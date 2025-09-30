陳柏霖、黃宣、葉舒華都愛上紐西蘭！《出去一下》明星同款行程搶先解鎖

2025-09-30

大型旅行尋寶綜藝《出去一下》近期熱播，由陳柏霖、黃宣領軍，邀請新田真劍佑、草野大成、葉舒華、許光漢、桂綸鎂、MILE、APO、陳妤等跨國卡司，一同踏上紐西蘭南北島冒險!節目播出後不僅討論度高，連帶帶火一系列「明星同款行程」，讓觀眾看著節目就想馬上出發。

照片提供：出去一下
照片提供：出去一下

新田真劍佑同款：體驗180度全景冒險的「羅托魯瓦空中纜車」

在《出去一下》節目中，有「最帥索隆」號稱的新田真劍佑在羅托魯瓦展現了他冒險家的一面！這個位於紐西蘭北島的熱門景點匯集了所有與引力相關的冒險體驗，從旱地雪橇、滑索和山地自行車，再到空中纜車、自然小徑和用餐體驗等各種活動。

照片提供：出去一下
照片提供：出去一下

在羅托魯瓦的空中纜車上可以 180 度欣賞羅托魯瓦湖（Lake Rotorua）的美景，還有不論是刺激的滑索、天空鞦韆和山地自行車重力公園，或靜謐的自然步道、品酒，以及觀光、餐飲和購物體驗，多重體驗都是老少皆宜不可不去的目的地。

照片提供：出去一下
照片提供：出去一下

葉舒華同款：極限運動聖地皇后鎮「卡瓦勞高空彈跳中心」

韓國大勢女團i-dle中的成員葉舒華在節目中簡直化身極限運動女王！其中最令她印象深刻的挑戰之一就是在皇后鎮卡瓦勞高空彈跳中心（Kawarau Bungy Centre）完成了高空彈跳。

照片提供：出去一下
照片提供：出去一下

皇后鎮卡瓦勞大橋（Kawerau Bridge）是全球第一個高空彈跳的發源地，卡瓦勞高空彈跳中心坐落於卡瓦勞河的岩壁上，單單俯瞰河畔的景色便足以讓人沉醉，此外，該中心既是全球第一也是最著名的高空彈跳景點，高度43公尺的極限體驗是當今最受歡迎的高空彈跳場地之一，每年吸引成千上萬的極限運動愛好者前來挑戰，無論是尋求刺激的冒險家或是想挑戰自我極限的勇者，這裡都將為旅客提供一生難忘的體驗。

照片提供：出去一下
照片提供：出去一下

許光漢同款：帶你穿越維多利亞時代浪漫的「但尼丁拉納克城堡」

國民老公許光漢在節目中竟然變身十九世紀紳士，穿越至但尼丁的拉納克城堡（Larnach Castle）！屢獲殊榮的拉納克城堡花園擁有四季變換的絕美風景，從春季五彩繽紛的花叢到秋天豐富的色彩變化，每次造訪總有新驚喜等待旅客去發現，花園內匯集各具獨特魅力的主題區域，包含枝葉茂密的雨林區、優雅的南海花園、蜿蜒小徑旁的英式鄉村花園，以及通往池塘的金鏈花拱門，每一步都充滿驚喜。

照片提供：出去一下
照片提供：出去一下

照片提供：出去一下
照片提供：出去一下

拉納克城堡坐落於有著壯麗景觀的奧塔哥半島，每次來訪都是一場感官視覺上的饗宴，不僅是建築藝術的傑作，更是一個充滿傳奇故事的歷史瑰寶。

日前於《出去一下》記者會上陳柏霖、黃宣回顧他們跑遍紐西蘭南北島超過五十個景點的拍攝過程，認為簡直是寶藏級的行程體驗！葉舒華也在節目中表示這是她第一次工作到捨不得回去，會叫所有的朋友都要來紐西蘭玩。

陳柏霖(右起)、桂綸鎂、葉舒華、黃宣在「出去一下」暢遊紐西蘭 (照片提供：出去一下)
陳柏霖(右起)、桂綸鎂、葉舒華、黃宣在「出去一下」暢遊紐西蘭 (照片提供：出去一下)

現在就跟上明星們的腳步，來規劃同款紐西蘭旅程體驗吧！

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

2025-09-26
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

教師節將至，全台各地紛紛推出優惠好康，從餐飲、遊樂園、住宿、電信到各縣市活動應有盡有，不只老師本人享優惠，教育科系學生、教職員，甚至一般民眾都有折扣。無論是想大啖Buffet、出遊樂園，還是申辦電信方案，都能趁這波「敬師感恩季」省荷包。

【2025教師節優惠懶人包】餐廳優惠

1.遠雄悅來大飯店

活動期間9/22~9/28，於英倫西餐廳自助晚餐與假日自助下午茶時段，三人同行只要其中一位為教職員，該名教職員即可免費用餐。

詳細活動辦法

圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店
圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店

2.貳樓

貳樓餐廳自 9/1 起祭出教師節優惠，憑教師證、教職員證或相關帳號證明身分，不論現職或代理教師，9月份至全台門市用餐皆享 85 折。

貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓
貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓

3.福勝亭

福勝亭教師節優惠 9/22~9/30 登場，出示指定畫面即可享 單人餐 199 元、雙人餐 399 元，最高現省 256 元，內用外帶都適用，不限教師身分。

圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣
圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣

4.Texas Roadhouse

Texas Roadhouse 美式餐廳 9/28 教師節限定，出示教師證或教職相關證明，即享 肋眼牛排買一送一 優惠，任教聘書、教職員證或教育志工證明皆可使用。

圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排
圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排

5.台北喜來登十二廚

台北喜來登自 9/1~9/30 推出「謝師有禮」活動，教師憑會員卡或教師證用餐可享平日午餐、下午茶、週一至四晚餐75折。

詳細活動辦法

圖片來源：台北喜來登大飯店官網
圖片來源：台北喜來登大飯店官網

6.五鮮級火鍋

五鮮級火鍋9/1~9/30期間，教師憑證免費開鍋，購買 5、11、17 盎司肉盤再送鍋料、時蔬或海鮮，幼教老師與教保員憑相關證件同享。

圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部
圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部

7.摩斯漢堡

摩斯漢堡教師節優惠9/28 持教師證或全教總會員卡享 9 折；9/26~9/28 再推指定早餐、漢堡組合折扣，最高省 66 元。

圖片來源：摩斯漢堡官網
圖片來源：摩斯漢堡官網

8.麥當勞

8/27~10/7 買一送一、大薯加1元多一件，多項套餐優惠。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

9.新竹喜來登盛宴

新竹喜來登自助餐廳「教師感謝季」9/1~9/30 登場，教師或補教老師憑相關證件即可享 買一送一優惠。

圖片來源：google maps
圖片來源：google maps

【2025教師節優惠懶人包】遊樂園優惠

1.六福村

六福村迎接教師節，9/1~9/30 教師憑證本人門票 599 元，可攜 3 位親友同行每人 799 元，教育相關科系學生也適用（不含才藝、社團老師）。

另外配合萬聖節活動，9/27~9/29 學生門票 599 元，雙人同姓 1299 元，桃園、新竹居民也享 599 元優惠。

圖片來源：六福村官網
圖片來源：六福村官網

2.麗寶樂園

麗寶樂園教師節優惠，現場出示教師證、員工證、服務證或教育相關科系學生證，馬拉灣或探索世界門票只要 500 元，同行親友 799 元。搭乘天空之夢摩天輪，教師價 150 元，同行者 250 元。

圖片來源：麗寶樂園官網
圖片來源：麗寶樂園官網

3.九族文化村

九族文化村教師節優惠，老師憑教師證或工作證購票可享 半價入園，再加送 日月潭纜車免費搭乘，補習班、安親班與幼兒園老師也適用。

圖片來源：九族文化村官網
圖片來源：九族文化村官網

4.義大世界

教師節連假(9/27~9/29)兩人穿萬聖裝扮購票，第2人僅15元。

圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung
圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung

【2025教師節優惠懶人包】電信、電腦優惠

1.中華電信

中華電信 4G 學生方案教師同享，9/1~9/30 期間申辦門號，每月 588 元上網吃到飽，網內前 5 分鐘免費再送 40 分鐘，網外也享 40 分鐘。對象為各級學校教職員工（含正職、約聘、約僱），憑相關證件即可申辦。

圖片來源：中華電信官網
圖片來源：中華電信官網

2.Apple教育方案

7/10~9/30 教師購買Mac、iPad享教育價，還可獲贈AirPods或Apple Pencil。

圖片來源：截自Apple官網
圖片來源：截自Apple官網

【2025教師節優惠懶人包】各縣市活動

1.台北市

教師憑證享動物園免費入園、運動中心免費使用、百貨餐飲住宿折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

2.台中市

9/12~10/31 憑教師證享餐飲、書店、休閒娛樂等多種折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

3.屏東勝利星村

9/28 教師憑證至屏東勝利星村市集服務台即可免費領取100元抵用券（送完為止），還有民歌演唱會。

圖片來源：FB @屏東縣政府文化處
圖片來源：FB @屏東縣政府文化處

4.各縣市政府

教育部首次發放1000元敬師禮券，全台教師均可領取。

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎

2025-09-17

娛樂圈從不缺少光鮮亮麗的面孔，卻也藏著難以言說的悲傷與無常，近年來，不少中港男女星的生命戛然而止，讓影迷和圈內人士痛心不已，這回盤點六位曾經紅極一時、卻不幸英年早逝的明星，梳理他們最具代表性的作品與離世背後的原因。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

劉丹：永遠的還珠格格「香妃」

劉丹（是中國著名女演員，畢業於中央戲劇學院，她最為人熟知的角色是經典電視劇《還珠格格II》中的「香妃」一角，憑藉該角色她在華語娛樂圈迅速走紅，成為觀眾心目中難忘的青春偶像。

劉丹的演藝事業正值上升期，不僅出演了《宰相劉羅鍋》、《新龍門客棧》、《西遊記續集》等多部影視作品，也展現了出色的演技與表演多樣性。然而，2000年1月30日凌晨，她因赴廣東參加商業活動，在深圳高速公路發生嚴重車禍，當時她在後座休息，未繫安全帶，因車輛失控撞擊護欄，劉丹被拋出車外，頭部重創不治，年僅27歲，這場意外震驚了整個娛樂圈和廣大粉絲，她的突然離世也成為經典劇集《還珠格格》中的巨大遺憾。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

喬任梁：傾城四少的憂鬱別離

喬任梁憑借《陸貞傳奇》等劇贏得大量粉絲喜愛，音樂和戲劇事業均有不俗成績，惟因憂鬱症困擾，於2016年自殺離世，年僅28歲。事件曝露演藝圈內心理健康問題嚴峻，社會對精神疾病更加關注。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

于朦朧古裝男神疑點重重墜樓亡

著名作品有《三生三世十里桃花》、《太子妃升職記》，于朦朧風靡一時，被譽為古裝男神。2025年9月在北京墜樓身亡，死因疑點多，官方調查未認定刑事因素。此悲劇引發了演藝圈多方哀悼與社會熱議。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

梁祐誠：新生代古裝演員病逝震驚圈內

梁祐誠年輕有為，出演《卿卿我心》等劇。2025年因中樞神經感染病逝，年僅27歲。起初誤診為普通感冒，病情迅速惡化無法挽回，猝逝令人痛惜。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

李詠：央視名嘴生命終結於癌症

 李詠作為央視知名主持人，主持春晚等重要節目深受觀眾喜愛。2018年與癌症奮鬥17個月後離世，享年50歲。他的去世提醒國內癌症防治的嚴峻形勢，也引發社會對健康教育的重視。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

周海媚：經典「周芷若」病痛纏身辭世 

以1994年經典新版《倚天屠龍記》中周芷若一角紅遍華語世界的周海媚，演藝生涯光彩照人。晚年卻與紅斑狼瘡病魔纏鬥多年，身體持續惡化，最終於2023年底因心臟病離世，享年57歲。她的離去成為娛樂圈健康議題的重要警鐘。

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增

2025-09-16
《暴君的廚師》潤娥。圖片來源：Netflix
《暴君的廚師》潤娥。圖片來源：Netflix

時序來到九月中旬，隨著秋意漸濃，不少人開始在職場迎來收穫期。根據《搜狐網》報導，9月中後有4個生肖特別容易因努力與實力被看見，升職加薪的機會大增。如果能把握機會，再搭配穩健心態，將能在工作中寫下漂亮成績單。

現在就來看看，哪4個生肖在九月中旬迎來高光時刻，收穫努力成果！

《夢想成為律師們》鄭彩娟。圖片來源：IG@j_chaeyeoni
《夢想成為律師們》鄭彩娟。圖片來源：IG@j_chaeyeoni

生肖牛：厚積薄發，穩重受賞識

屬牛的朋友一向腳踏實地，這段時間正是你們展現實力的關鍵期。過去默默付出的努力，終於有機會被主管看見。你們在團隊中可靠、沉穩，讓人放心把重要任務交給你。

近期若能勇於承擔挑戰，不僅能完成任務，還有可能在關鍵專案中脫穎而出。這份穩重與專業，將成為你獲得升遷或加薪的最大助力。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖猴：靈活果斷，突破帶來機會

屬猴的人在這段期間頭腦靈活，遇到職場變動時，能迅速抓住機會。無論是新市場開發，還是突如其來的挑戰，你們都能主動出擊，並在一次次嘗試中找到突破口。

這種「敢衝敢試」的精神，將成為主管眼中最難得的特質。建議你們在九月中旬多發揮領導力，積極表現，將有機會為自己贏來升遷舞台。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖羊：沉著應對，穩中求進

屬羊的朋友近期最適合發揮細心與耐心。你們懂得在壓力下保持冷靜，逐步推進計畫。即便遇到複雜專案，也能有條不紊地協調資源，讓整體進展平穩。

領導會因為你的專業態度與細緻作風，而對你刮目相看。九月中旬，屬羊的人將有機會用穩健表現，收穫升遷加薪的肯定。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖虎：展現魄力，領袖氣場全開

屬虎的人天生具備領導風範，九月中旬更是你們施展影響力的時刻。當團隊面臨困難時，你們願意勇敢站出來承擔責任，帶領大家一同突破。

這種敢於承擔的態度，將讓主管對你更加信任。無論是帶隊簽下大客戶，還是開創新業績，都可能成為你升職加薪的契機。

一夜爆紅2025陸劇黑馬TOP 6！《不眠日》霸榜，這部權謀復仇劇狂吸粉

一夜爆紅2025陸劇黑馬TOP 6！《不眠日》霸榜，這部權謀復仇劇狂吸粉

2025-09-23
圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

近幾年追劇題材多變，刑偵、懸疑、武俠和都市題材中，滿滿的高能反轉和情感衝突，總能讓劇迷們每集都緊盯螢幕。

2025年話題之最，莫過於以時間循環燒腦推理聞名的《不眠日》，開播便收穫高口碑，被譽為今年必追神劇，而同樣入列的其他五部精選作品，也各有獨到魅力，從頭到尾驚喜不斷，來看看那些劇你還沒追，保證讓你一集接一集停不下來。

1. 《不眠日》時間循環的燒腦刑偵

白敬亭、文詠珊主演的《不眠日》，將「時間逆轉」與刑偵推理完美結合。

故事設定在虛構的華澳市，神探丁奇每日可重置時間五次，藉此拆解一連串完美犯罪，劇情節奏緊湊，層層翻轉的人性考驗帶來懸疑與感動。精密的時間機制與細膩的情感描寫，使本劇成為年度必看燒腦代表作。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

2. 《無憂渡》奇幻志怪與浪漫交織

任嘉倫、宋祖兒的全新組合，帶領觀眾走入人妖共存的異境世界。女主擁有陰陽眼，與捉妖師聯手解開單元式的奇案，浪漫愛情中帶點驚悚氛圍，每集都有驚喜轉折，唯美古風與默契演技，讓這部奇幻愛情劇在口碑與人氣上雙贏。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

3. 《藏海傳》權謀復仇的大男主之路

肖戰領銜的《藏海傳》以古裝權謀為主軸，講述欽天監監正之子滅門後的復仇史，男主化名重返京城，憑謀略步步高升，劇中既有奇幻冒險的奇景，也有朝堂政治的腥風血雨，老戲骨助陣更添張力，節奏明快、高潮迭起，是權謀劇迷的理想選擇。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

4. 《仙台有樹》雙重身份的仙俠群像

榮登2025微博熱選冠軍，《仙台有樹》結合仙俠元素與群像戲碼，主角的雙重身分帶來連環反轉，友情線與愛情線並重，角色立體、劇情流暢。精緻的美術與攝影，使其成為當代古裝仙俠劇的質感代表。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

5. 《深情眼》都會愛情的細膩溫度

張予曦、畢雯珺主演的《深情眼》，以職場與家庭交錯的現代愛情為主線。兩人在現實壓力下相互扶持，故事細膩動人，節奏緊湊又不失溫柔，呈現出成熟都市愛情的真實感，療癒系氛圍格外討喜。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

6. 《雁回時》重生復仇的貴女風雲

改編自人氣小說《重生之貴女難求》，劇中女主莊寒雁帶著前世記憶歸來，揭穿家族偽善面具、展開精密復仇，權謀心計與情感糾葛交織，情節緊張卻不失女性視角的堅韌魅力，是古裝復仇劇迷不容錯過的黑馬之作。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

明年月入5萬以下免繳稅？財政部急宣布「有這但書」 2大族群也不用繳！

明年月入5萬以下免繳稅？財政部急宣布「有這但書」 2大族群也不用繳！

2025-09-24
理財、財務示意圖。圖片來源：Canva
理財、財務示意圖。圖片來源：Canva

總統賴清德日前拋出「明年5月報稅時，月薪約5萬元以下可免繳所得稅」的說法，引發社會熱議。財政部緊急補充說明，這一數字是以「單身青年且租屋自住」為假設情境試算，並非所有月薪5萬元以下者皆適用。換言之，只有同時符合相關扣除額條件者，才可能適用免稅。本篇整理試算情境、2026年免繳綜所稅的3大族群資訊，但你一次看懂。

理財、財務示意圖。圖片來源：Canva
理財、財務示意圖。圖片來源：Canva

單身租屋族情境試算

財政部解釋，若單身租屋者申報時能同時享有：

1.免稅額9.7萬元

2.標準扣除額13.1萬元

3.薪資所得特別扣除額21.8萬元

4.房屋租金支出特別扣除額最高18萬元

合計約62.6萬元，若年收入低於此數字，確實可免繳綜合所得稅。不過，若沒有租屋支出，或未符合特別扣除額條件，則未必能享有同樣優惠。

2026年免繳綜所稅的3大族群

1.單身上班族：年收入62萬元以下（約月薪5萬元）。

2.一家四口家庭：夫妻共同申報並扶養2名5歲以下幼兒，家庭年收入164萬1,000元以下。

3.三代同堂家庭：再加上扶養2名長者，家庭年收入212萬元以下。

理財、財務示意圖。圖片來源：Canva
理財、財務示意圖。圖片來源：Canva

學者：與現行差異不大

台大法學院教授柯格鐘試算後，認為新制的免稅門檻與現行制度差異有限。今年度單身族若計入免稅額、各項扣除額與租金支出，免稅門檻已接近60萬元，因此62萬元只是延續物價調整後的數字，並未形成「重大利多」，而是延續過往逐步調整的趨勢。

財政部補充，近年來政府已多次調高免稅額、標準扣除額與各項特別扣除額，並依消費者物價指數調整課稅級距及基本生活費，以減輕民眾負擔。未來仍將兼顧財政收入與租稅公平，持續檢討相關制度。

高收入族都這樣節稅

政府強調「明年將是有史以來國人稅負最輕的一年。」新稅制將使中低收入族群稅負大幅減輕，並估算有4至5成民眾受惠，宣示高收入族群將承擔主要稅收，尤其前1％的高所得者繳納約40％至50％的稅收。

但財政部2023年統計顯示，仍有356戶年收超過200萬元的高所得者免繳稅，甚至有7戶年收千萬元以上也未繳稅。原因在於這些高薪戶善用各種合法節稅方式，包括股利分離課稅、海外收入免稅額、捐款及醫療支出列舉扣除等，使實際稅負大幅下降。

這項政策宣示，掀起網路熱議，網友直呼「月薪5萬竟被算在免稅族群，可見薪資水準偏低」、「半數上班族薪水形同低收戶」，也有人質疑：「若沒有租屋，這樣的免稅試算根本用不到。」

