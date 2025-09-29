「禾你一起 羽毛同行 不浪了！公益演唱會」圓滿落幕

文／克拉大

日前由金盤子娛樂主辦、中華民國保護動物協會合作的「禾你一起 羽毛同行 不浪了！公益演唱會」於新北 Zepp New Taipei 圓滿落幕，演唱會卡司陣容龐大，橫跨歌手、啦啦隊女神與人氣主持人，吸引超過1700名粉絲與公益支持者到場共襄盛舉，活動扣除成本後全數收益將捐作流浪動物福利，現場更成功募集約50萬元善款。

（左起）李雅英、丹丹、檸檬、禾羽、秀秀子、巫苡萱、橘兒。（圖／金盤子娛樂提供）

禾羽領銜 主秀點燃舞台

女神歌手禾羽（Kimi）以公益代言人的身份擔任主秀，在舞台上唱跳全開，為流浪動物發聲。她表示，能透過音樂號召大家關心浪浪議題，是一件非常有意義的事。演出期間氣氛熱烈，歌迷熱情應援，展現公益與娛樂結合的力量。

禾羽在演唱會不僅展現唱將實力，更獻上火辣舞蹈。（圖／金盤子娛樂提供）

新生代能量 小銘 LIL MING驚喜現身

出道僅半年、畢業自《原子少年2》的新生代唱跳歌手小銘 LIL MING，也在公益夜驚喜登場。他以純唱方式演繹出道單曲〈GET OUT〉，隨後更帶來全新作品〈GET IT UP〉的首唱舞台，強勁唱跳瞬間點燃現場。小銘並宣布，〈GET IT UP〉將於10月底正式發行音源與MV，讓粉絲期待值爆棚。

前《原子少年2》成員小銘LIL MING首度登上千人演唱會舞台，驚吐：超緊張！（圖／頂尖傳媒提供）

在中場Talking環節，小銘分享了與愛犬「肥肥」的生活趣事，笑稱：「肥肥很皮，常常咬我，但我也會反擊去咬牠的鼻子！」逗笑全場。他也特別強調：「肥肥是我領養的狗狗，希望大家能以領養代替購買，給浪浪一個幸福的家。」不僅展現新生代歌手的舞台實力，更把愛與責任的理念帶給觀眾。

啦啦隊女神助陣 熱度飆升

現場除了音樂人表演，多位啦啦隊成員也站台力挺，包括檸檬、李雅英、巫苡萱、秀秀子等人，透過歌舞互動帶動氣氛。檸檬在受訪時幽默回應「我沒有打算進步」，展現率真性格；李雅英則澄清日前清空 IG 追蹤名單僅是個人整理，引起網友關注的她開玩笑地說公司要開始管她了。

公益影響力 擴散社會溫暖

演唱會現場不僅塞滿歌迷，更凝聚公益能量。觀眾在音樂中感受到愛與希望，共同響應「不浪了」理念，讓更多人看見流浪動物議題。中華民國保護動物協會表示，善款將用於浪浪救援、醫療及安置，期望透過藝人與粉絲的支持，讓更多毛孩獲得照顧。

此次「禾你一起 羽毛同行 不浪了！公益演唱會」展現音樂與公益結合的社會影響力，不僅帶來娛樂饗宴，更用實際行動推動動保，為台灣流浪動物點亮更多希望。