腳抖竟是中風前兆？醫師提醒：非典型中風3大徵兆＋6步驟自救關鍵

一位75歲的詹先生，近日出現走路左腳抖動且無力的異常症狀，起初家人以為是老年常見的神經退化或肌肉無力問題，未察覺異狀嚴重，直到症狀持續未改善，才緊急就醫，經診斷確定為急性缺血性腦中風，這就是典型中風症狀以外的「非典型中風」表現，大多人對中風徵狀以為是「「臉歪、手癱」，但中風症狀千變萬化，不能只聚焦於臉歪手癱等經典徵狀，往下來看看非典型中風的三大徵兆包括哪些？

非典型中風的三大徵兆包括：

1. 單側肢體不自主抖動或肌肉抽搐

這類症狀容易被誤判為帕金森氏症、甲狀腺問題或血糖異常，但其實可能是腦血管梗塞導致的神經功能障礙，尤其持續性出現時須提高警覺。

2. 持續性單側無力或肌肉功能減退

如單腳明顯無力、走路不穩或偏癱，但沒有典型一側臉部下垂等狀況，仍可能是中風前兆。

3. 突發意識或認知改變

包括突然出現呆滯、反應遲鈍、言語困難甚至昏迷，這些也可能是後循環中風的表現，需要緊急治療。

這種非典型中風若未能及時診斷和治療，容易錯過黃金搶救時間，危及生命，衛福部豐原醫院神經內科洪朝賢醫師提醒，年長者若出現不明原因的單側肢體異常抖動、無力，或突然意識異常，應立即就醫，及早接受檢查與治療，避免造成嚴重後遺症。

詹先生案例中的右側大腦梗塞導致左腳抖動無力，經醫療團隊積極處理後，症狀明顯改善，成功出院，也讓家人鬆了一口氣。

照顧年長者時，家屬需特別注意腦中風的多種可能症狀，尤其是非典型中風表現，確保及早發現並迅速應對，降低生命危險及後遺症風險。

注意事項：

1. 觀察肢體異常：留意長者是否出現單側手腳抖動、不自主抽搐或明顯無力，尤其是突然發生或逐漸加劇時。這些非典型症狀可能是中風的警訊，不容忽視。

2. 注意意識及認知變化：若長者突顯反應遲鈍、呆滯、語言障礙或無法表達，需高度警覺。

3. 留意其他中風症狀：如頭暈、視力模糊、平衡失調或嚴重頭痛等，皆可能預示腦血管異常。

4. 評估慢性疾病控制：確保高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病獲得良好控制，減少中風風險。

緊急處理步驟：

1. 立即撥打119求救：一旦發現疑似中風症狀，勿猶豫，立刻叫救護車，爭取黃金治療時間。

2. 保持冷靜與安全環境：協助長者坐下或平躺，避免移動造成二次傷害。

3. 留意發病時間：記錄症狀開始的時間，提供給醫護人員，有助於判斷治療方案。

4. 不隨意給藥：勿自行給予止痛藥、安眠藥或其他藥物，避免干擾診斷。

5. 觀察生命徵象：持續監測呼吸、脈搏與意識狀態，如有呼吸困難或昏迷，立即進行基本急救。

6. 配合醫療指示：送醫後，與醫療團隊保持溝通，協助提供長者病史及生活習慣，確保診療順利。