貓奴必看！草恩Mood沐豆砂實測心得，惱人臭味、崩散尿塊通通OUT！還能沖馬桶？懶人鏟屎官的福音！

身為一個每天被工作追著跑的社畜，回到家最療癒的時刻，絕對就是打開家門，看到我家的貓主子「點點」用她那雙圓滾滾的大眼看著我，然後慢悠悠地翻出她雪白的肚肚等我摸摸啦 😻。

但說真的，如果一開門迎接我的是一股濃烈酸爽的「貓廁所風味」，那種下班後的幸福感真的會瞬間被打對折耶…

相信各位貓奴才們一定都懂，尋找一款完美的貓砂，簡直比找對象還難！

有的粉塵多到我跟點點一起哈啾，有的凝結力差到一鏟就散，最可怕的還是那種用濃郁香精味去掩蓋臭味的，結果變成一種更複雜、更可怕的味道，簡直是嗅覺的雙重打擊 😵‍💫。

我們總是在想，難道就沒有一款貓砂，可以同時照顧到貓咪的健康、也顧及我們鏟屎官的生活品質嗎？

直到我遇見了它——草恩的全新「Mood 沐豆砂」，我才發現，原來理想中的人貓生活真的可以實現！

貓砂盆飄來的「神秘異香」？鏟屎官的嗅覺大挑戰

還記得有一次，朋友臨時說要來家裡坐坐，我當時還在辦公室，心裡第一個念頭竟然是：「天啊！我早上出門前忘記鏟屎了！」

整下午坐立難安，滿腦子都是貓尿騷味跟便便味的幻想，深怕朋友一進門就對我家的「味道」留下深刻印象。

其實貓咪的排泄物本身味道並不重，但隨著時間過去，裡面的細菌會開始分解尿液跟便便 ，然後就會產生各種可怕的氣體。

像是那種超刺鼻的尿騷味，其實就是氨氣 ；有時候聞到像臭雞蛋的味道，那是硫化物在作祟 ；更別說還有各種酸酸臭臭的有機酸類 。

這些味道混合在一起，就成了我們每天回家都要面對的挑戰。

​過去我試過很多標榜除臭的貓砂，但大多治標不治本，無法從根源解決問題，直到我發現了Mood 沐豆砂的秘密武器。

不只臭而已！真正厲害的貓砂是從源頭分解異味

這次草恩的Mood 沐豆砂最讓我驚豔的，就是它添加了「生物酶」來分解異味 。

一開始我還想說，生物酶是什麼高科技的東西？研究了一下才知道，它其實就是酵素 ，是由天然蛋白質組成的生物催化劑 。

它的作用原理不是用香味去覆蓋臭味，而是利用微生物的力量，直接把那些會造成異味的有機物「吃掉」分解掉 。

這真的太強了！這等於是請了一群24小時不休息的清潔小尖兵，在貓砂盆裡持續工作 。

所以就算我偶爾加班晚點回家，家裡的空氣依舊很清新，再也沒有那種令人尷尬的悶臭味。

而且因為是利用生物原理來除臭，所以貓砂本身是無香精的 ，對貓咪的嗅覺和我們的呼吸道都更加友善。

重點是，這種除臭效果是持續性的 ，不是暫時的，這對我這種有時候會犯懶的鏟屎官來說，真的是一大福音啊！

告別崩潰鏟屎經驗！超狂凝結力讓一切變EASY

聊完了最重要的除臭，接下來要說說另一個讓我舉雙手推薦的點——凝結力！

身為鏟屎官，最崩潰的瞬間莫過於，鏟子一碰到尿塊，它就「啪」地一聲碎給你看，瞬間化成無數小碎塊，你根本不知道要從何鏟起，最後只好把整盆砂都弄得髒兮兮。

Mood 沐豆砂是全台首創用「木薯」和「豆腐」混合製成的貓砂。

這個組合真的太神了！它擁有超越一般豆腐砂的超強凝結力 。

​點點尿完之後，尿塊會瞬間凝結起來，變得非常紮實，就算尿在邊邊角角或是不小心黏在盆底，用鏟子輕輕一推，一整塊完整的尿塊就起來了，完全不殘留！

我再也不用拿著鏟子在那邊死命地刮盆底，搞得滿頭大汗了。

而且它的顆粒是「米粒型」的 ，這種形狀的包覆力特別好 ，可以把便便完整地包起來，鎖住氣味。

​之前點點用過一些顆粒比較粗的砂，感覺她踩進去的時候腳感不是很好，但換成Mood 沐豆砂之後，看她撥砂的樣子都特別起勁，就知道她對這個腳感很滿意，適應得非常好 。

​畢竟主子用得開心，我們做奴才的才安心嘛！

安全與便利兼具，這才是質感養貓生活！

當然，給主子用的東西，安全性絕對是第一考量。

草恩的貓砂都有通過SGS檢驗，不含甲醛、大腸桿菌和沙門氏桿菌這些有害物質 ，這點真的讓我非常放心。

​最後，還有一個懶人福音，就是它可以直接沖馬桶 ！

它的融水速度非常快 ，鏟完之後直接丟進馬桶，看著尿塊迅速溶解消失，真的超級療癒！

不用再把使用過的貓砂打包，忍受異味堆在家裡，然後提著沉甸甸的垃圾袋去追垃圾車。

尤其對於住公寓的人來說，這項優點真的會讓生活品質大大提升。

為自己和貓咪，選擇一個更美好的生活方式

養貓不只是給牠吃飽穿暖，更是為牠打造一個舒適安全的環境，同時也讓自己的生活更加輕鬆愉快。

換了草恩Mood 沐豆砂之後，我真的感覺家裡的空氣品質、我鏟屎的效率、甚至是我跟點點的心情都變好了。

如果你也跟我一樣，受夠了每天跟貓廁所的異味奮戰；如果你也厭倦了每次鏟砂都像在考古，深怕尿塊隨時崩塌；

如果你也希望給你的貓主子一個更舒適、更安全的如廁體驗，我真心推薦你可以試試看草恩的Mood 沐豆砂

​這不只是一包貓砂，更是一個提升人貓生活品質的絕佳投資。

畢竟，看到主子用得開心，我們這些做奴才的也才會真的開心嘛！😉

