【劇評】甜虐穿越循環陸劇《一閃一閃亮晶晶》：每個遺憾的瞬間，都是你喜歡我的軌跡，而你，就是我身後的全世界。

即將三十歲的林北星（張佳寧飾）婚期在即，卻被未婚夫毀約，生活一團糟之際，正當在回憶舊手機內容時，意外刪簡訊回到了18歲，想藉此機會真正地為自己活一次，卻因張萬森（屈楚蕭飾）墜落燈塔的訊息，一次次地結束時空之旅。為了查明真相，開啟了時空拯救，意外得知張萬森對她多年來的守護，也重新認識了自己，重拾那些曾經忽略的美好。

片名：一閃一閃亮晶晶 (Shining For One Thing)

類型：【陸劇】愛情、懸疑、奇幻、穿越

年份：2022年

集數：24集

主演：屈楚蕭、張佳寧

看完《一閃一閃亮晶晶》，只能說太心疼張萬森了！付出了這麼多，喜歡的人卻從不知道他有多麼愛她，生命的最後一秒，奮力地按下手機那一鍵，只為了讓她知道，我喜歡你，僅此而已。尤其是那封沒送出去的告白信，還有他寫的日記，太催淚了！張萬森這個角色是一個外表平凡老實，性格內斂的男孩，看完整整24集，張萬森的深情與真摯，絕對會感動到你！那股真誠的傻勁，守護林北星的帥氣，柔情的細膩，直接被圈粉！原本有個明媚的人生，為了愛付出的地步，進到故事裡，絕對顛覆你的想像！全劇沒有甜膩出框的愛戀，沒有撩人的情話，沒有使人母姨笑的親暱，卻能將你留在劇中，無法自拔。

我覺得這是一部被劇名耽誤的好劇，殊不知《一閃一閃亮晶晶》這簡單的七個字，是一段刻骨銘心的愛情，循環時空的甜虐劇。電影版原班人馬最終回，2022年的初雪，那把首集出現過的黑傘，那件大衣裹著的高挑身影，是萬森！與喜歡的人一起看初雪，遲來的願望，終於要實現了！萬森值得擁有北星的愛，那句「我喜歡你」，也不再成為推開彼此的理由，而是走向彼此的勇氣。

我個人極推劇版，電影版對於我來說，是有點不能接受這樣呈現，也許是與我期待的方向不同，可以說影版是從萬森的視角，而故事的情節走向改變了，當然也還是有很多細節。但唯一我還能接受的是，無論是過去，還是後來的平行時空，劇版的所有遺憾，在彼此暗戀的時空，兜轉的歲月裡得到了迴響。看完電影版，只覺得也許......這就是他們的宿命吧。這一次，不只是在你身後，能再見到彼此，這一刻，已經是這個故事最美好的事了......

《一閃一閃亮晶晶》這個故事，我認為如同書店老闆說的：「寫的不一定有人看，但看過的人一定會記得！」

（此篇主要是講述劇版的部分）

我是一個會去聽所有OST的人，也會咀嚼每一首歌的歌詞，一方面是為了增添我的日常歌單，另一方面是能去瞭解劇組選歌的心情與用心，當歌能貼近於故事，詮釋出來的情感更能讓觀眾投入其中，感受也更深刻！《一閃一閃亮晶晶》的選歌真的讚！尤其是〈Cold〉〈For Lovers〉的復古氛圍感，深深地感受到萬森眼裡、心裡的那股深情，沒有勇氣說出口，只能默默地守護在她身後的心情。〈Run to you〉〈Goodbye〉這兩首就是甜與虐兩個字的代表了，看著歌詞，浮現起兩人走過的時空，真摯的心境，歷歷在目，心如同被揪住一般。尤其是〈全世界在你身後〉〈全世界在我身後〉分別為都智文與傅青演唱的版本，你會發現歌詞的相異處，是分別以張萬森與林北星的角度去寫的心境，這聽得真的會想哭！薩吉作詞，Hwang Yong Ju作曲，這組合所創的歌曲都非常好聽，《一閃一閃亮晶晶》的OST值得你一聽再聽，看完劇再來讀歌詞，更為感動！

在林北星30歲前的人生裡，她的世界圍繞著展宇，沒有自我，忽略這些年來身旁的朋友，一直為她付出的人，也忽略了自己的未來。見到未婚夫與韓藤藤那一刻，世界就像按下了暫停鍵，在河堤旁遇見了一位身穿黑色大衣的老爺爺，像是冥冥之中來點醒林北星的：「全世界在你的身後，在你的過去。」

不屬於你的，再怎麼努力都像流沙，纂都纂不住。

首集，第一幕迎來的是一場大雨，萬森墜落燈塔的畫面，吸引了觀眾求知的眼球。北星回到高中拿出了舊手機，正當回憶著過往的一切時，誤刪了一則簡訊，突然回到了2010年6月，高三高考的前一天，原以為可以在這個世界，重新逆轉自己的人生，卻被一則傳來一班張萬森跳燈塔的訊息，遣送回2021。穿越的時間點也都在往前，想在平行時空裡改變生活的北星，卻頻頻被萬森出事的訊息中斷，北星決定在時空拯救萬森。

全劇最幸福的時刻，便是第四次穿越，回到剛升上高三那一年的時光，認識了從前形同陌路的萬森，與楊超洋、高歌、麥子，五人成了好友，一同許下對未來的期望，這是北星從未擁有過的。這趟時空之旅，不但更珍惜身旁的人，也讓她看清從前所謂的全世界。

從前的展宇對於北星的示好，總是冷言回應，也是眾口中的小跟班，也許是這般窒息的追求，過於殷切的好，以及展宇本身的一點自戀人格，北星對他的好變得理所當然，不值一提。此趟時空中，北星仗義於楊超洋事件後，展宇不自覺地望向北星，彷彿看見一顆星在閃閃發光，後來那般熟悉的追求，就如同北星當初的模樣。北星對展宇說，曾經，他們也有過美好的時光。但是，錯過就是錯過了，雖然對於這個時空的展宇有點不公平，無論他再怎麼努力，還是無法得到回應。有時候，我們總是在失去後，才懂得珍惜曾經握在手裡的好，但那時卻已經遲了，時間不會因為你的喜怒哀樂而停下，錯過，就真的錯過了......

只有找到自己，別人才會真的喜歡你。

人家常說「對的時間遇到對的人」，但往往這個機會是極為渺小的，也可能像萬森與北星，繞了十多年，才相互望向彼此。

如果你看過《一閃一閃亮晶晶》，你會不會想，萬森怎麼會因為一句鼓勵的話語，童年的約定，從那麼小就如此喜歡北星，一路追隨她的步伐，以她的夢想為目標，默默守護在她身後，只希望在長大後，重新認識林北星，記得他叫張萬森，以及彼此曾經許下的約定。在媽媽工作調動後，萬森被迫離開有北星的地方，那位給了他力量的女孩，就是他的全世界，想永遠守護的人，而喜歡一個人，就是一股傻勁地奔向她，希望她能快樂，想與她一起變好，不分年齡，這就是萬森那純淨又真摯，使人動容的情感。

在前兩集時，我不禁喃喃：這是要考幾次高考啊？如果我穿越時空，我最不想回到考試的時光，何況要一直重考，其實挺煩的哈哈。

仗義的混混麥子，也是個性情中人，後來我也挺喜歡麥子這個人的，這邊算小小劇透，但不影響你去探討萬森墜落燈塔的緣由，起初，北星視麥子為造成萬森出事的兇手，只因那則短片的紅頭髮，後來才知道，麥子其實是萬森的好兄弟，也幫助過他們很多，是個為朋友兩肋插刀，在所不辭的人。

平安度過高考的魔咒，原本以為一切生活都要走到正軌時，卻還是偏離軌道，北星還是沒有救到萬森，回到屬於她的時空，一切的記憶唯有她記得，時空沒有轉動。失了魂地想再回到過去拯救萬森，屢屢挫敗的結果，那句無法雙向說出的「我喜歡你」，在北星哭得撕心裂肺，喊著：「張萬森......」時，心都被糾成一團了！

跟隨北星不斷找尋萬森還活著的蹤跡，一次次地給予希望，又將它吹滅，是要不要如此虐心呀！北星太晚知道這一切，萬森也錯過多次表達情感的機會，烙印在左手臂的心率印記，是最接近心的地方，刻在身上的愛意。也是因為那次的錯意，拉開了彼此之間的距離，成了無限的遺憾。

我心感到最酸楚的是後半段，麥子將萬森的日記本與告白信給她，每一句萬森的獨白，都令人難以呼吸。北星意識到真正結束時空的原因，漫步於沙灘吶喊：「張萬森，我喜歡你，我非常非常喜歡你，你聽見了嗎？」

每一條讓北星回去的短訊，都是他遺憾的瞬間。

萬森的日記本寫著自己對北星的心境：「不論我如何加快步伐向妳奔去，但還是偏離了航線，最後也沒有找到，與妳有一丁點的交集，我心裡不知有多嫉妒展宇，可以與妳一起看煙花，一起拍畢業合影，一起跳兔子舞，一起參加高考，一起走出考場。如果有機會，我多想和你回到那些遺憾的瞬間，但我可能依然，連坐在你身邊的機會也爭取不到，更別說一起騎自行車，一起看一場樂隊演出，一起看初雪，一起長成優秀的大人這些夢話了！」

就連回顧到高考那天，萬森撐著傘在門口，鏡頭帶到手機裡那封未傳送的簡訊：「我是張萬森，你還記得我嗎？高考結束了，祝你高考順利。」就連走到生命最後一刻，仍不忘伸手按下那封存在草稿區許久的「我喜歡你。」

還記得我前面說的，〈全世界在你身後〉與〈全世界在我身後〉分別以萬森與北星角度寫的歌詞嗎？如同前者歌詞裡寫的：「全世界在你身後，陪著你走，默默守候，用餘生換你的未來。雨落下的時候，我在。」

在世界下雨的時候，我願成為妳的傘，默默地陪著妳走，步步為妳而停留。萬森用遺憾換北星的未來，只希望她能安心高考，永遠快樂！在北星回到過去，相遇的每個雨中，轉過身，全世界其實一直都站在她身後。

星河流轉，我也一直喜歡你。

「林北星，妳大概永遠不會知道，我從很小的時候就喜歡妳了！」那封告白信的每字每句，是一層一層堆疊的愛，真摯而閃耀。讀著信，模糊了從前北星對萬森的視而不見。

與其那麼難受，還不如賭一把！

這是最後一次拯救的機會了！見到北星猶豫不安的模樣，也是真性情的楊超洋，鼓舞北星賭一把，萬一要是遊戲規則改變了呢？這次回到了2007年剛上高一時，本以為偷來了更多的時間，卻領悟了自己每一次走向他，都是將他置於危險之中，也擾亂了這一切。這次，只希望萬森能討厭她，一次次地推開萬森，傷害了他。

在北星吶喊著：「張萬森，我喜歡你！」的沙灘上，這次她選擇遠離，漸漸拉遠的焦距，兩人流淚的畫面，那是我頭一次見到萬森哭得如此傷心，他的世界沒有妳怎麼可能沒關係，比起守護妳所遭遇的危險，妳的話語才是椎心之痛！

有限的時間裡，還是回到了原點。機場微笑著流淚，對不起與我喜歡你，近在咫尺的遠，無法告別的離別。在北星心裡，萬森從未離開，這次，輪到她來等待。

即使是北斗七星，也會有被烏雲遮住的時候啊！

走不到對方身邊的遺憾，命運的再見與離別，守護彼此的逞強，喜歡必須變成討厭的無奈，故事裡使人動容的情感，發揮地淋漓盡致。

一個我喜歡你，一個我想你，無論對方身在何處，彼此是對方天空中最閃耀的那顆星，只是暫時被烏雲遮住了！遲到的約定，這次由北星來完成，等待萬森回來的時候，由北星〈Run To You〉，重新相識一遍，看看海吹吹風，淺淺笑慢慢走，藏在風中說不出的話語，朝你奔去。

不知道要做什麼，並不可怕，只要你一步一步地往前進，總會有一天，你能找到屬於自己的那顆星。

2022年下了初雪，曾經沒能一起看的那場初雪，一把黑傘遮住了倒映的身影，熟悉的場景，熟悉的全世界，是你。

星河流轉，期待重逢後，填補那些遺憾的瞬間，讓愛包圍你們，像夏日的煙花綻放，不再錯過彼此。聽到電影版預告那句：「張萬森，好久不見！」看到熟悉的你們，還是模糊了視線......

圖/微博@一閃一閃亮晶晶