸金4850萬美元（約新台幣14.7億元），刷新導演保羅湯瑪斯安德森的生涯最高開片紀錄。

《一戰再戰》劇照、海報。圖/華納兄弟

片商也特別準備特典饗宴影迷，第二週場次將隨票贈送限量「革命集結A3海報」，一次收藏三大奧斯卡男神齊聚的風采。

李奧納多拋下以往的「男神光環」，化身頹廢中年大叔，片中不僅自嘲「我是蝙蝠俠」，還被班尼西歐岱托羅飾演的「師父」提醒要向「阿湯哥」湯姆克魯斯看齊，被美媒形容是「最寫實的超級英雄電影」。

有趣的是，師父也在關鍵時刻引用美國知名女歌手妮娜西蒙的名言「你知道自由是什麼嗎？無所畏懼」激勵李奧納多要勇敢跳車，導演表示這句原本不在劇本上，但隨著拍攝過程越來越緊張，他發現這句名言完全切中角色的心理狀態，也是他希望這個故事能傳遞的重要信念，因此在片場請班尼西歐岱托羅改台詞，造就出這一幕震撼人心的名場面。

《一戰再戰》劇照。圖/華納兄弟

《一戰再戰》劇情講述曾參與多次反抗軍運動的李奧納多，為了養育女兒便漸漸淡出抗爭前線，沒想到他的反叛事蹟竟在多年後捲土重來，飾演軍人的西恩潘在16年後突然找上門來，大動作展開搜捕李奧納多的女兒。

《一戰再戰》劇照。圖/華納兄弟

李奧納多在無路可退的絕境下，只好聯絡過去的革命夥伴，並與女兒的老師班尼西歐岱托羅一同展開拯救女兒的計畫。

《一戰再戰》劇照。圖/華納兄弟

《一戰再戰》在爛番茄影評網上口碑爆棚，不僅獲得逼近滿分的98%超高評分，獲美媒盛讚「完美展現精彩的導演手法」，就連好萊塢名導馬丁史柯西斯、克里斯多福諾蘭都搶先觀賞，史蒂芬史匹柏看完大讚「好看到難以置信！」，《綜藝報》更將此片封為「有望問鼎奧斯卡最佳影片」，絕對是影迷今年不可錯過的大銀幕體驗。