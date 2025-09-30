陳柏霖、黃宣、葉舒華都愛上紐西蘭！《出去一下》明星同款行程搶先解鎖

大型旅行尋寶綜藝《出去一下》近期熱播，由陳柏霖、黃宣領軍，邀請新田真劍佑、草野大成、葉舒華、許光漢、桂綸鎂、MILE、APO、陳妤等跨國卡司，一同踏上紐西蘭南北島冒險!節目播出後不僅討論度高，連帶帶火一系列「明星同款行程」，讓觀眾看著節目就想馬上出發。

照片提供：出去一下

新田真劍佑同款：體驗180度全景冒險的「羅托魯瓦空中纜車」

在《出去一下》節目中，有「最帥索隆」號稱的新田真劍佑在羅托魯瓦展現了他冒險家的一面！這個位於紐西蘭北島的熱門景點匯集了所有與引力相關的冒險體驗，從旱地雪橇、滑索和山地自行車，再到空中纜車、自然小徑和用餐體驗等各種活動。

照片提供：出去一下

在羅托魯瓦的空中纜車上可以 180 度欣賞羅托魯瓦湖（Lake Rotorua）的美景，還有不論是刺激的滑索、天空鞦韆和山地自行車重力公園，或靜謐的自然步道、品酒，以及觀光、餐飲和購物體驗，多重體驗都是老少皆宜不可不去的目的地。

照片提供：出去一下

葉舒華同款：極限運動聖地皇后鎮「卡瓦勞高空彈跳中心」

韓國大勢女團i-dle中的成員葉舒華在節目中簡直化身極限運動女王！其中最令她印象深刻的挑戰之一就是在皇后鎮卡瓦勞高空彈跳中心（Kawarau Bungy Centre）完成了高空彈跳。

照片提供：出去一下

皇后鎮卡瓦勞大橋（Kawerau Bridge）是全球第一個高空彈跳的發源地，卡瓦勞高空彈跳中心坐落於卡瓦勞河的岩壁上，單單俯瞰河畔的景色便足以讓人沉醉，此外，該中心既是全球第一也是最著名的高空彈跳景點，高度43公尺的極限體驗是當今最受歡迎的高空彈跳場地之一，每年吸引成千上萬的極限運動愛好者前來挑戰，無論是尋求刺激的冒險家或是想挑戰自我極限的勇者，這裡都將為旅客提供一生難忘的體驗。

照片提供：出去一下

許光漢同款：帶你穿越維多利亞時代浪漫的「但尼丁拉納克城堡」

國民老公許光漢在節目中竟然變身十九世紀紳士，穿越至但尼丁的拉納克城堡（Larnach Castle）！屢獲殊榮的拉納克城堡花園擁有四季變換的絕美風景，從春季五彩繽紛的花叢到秋天豐富的色彩變化，每次造訪總有新驚喜等待旅客去發現，花園內匯集各具獨特魅力的主題區域，包含枝葉茂密的雨林區、優雅的南海花園、蜿蜒小徑旁的英式鄉村花園，以及通往池塘的金鏈花拱門，每一步都充滿驚喜。

照片提供：出去一下

照片提供：出去一下

拉納克城堡坐落於有著壯麗景觀的奧塔哥半島，每次來訪都是一場感官視覺上的饗宴，不僅是建築藝術的傑作，更是一個充滿傳奇故事的歷史瑰寶。

日前於《出去一下》記者會上陳柏霖、黃宣回顧他們跑遍紐西蘭南北島超過五十個景點的拍攝過程，認為簡直是寶藏級的行程體驗！葉舒華也在節目中表示這是她第一次工作到捨不得回去，會叫所有的朋友都要來紐西蘭玩。

陳柏霖(右起)、桂綸鎂、葉舒華、黃宣在「出去一下」暢遊紐西蘭 (照片提供：出去一下)

現在就跟上明星們的腳步，來規劃同款紐西蘭旅程體驗吧！