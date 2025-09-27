荒謬租屋！房東規定「四季都要開窗」夫妻崩潰：還是買房比較簡單

▲看房遇到奇葩房東示意圖。（示意圖/AI生成）

本以為是租屋，結果卻成了奇葩見學之旅！一名網友在 Dcard 上分享自己和新婚老公想租屋同居的經歷，沒想到在找房子的過程中連續遇上多位超奇葩房東，讓他們崩潰直呼：「原來買房的勇氣是房東給的」，並索性轉身開啟看房人生，選擇直接步入買房一族。

原 PO 提到兩年前和男友登記結婚後開始同居，原本計畫先租房存錢，過幾年再來準備買房，不料看了好幾間房子都無功而返，並且問題都不在屋況，而是房東的性格和要求讓夫妻倆人卻步，像是天天用長輩圖狂洗夫妻倆手機、三餐問好的房東；也有要求每週擦沙發、拍照回傳，還得繳家具保養費的房東；更有房東從頭到尾只強調防霾、防蟲、氣流通暢才健康，就算開冷氣也寧願四季都開窗，認真介紹戴資穎代言的防霾紗窗。

事後原 PO 表示，相比怪房東，其他什麼格局奇怪的房子，都小巫見大巫了，老公還表示乾脆直接去看新屋和中古屋好了，就不用再被房東轟炸，只是沒想到真正推動他們買房的關鍵，不是錢、不是爸媽幫忙，而是遇到怪房東。搞笑的是，唯一原 PO 留下好印象的居然還是房東裝的防霾紗窗，甚至懷疑房東根本是紗窗業務。

文章曝光後引發熱議，不少網友留言：「真的會被房東搞到寧願貸款買房還比較自由」、「原來不是只有我因為遇到怪房東而決定買房」、「家具還要收保養費？乾脆順便收情感維護費」、「紗窗那段我懂！防霾紗窗真的用過就回不去！」（原文出處：Dcard 論壇）