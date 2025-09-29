書店再見｜這不只是一滴日落的眼淚

翻頁的歲月無情，落幕的身影無奈。經營一間書店，付出的代價往往不只是昂貴的房租，還有那份與讀者、與紙張、與知識共生的執著與堅持。

我住家社區的附近也有一間書店，藏書雖然不多，但緊鄰公車站牌的位置，是我下了公車後習慣走進的去處。夏天躲烈日，雨天暫歇息，冬天享溫馨，而我最愛的，是那一室不散的紙墨書香。只要一走近，彷彿就能補充滿滿能量。





然而，近日社群傳來一則店主發表的沉重訊息——它即將熄燈。這間經營近四分之一世紀的小書店，最終不敵潮流，選擇退出書市。年事已大的老闆苦笑著說：「捨不得多年來串門子的老客人，三不五時的閒話家常，早已像是家人般的情誼，更擔心看見他們聽聞消息後的淚水⋯。」

在台灣的街頭巷弄，我們曾經熟悉一家家小書店的存在。它們可能不大，卻總有一盞燈、一個氣味、一段故事，陪伴我們度過求學、成長、甚至孤單的時刻。然而，隨著數位閱讀、影音平台與社群的崛起，翻書的習慣逐漸被滑手機取代，曾經的閱讀日常，正悄悄落幕。

對第一線的書店店員來說，這並非單純的「產業轉型」問題，而是文化場域的逐步凋零。當一間間書店熄燈，那些無數擦肩而過的讀者、那份尋書的喜悅，也一併走入時代的記憶裡。這不只是商業上的無奈，更是一場屬於整個社會的唏噓。

然而，仍有許多人願意守著這片紙張的土地。他們舉辦讀書會、結合咖啡、跨足文創，努力讓閱讀重新與生活連結。或許我們再也回不到書店林立的年代，但我們仍能在一次次翻頁的瞬間，找到心靈片刻的安靜。

書店的關門，是時代的眼淚；而我們願意為一本書停下腳步，則是對文化最溫柔的守護。既然改變不了潮流，那就把握最後的相處機會。或許再一次推門而入、再一次聞到書香、再一次與老闆閒話家常，便足以在心裡留下不會消逝的溫暖。