2025-09-30 09:19 女子漾／編輯Wendi
《坂本日常》真人版電影最新劇照曝光！目黑蓮透過4小時特殊化妝，驚奇變身140公斤退休殺手！
《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》從原作漫畫到人氣動畫都深受大批粉絲喜愛，近日傳出該劇即將被改編為真人版電影的消息，男主角由日本男神目黑蓮擔綱演出，他該如何變身為體重高達140公斤的退休殺手呢？近期真人版電影的最新劇照也在粉絲們的高度關注之下曝光了呢！
《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》魅力席捲全球
日本人氣漫畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》由作者鈴木祐斗創作，2020年開始在《週刊少年Jump》連載，截至2025年8月，該漫畫已在全球銷售超過1,500萬冊，之後也被改編成人氣動畫系列，躍上東京電視台與Netflix平台，第一季在2025年1月首播，第二季則在7月至9月播出，廣受粉絲們喜愛。
傳奇殺手「坂本太郎」為愛引退
《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》男主角「坂本太郎」曾以黑道「傳奇殺手」名號聞名江湖，但在與超商店員妻子戀愛後便火速隱退，他在經歷結婚、生女後成為體重破百的居家老爸，看似不復當年之勇。如今「坂本太郎」與妻女在「坂本商店」擔任店長，過著平靜無爭的生活，然而，他的殺人技巧卻絲毫未減，是個擁有雙重面向的極端男人，當「坂本太郎」復出的風聲再度傳出，他為了保護心愛的家人，決心再次開始戰鬥。
目黑蓮接演《坂本日常》真人版電影
日前《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》確定被改編為真人版電影，男主角由日本人氣男神目黑蓮擔任，他在IG坦言：「SAKAMOTO DAYS正在被拍成真人電影！我很喜歡原著漫畫，已經欣賞了好幾年了，我只是個小小讀者，所以當我聽到這個角色時有點緊張，特別是因為我想尊重原著。」，他接著分享接演角色的原由：「我一直很喜歡 SAKAMOTO DAYS 和坂本太郎，如果我不接這個角色，而由別人來扮演坂本，我會後悔的。所以我說，『讓我來！』我將與即將公佈的優秀演員和工作人員一起全力以赴地演出！」。
《坂本日常》真人版電影最新劇照曝光
「坂本太郎」是一位傳奇殺手，卻在退休後暴肥，體重保守估計有140公斤，而身材纖細的目黑蓮，將如何詮釋這個角色呢？目黑蓮在拍攝期間，接受約4個小時的特殊化妝，不僅打造出原著中戲劇性的轉變，也完美地體現角色2種截然不同的面貌。大家是不是很期待官方能釋出更多劇照呢？讓我們持續關注女子漾的報導吧！
真人版電影『SAKAMOTO DAYS』超特報
