真愛靠演算法配對？《你未曾給我的》談一場「靈魂伴侶實驗」

圖片來源：Apple TV+ 提供

Apple Original Films 全新科幻愛情電影《你未曾給我的》（All of You）現已於 Apple TV+ 全球上線，由《泰德拉索》艾美獎得主布雷特戈德斯坦（Brett Goldstein）與《28週毀滅倒數》英國女星伊莫珍波茨（Imogen Poots）領銜主演，詮釋一段既浪漫又殘酷的現代愛情寓言。

故事以「靈魂伴侶測試」為核心設定，提出一個令人深思的問題：若有一種測試能精準找到你的真愛，你願意把愛情交給演算法嗎？

布雷特戈德斯坦飾演的賽門與伊莫珍波茨飾演的蘿拉，自大學起便是摯友，卻因未曾吐露心意而錯過。當蘿拉接受了測試，命運讓兩人分道揚鑣。然而多年後，他們依舊難以否認那份深藏心底的愛。當命運再度將他們推到選擇的交叉口，究竟是勇敢擁抱愛，還是順從檢測的結果？

《你未曾給我的》由布雷特戈德斯坦與《黑鏡》編劇威廉布里奇斯（William Bridges）共同編劇，並攜手製作，這同時也是布雷特戈德斯坦的長片導演處女作。該片於 2024 年多倫多國際影展首映後獲熱烈好評，被譽為一部甜美卻心碎的愛情寓言。

圖片來源：Apple TV+ 提供

導演布里奇斯表示：「從最初的幾場戲開始，伊莫珍波茨與布雷特戈德斯坦的銀幕化學反應就立刻爆發，真實而自然。」布雷特戈德斯坦也大讚搭檔：「她是一位才華橫溢、沒有自我的演員，我們的合作就像角色一樣建立起深厚羈絆。」

圖片來源：Apple TV+ 提供

除了兩位主演外，電影還邀請到《異鄉人》史蒂芬克瑞（Steven Cree）、《驚奇隊長2》札薇艾希頓（Zawe Ashton）、《維多利亞女皇傳》珍娜科爾曼（Jenna Coleman）等演員加盟，為故事增添多層次張力。

圖片來源：Apple TV+ 提供

電影將科幻元素與情感結合，描繪出愛情與命運間無解的提問：「一個人能否成為你的全部？」浪漫與遺憾交織，詼諧與心碎並存，《你未曾給我的》或許正是對當代愛情最誠實的一次提問。

《你未曾給我的》（All of You）已於 Apple TV+ 全球獨家熱播。