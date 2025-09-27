點點的毛髮小奇蹟 ✨｜撇步 PETBO 魚油體驗分享｜愛貓的日常保健術｜毛髮亮澤＋活力回春

每天回到家，最療癒的不是換下高跟鞋或倒一杯水，而是那聲熟悉的「喵──」。

六歲的點點，準時出現在門口，用那雙亮晶晶的大眼睛看著我，好像在提醒：「今天的儀式感呢？」

自從開始給她吃「撇步 PETBO 貓狗專用完美魚油」，晚餐後的一顆小膠囊，就成了我們生活裡的小秘密。

​不只是營養補給，更是一種彼此的默契，一段安靜卻溫柔的陪伴 💛。





小困擾，卻放不下心 💭

點點年過六歲後，漸漸出現一些小狀況：毛髮不如以前柔亮、梳毛時掉毛量特別多，換季時甚至會有些皮屑。

她偶爾會伸出後腳抓抓，或低頭一直舔毛，看在眼裡，心裡難免有點酸酸的。

這些問題並不是疾病，但卻真實影響著生活品質。養貓的人都懂，牠們無法直接告訴你「我不舒服」，只能用這些小動作讓你猜。

那一刻我才意識到，或許該找一個更好的方式，讓她的日子更自在一些。





遇見 PETBO：一個剛剛好的選擇 🌊

市面上的魚油琳瑯滿目，但要挑到真正適合貓咪的產品，並不容易。PETBO 打動我的地方在於：

✨來自西班牙大廠，純淨小型魚類來源

✨88% 高濃度 Omega-3，富含 EPA 與 DHA

✨rTG 型式，比一般 TG 型態更好吸收

✨獨立膠囊包裝，每次打開都保持新鮮

對一個上班族來說，這樣的設計簡直太友好。

​

​再也不用擔心大罐魚油放久會變質，或每天猶豫要怎麼保存。

​

​乾淨、方便、安心，這幾個字就是我對 PETBO 的第一印象。





餵食日常：小劇場上演 🎬

第一天嘗試時，我把膠囊剪開，輕輕把魚油擠在她最愛的雞肉罐罐上。

她先是小心翼翼地嗅了嗅，然後毫不猶豫地舔光光。

那瞬間我鬆了一口氣，心裡暗自喊著：「太好了！」

​

​

​後來我甚至試過把油滴在指尖，她會主動湊過來舔掉。

那畫面真的可愛到不行 🐾。

從那之後，每到晚餐時間，她總會跳上桌，安靜地坐著等我準備。這一顆小膠囊，成了我們每天最溫馨的小劇場。

兩週後的驚喜轉變 🌟

第一個變化是毛髮的亮澤感。

​

​

​以前梳毛時會感覺粗澀，現在摸起來柔順得像絲帶一樣，甚至在燈光下閃閃發亮。

掉毛量明顯減少，整個家乾淨不少，連掃地機器人似乎都輕鬆了。

多一層守護：四入保健包 🛡️

除了魚油，PETBO 還貼心附了一盒「四入保健品試用包」，包含護眼、關節、皮毛、益生菌。

​

​

​雖然重點還是魚油，但偶爾搭配著使用，讓我覺得更安心。

我把它想像成「小旅行組」——不同情境下的小幫手：

👁️ 護眼配方：守護晶亮雙眼

🦴 關節配方：給愛跳躍的貓咪一點支持

🌿 益生菌：幫助消化更順暢

✨ 皮毛亮澤：加強外在小光彩

對飼主來說，這份安心感其實比什麼都重要。

保健是一種生活美學 🪞

很多人覺得保健品就是「成分＋數字」，但我越來越相信，保健其實是一種生活態度。

每天給她一顆魚油，就像為自己泡一杯咖啡一樣，是一份專屬的日常小儀式。

​

​對點點來說，這是美味；對我來說，則是一份守護。這份守護，不是因為她需要我，而是因為我願意。





一顆膠囊的力量 💛

如果要為 PETBO 魚油下個註解，我會說：它讓「保健」變得簡單，卻不失質感。

​每天一顆，從小小的掉毛困擾，到毛髮光澤的改變，從中年貓的靜靜慵懶，到再次敏捷地跳上書櫃，這些細節讓我確信，我做了一個對的選擇。

所以，如果你也想讓毛孩的毛髮更柔亮、精神更好，不妨試著把這個小步驟融入日常。

把保健當作陪伴，把陪伴當作生活美學。

因為他們的健康，其實就是我們最簡單卻最深刻的幸福。

