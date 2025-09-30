不只做沙拉！解鎖「可鹹可甜」5種酪梨創意吃法

編輯/李明真撰文

夏天是酪梨盛產的季節，盛產情形會從夏天延續到早秋，熟成的酪梨質地非常軟，豐富的油脂讓人感覺入口即化，也能變化成各式鹹甜料理，因此成為餐桌上的寵兒。超喜歡酪梨也很喜歡做菜的小編，要跟女孩們分享5道好操作的酪梨食譜，從經典的酪梨吐司到酪梨奶酪，再到清爽的酪梨鮮蝦沙拉，鹹甜都有，我們一起看下去。

1.酪梨吐司

選用全麥或酸種麵包，烤至表面金黃酥脆，將成熟的酪梨肉搗成泥狀，加入少許檸檬汁、海鹽和黑胡椒調味。配料部分，可以根據個人喜好加入水煮蛋、罐頭鮪魚或是蕃茄片等配料。

可當早餐午餐的酪梨吐司。 圖/123RF圖庫

2.酪梨奶酪

先將酪梨肉與鮮奶以2:1的比例混合，加入檸檬汁和少許鮮奶油調味，攪拌至細膩滑順。再把奶酪餡料倒入挖乾淨果肉的酪梨外殼，並且在奶酪上方鋪上蘇打餅乾或是巧克力等配料，就是好吃的甜點了。如果想要吃更甜的味道，可以用布丁取代鮮奶油，甜味會更明顯。

3.酪梨鮮蝦沙拉

選用新鮮蝦仁，快速燙熟後冰鎮，保持脆嫩口感，搭配切塊的酪梨、小蕃茄和生菜，做成沙拉。醬汁部分，可以將酪梨肉與希臘優格、檸檬汁和蜂蜜調和，製成濃稠的酪梨醬。也可以用清爽的和風沙拉醬和濃郁的凱薩沙拉醬當作醬料。

酪梨鮮蝦沙拉是外型可愛又實吃的美味冷菜。 圖/123RF圖庫

4.酪梨青醬義大利麵

先把少許酪梨肉與羅勒葉、松子、蒜末和橄欖油混合，用食物調理機打成細膩的青醬，羅勒葉可以用九層塔代替。煮好的義大利麵與青醬拌勻後，可以撒上帕瑪森起司和烤松子增加風味。

5.酪梨巧克力慕斯

將成熟的酪梨肉與黑巧克力、蜂蜜混合，用食物調理機打成細膩的慕斯狀。這款甜點不僅口感綿密，更是傳統巧克力慕斯的絕佳替代品。為了提升口感層次，可以在慕斯上撒上烤過的堅果碎或新鮮莓果。

酪梨的多樣化不僅體現在料理方式上，更在於其能夠與多種食材巧妙融合的特性。從早餐的酪梨吐司，到正餐的酪梨鮮蝦沙拉，再到甜點的酪梨巧克力慕斯，酪梨都能夠以其獨特的風味和質地，為料理增添層次感。

