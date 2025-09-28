【劇評】激推療癒陸劇《去有風的地方》鮮活的鄉村風情，相遇有風小院租客們的故事。

如果你需要一部沉浸式放鬆的戲劇，真心推薦《去有風的地方》！許紅豆因為閨蜜的離世，工作與生活陷入低谷，毅然決然辭去工作，隻身一人從北京來到雲南雲苗村，有風小院所發生的一切，讓整個村像極了一個大家庭，無論是民情，還是鄉村風土，無法親臨的我們，依然能深受，在你觀賞同時，你的世界也不自覺地「慢」了下來。

片名：去有風的地方（Meet Yourself）

類型：【陸劇】都市愛情、療癒、生活

年份：2023年

集數：40集

主演：李現、劉亦菲

你有這種孤獨的感覺嗎？一個人站在路中央，卻不知該去向哪兒，空氣裡流動著我的回憶，熟悉的面孔排成一排，一起走上漫長的回家路，一切都在提醒我相信，沒有什麼會留下或離開，一切都在提醒我接受，我們眼前的生活。

（陳粒—〈日日〉的英文歌曲，裡頭歌詞翻成中文大概的意思，在我們失去時，這段的感覺是最真實的寫照。）

每一次郁可唯〈去有風的地方〉這首歌唱起，紅豆一哭，心真的會不自覺地跟著酸起來。紅豆是酒店的大堂經理，生活極為繁忙，就像酒店裡鐘擺的齒輪，除了工作，似乎已經許久沒有好好生活了。

陳南星是她最好的朋友，曾經的旅遊約定，在每一個「下次」的等待，換來的是「來不及」的遺憾。上天突然將好朋友帶走，讓雲南旅行永遠無法再一起實現，也成了紅豆心裡一道深深的傷疤。瓦解的心，正視了自己把日子過成的模樣，辭了工作，帶著好友的那一份，來到了雲苗村的有風小院。

現在這個世界上慢慢來的東西越來越少，什麼都變得越來越快。

40集的故事，讓人好想永遠停留在這時空裡，想跟著將生活「慢」下來。這裡的風情好美，喜歡阿奶、阿叔、小孩、動物、花草、文物，甚至是每一位租客，即便是短暫的相遇，也成了人生最美好的一部份。

其實身邊人都是來來去去的，大多數人相遇後，只能陪你走很短的一段路，一路走，一路離開，生活不就這個樣子嗎？

其中我好喜歡謝阿奶，她與孫子謝之遙的互動逗趣又可愛。看出阿遙喜歡紅豆，不但是個助攻神隊友，還會像朋友一樣虧孫子嘴硬，果然薑還是老的辣！生性樂觀的她，總能帶給身邊的人溫暖，平時和藹的阿奶，在必要之時，會小小動用武力，氣勢完全輾壓年紀的懸殊。

人稱雲苗村村草阿遙，辭去高薪從大都市回來創業，提振家鄉，期望讓鄉親都能有個工作機會。紅豆在這三個月的時光裡，兩人都能感受到對方的善良與認真，在雲苗村經歷的一切，宛如回到紅豆初來乍到有風小院的那天，這份情愫在雲南與北京的距離面前顯得其微。

「……剛剛好是我喜歡的類型，跟你在一起的時候，每天都覺得特別的開心，幹什麼都開心，不幹什麼也開心，開心到，有點難過，因為我認識你的時間和地點，不是那麼的剛剛好。……這些話我本打算慢慢地爛在心裡，但我想了很久，最後的最後，我想再送你一段記憶，在海邊一個有風吹過的地方，在晚霞和落日的見證下，有一個人，認真地喜歡過你。……」

阿遙在海邊說這段話的那個場景，ost響起……直接熱淚盈眶。明明很喜歡，卻因為不是那麼剛剛好，只能從此收藏在心裡，在第一次的擁抱與轉身之後。

因為喜歡就是有重量的，它在你心裡絕對不是輕飄飄的東西。

惦記與愛，以及那份剛剛好，再度將兩人牽起，雖然知道男女主不可能這樣散，但那一刻的感動是會感染的，驚喜驚得我們阿遙都看傻了，全村都歡天喜地的，小孩們嚷嚷要喝阿遙叔與紅豆姊姊的酒席，那天晚上，大傢伙圍繞在夜空下，靜謐而歡笑。

當你看向我，跟人談論我，反覆回憶起我時，我就在你的身邊。

每一次的溫情中，紅豆總會憶起陳南星，眼睛發酸，淚水打轉，而我每一次也都是被她這麼牽動著。失去生命中的摯愛，無時無刻她都好像存在著。房裡的那一面拍立得牆是她想分享給摯愛的雲南點滴，每一次向阿遙傾訴，在這一次終於能好好地道出心裡的難受，好好地介紹摯愛給他，那一晚的潰堤，阿遙的陪伴，雲苗村的一切，慢慢地療癒傷口，輕輕的……

人還有選擇的時候，就不能說難，最多是不容易。不管在什麼位置，總有人會比你更難，也會有人比你更容易，所以只能跟自己比，以現在的自己為座標，跟之前、未來，還有很多個時刻的自己來做對比。

微風輕輕吹，紅豆的工作迷途與生活傷痛，阿遙的創業辛勤與愛情果實，娜娜的逃避與面對，大麥的寫作瓶頸與自我要求，馬爺的失敗與東山再起，胡有魚的創作與追求，曉春的家庭與事業……，還是曉夏的自我價值，欣欣的一心家鄉，甚至是整個雲苗村的發揚與壯大，都讓人難以忘懷，回憶這一切，宛如紅豆在房外臉上蓋著書，耳邊拂過的風鈴聲，舒服地閉上眼，那般沉醉……

阿桂嬸與馬爺、紅豆喝茶曾說過一席話，其中一句：「人光著屁股哭著來，兩手空空哭著走」，當下聽了心有戚戚焉，是啊！生活就是這麼依循地走著。

時間不會停，幸福不會止，烏雲會有時，總會有風來。

女主角的名字許紅豆，真的很特別，陪著她慢慢在生活裡撫平傷痛，找到想要的人生方向，那些掩藏不住的滿腹思念與遺憾，讓風，帶到陳南星的身邊吧！陳南星，祢看見了嗎？大家都很想祢。

