科幻黑馬神劇《不眠日》！白敬亭「單手換彈匣」動作戲封神 自曝玩槍玩上癮

科幻懸疑黑馬神劇《不眠日》，由「現偶男神」白敬亭主演。劇中他化身刑警丁奇，意外捲入財閥連環命案，並擁有每天可重置五次的「單日循環」能力。

台灣大哥大MyVideo 10月1日起將跟播「新一代現偶男神」白敬亭主演的科幻燒腦黑馬神劇《不眠日》。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

故事從一場銀行搶劫戰拉開序幕，白敬亭單挑五名搶匪的場面驚險逼真，更以「單手換彈匣」的帥氣動作技術掀起網友熱議，被盛讚「帥到封神」。白敬亭也坦言這是自己從影以來動作戲最多的一部，甚至因為道具槍太解壓而玩到上癮：「我那把槍是電動的，經常被我玩到沒電！」

白敬亭坦言《不眠日》是自己從影以來動作戲最多的一部。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

除了動作戲，《不眠日》也讓白敬亭挑戰全新風格，他在片中頂著爆炸頭造型，還刻意用「初級粵語」演出，營造強烈的港式喜感，和過去溫潤書生的形象形成鮮明對比，也讓觀眾見識到白敬亭語言跨界與形象反差的全新嘗試。

《不眠日》白敬亭展現多樣面貌，不僅秀粵語與爆炸頭大玩反差萌，崩潰哭戲更被讚演技封頂。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

此外，劇中多場哭戲也成為全劇亮點，白敬亭幾乎不靠台詞，只用眼神、顫抖與淚水，就將角色的痛苦與壓抑精準傳遞到觀眾心裡。當白敬亭情緒徹底崩潰，他的嚎哭聲更加震撼人心，粉絲直呼：「這種哭戲我看十遍都會哭」、「鏡頭拉近我都不敢看了」。白敬亭則謙虛表示：「只要作品能帶給大家情緒價值，或收穫一些感悟，我覺得就夠了。」

《不眠日》是一部融合懸疑、動作與情感的燒腦陸劇，由白敬亭領銜主演。故事從一起驚天爆炸案展開，整座城市被籠罩在恐懼與混亂之中，而真相卻隱藏在時間的「單日循環」裡。男主角「丁奇」在循環中醒來，必須一次又一次經歷同一天，承受失敗與痛苦，同時也努力拼湊出背後的陰謀與因果。

《不眠日》10月1日起在MyVideo跟播。