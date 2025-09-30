2025-09-30 04:49 跟著KarenW.品味人生
Yo！Karen的吃貨開箱分享-「 #東京牛奶起司工坊 」#起司夾心餅乾#美食 #年節禮盒 #伴手禮推薦 #禮盒推薦
年節禮盒推薦
沒有錯！
轉眼之間即將到來的新年，身為地方阿姨又要開始張羅送禮🎁
「東京牛奶起司工房-Tokyo Milk Cheese Factory」
相信常去日本的朋友🇯🇵
或是起司上癮者🧀️
應該都不陌生～
這次就是來開箱東京牛奶起司工房的經典禮盒！
吃過他們家的餅乾就知道，什麼是”連不愛起司的人都會一吃上癮”
🎁東京牛奶起司工房 經典禮盒30入
經典禮盒裏面囊括了東京牛奶起司工房最熱銷的三種口味
「蜂蜜X古岡左拉起司夾心餅乾」.
「巧克力X馬斯卡彭起司夾心餅乾」.「海鹽X卡門貝爾起司夾心餅乾」
包裝是以咖啡歐蕾色印有東京牛奶起司工房logo及雪花❄️紋的紙材包裝，紙上還看得出微微亮粉，超有質感🤎說真的要不是超想吃，我真捨不得拆開😂
背面則是有內容物的中文、日文標示，可以清楚看到營業成分及原產地🔍
拆開紙材後可以看到是以一大盒裝著3盒抽屜紙盒的概念包裝，裏面的抽屜紙盒就是平常在門市可以買到的單一口味盒裝。
整體設計真的非常精緻，很有日本菓子的精髓，送人的確十分體面👏🏼
抽屜式的設計吃完餅乾還能拿來收納小物，看有多實用就好✅
🎁東京牛奶起司工房「蜂蜜X古岡左拉起司夾心餅乾」
哇嗚～
這款餅乾超淡雅，我認真的！
酥脆蜂蜜的貓舌頭餅乾搭配古崗左拉起司做成白巧克力夾心，細細抿入口中，濃郁奶香、淡雅花蜜填滿整個味蕾。
整體口感細膩，屬於鹹甜滋味層次，鹹香中帶有清甜蜂蜜味，讓人無限回味。
🎁東京牛奶起司工房「巧克力X馬斯卡彭起司夾心餅乾」
吃下這款有種是不是提拉米蘇的錯覺😺
咖啡香的餅乾體搭配，斯卡彭起司巧克力夾心，濃縮成一片片精巧的夾心餅乾，整體來說是款很高雅的餅乾。
搭配一壺芳香淡雅的紅茶就是片刻的享受🫖
🎁東京牛奶起司工房「海鹽X卡門貝爾起司夾心餅乾」
這款不用多說，「東京牛奶起司工房」的人氣No.1招牌商品
充分能夠享受到濃厚的卡門貝爾起司的香濃與醇厚牛奶香氣餅乾。
真的是經典中的經典🔆
這三款真的各有特色，吃起來風味也各佔不同之處。
但每款真的都好吃到讓人愛不釋口。
嚴選法國起司和北海道美瑛產牛奶製作，完全就是精品級的甜點！
濃郁奶香讓人一吃上癮，連不愛起司、奶味的老🐸都讚不絕口，看有多好吃就好🤭
現在這款經典禮盒在全台的北中南門市或官網宅配都能訂購，過年撐場面「它！很可以！」
📍東京牛奶起司工房經典禮盒30片裝 1290.-
📍東京牛奶起司工坊
https://www.tokyomilkcheesetw.com/
📍東京牛奶起司工坊 粉絲團👉https://www.facebook.com/TokyomilkcheesefactoryTW
📍東京牛奶起司工坊 IG👉
@tokyomikcheesefactory_tw
📍東京牛奶起司工坊經典禮盒在這裡👉
https://www.tokyomilkcheesetw.com/
📍東京牛奶起司工坊經典禮盒這裏有👉
新光三越a11店、微風南山
新光三越台中、高雄漢神巨蛋購物中心
