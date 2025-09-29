十二星座的周運報告 ｜2025.9.22(一)～9.28(日)

教師節將至，全台各地紛紛推出優惠好康，從餐飲、遊樂園、住宿、電信到各縣市活動應有盡有，不只老師本人享優惠，教育科系學生、教職員，甚至一般民眾都有折扣。無論是想大啖Buffet、出遊樂園，還是申辦電信方案，都能趁這波「敬師感恩季」省荷包。
【2025教師節優惠懶人包】餐廳優惠
1.遠雄悅來大飯店
活動期間9/22~9/28，於英倫西餐廳自助晚餐與假日自助下午茶時段，三人同行只要其中一位為教職員，該名教職員即可免費用餐。
詳細活動辦法
2.貳樓
貳樓餐廳自 9/1 起祭出教師節優惠，憑教師證、教職員證或相關帳號證明身分，不論現職或代理教師，9月份至全台門市用餐皆享 85 折。
3.福勝亭
福勝亭教師節優惠 9/22~9/30 登場，出示指定畫面即可享 單人餐 199 元、雙人餐 399 元，最高現省 256 元，內用外帶都適用，不限教師身分。
4.Texas Roadhouse
Texas Roadhouse 美式餐廳 9/28 教師節限定，出示教師證或教職相關證明，即享 肋眼牛排買一送一 優惠，任教聘書、教職員證或教育志工證明皆可使用。
台北喜來登自 9/1~9/30 推出「謝師有禮」活動，教師憑會員卡或教師證用餐可享平日午餐、下午茶、週一至四晚餐75折。
詳細活動辦法
6.五鮮級火鍋
五鮮級火鍋9/1~9/30期間，教師憑證免費開鍋，購買 5、11、17 盎司肉盤再送鍋料、時蔬或海鮮，幼教老師與教保員憑相關證件同享。
7.摩斯漢堡
摩斯漢堡教師節優惠9/28 持教師證或全教總會員卡享 9 折；9/26~9/28 再推指定早餐、漢堡組合折扣，最高省 66 元。
8.麥當勞
8/27~10/7 買一送一、大薯加1元多一件，多項套餐優惠。
延伸閱讀：麥當勞優惠券42天開跑！雞塊薯條加1元多1件、咖啡買一送一、最高現省2807元
9.新竹喜來登盛宴
新竹喜來登自助餐廳「教師感謝季」9/1~9/30 登場，教師或補教老師憑相關證件即可享 買一送一優惠。
【2025教師節優惠懶人包】遊樂園優惠
1.六福村
六福村迎接教師節，9/1~9/30 教師憑證本人門票 599 元，可攜 3 位親友同行每人 799 元，教育相關科系學生也適用（不含才藝、社團老師）。
另外配合萬聖節活動，9/27~9/29 學生門票 599 元，雙人同姓 1299 元，桃園、新竹居民也享 599 元優惠。
2.麗寶樂園
麗寶樂園教師節優惠，現場出示教師證、員工證、服務證或教育相關科系學生證，馬拉灣或探索世界門票只要 500 元，同行親友 799 元。搭乘天空之夢摩天輪，教師價 150 元，同行者 250 元。
3.九族文化村
九族文化村教師節優惠，老師憑教師證或工作證購票可享 半價入園，再加送 日月潭纜車免費搭乘，補習班、安親班與幼兒園老師也適用。
4.義大世界
教師節連假(9/27~9/29)兩人穿萬聖裝扮購票，第2人僅15元。
1.中華電信
中華電信 4G 學生方案教師同享，9/1~9/30 期間申辦門號，每月 588 元上網吃到飽，網內前 5 分鐘免費再送 40 分鐘，網外也享 40 分鐘。對象為各級學校教職員工（含正職、約聘、約僱），憑相關證件即可申辦。
2.Apple教育方案
7/10~9/30 教師購買Mac、iPad享教育價，還可獲贈AirPods或Apple Pencil。
【2025教師節優惠懶人包】各縣市活動
1.台北市
教師憑證享動物園免費入園、運動中心免費使用、百貨餐飲住宿折扣。
詳細活動辦法
2.台中市
9/12~10/31 憑教師證享餐飲、書店、休閒娛樂等多種折扣。
詳細活動辦法
3.屏東勝利星村
9/28 教師憑證至屏東勝利星村市集服務台即可免費領取100元抵用券（送完為止），還有民歌演唱會。
4.各縣市政府
教育部首次發放1000元敬師禮券，全台教師均可領取。
