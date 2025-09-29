耳目一新的合作風格！周子瑜 TYUZU 助陣 Corbyn Besson 最新單曲〈Blink〉超級電！

via Corbyn Besson's YouTube

Hi there，如果有在關注的人應該會知道，就在上週TWICE的台灣成員周子瑜TZUYU助陣了Corbyn Besson的最新單曲〈Blink〉(2025)，這首歌合作單曲在正式發行之前就已經在社群平台上預熱了一陣子了，當時的消息及搶先聽片段就已經很讓人期待了，沒想到以 K-Pop 風格聞名於世的子瑜，還有這種充滿酷勁的美式女孩風，真的是拜 Corbyn 所賜，讓大家看到子瑜的不同面向，也給了大家這麼一首風格獨特的好歌。

一開始是 Corbyn 在社群上不斷放出和子瑜合拍的短影音，進而引出兩人在音樂上合作的消息，並且在宣布合作消息的同時也釋出了歌曲片段，必須說都是從團體出道的兩人，實力方面都是不需要擔心的，單從片段來聽就已經很有吸引力了，兩人的聲線都展現出和過往不太一樣的感覺，各自也都做出了蠻有新意的嘗試。

先說說這次 Corbyn 整體的表達方式，說真的在團體中的時期似乎比較沒有看到他的這個面向，在這首〈Blink〉裡他表現出有點街頭、有點痞痞的酷勁，這樣的感覺出現在這首歌、這部 M裡，讓我聯想到了Michael Jackson的一絲影子，或許他真的影響了很多的年輕歌手；另外在歌聲方面 Corbyn 也很巧妙地在真假音之間盤旋，並且搭配上些許的舞蹈動作，也給人一種Justin Timberlake或Chris Brown的感覺。總而言之在這首歌裡， Corbyn 的表現算是蠻讓人驚艷的，雖然是錄音室版本，但好像可以想像得到他在現場演唱的那種感覺。

而負責旋律推進部分的 Corbyn，這次邀請子瑜合作是給出了歌曲亮點的段落；Corbyn 在採訪中提到當初在創作這首〈Blink〉時，本來就想好會是是首男女對唱的歌曲，而當時用 AI 科技形成暫時的女聲，不過他也承認在將歌曲傳給子瑜、並且收到傳回的音檔後，整個被驚艷到了，覺得這首歌就像是為了子瑜而創作的一樣。

via Corbyn Besson's YouTube

子瑜的段落比較不注重旋律，而是比較偏向念唱的方式，雖然還不到饒舌的程度，不過對於這樣的詮釋來說，節奏及音質是非常重要的關鍵。而在這方面相信粉絲們會蠻驚喜的，因為子瑜難得在歌曲中運用這樣低吟的聲線，之前無論是在團體中或是個人作品裡，都能聽到他其實都使用比較高亢的聲線，因此這次在〈Blink〉中的詮釋就顯得更加性感及挑逗，也好像是原先的乖乖女孩，搖身一變成在街頭巷尾闖蕩的個性女孩。而在這樣的聲音、情境之下，子瑜的段落也成為了歌曲中洗腦的亮點。

via Corbyn Besson's YouTube

MV 是 Corbyn 到韓國和子瑜合體拍攝，以不斷地追逐著子瑜的 Corbyn 為主軸，表現出像是對女孩暈船、勇於展現自己的青澀男孩感。即便看起來不是什麼大成本的拍攝，不過兩人的表現力都很到位，Corbyn 在追求的過程中毫不留情地散發魅力，將自己的熱情透過直球對決傳達出去；而 子瑜在 K-Pop 十年的經歷，自然在表現自己方面是很有一套的，只是利用了幾個回眸、幾個轉頭，就將自己不得了的美貌及電力表達得淋漓盡致。說到底，這麼好聽、有特色的〈Blink〉，經由這麼一對俊男美女的完美詮釋，又怎麼會不好看呢？

via Corbyn Besson's YouTube

這一首〈Blink〉的合作，雖然在發行前就已經有很多社群平台上的暗示了，但在這之前，誰也沒想到來自Why Don't We的 Corbyn Besson，會和來自TWICE的周子瑜有合作機會呢？而且分別都以團體出道的他們，在這行也都有各自的表現方式，所以在這場合作中就像是看著西洋男團及 K-Pop 女團碰撞的縮影一樣，令人覺得非常地有意思，同時也讓大家被雙重的電力電到不行，用我的觀點來看，這是一次對歌手雙方都很有意義及效果的合作！期望之後還會有像這樣的好作品出現啊！

