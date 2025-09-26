開始全面預熱！blackbear 兩個月內一連助陣三首合作單曲！

via blackbear's Facebook

Hi there，前陣子提到了blackbear即將在明年初發行新的作品，而最近很明顯地也可以看到他正在積極發展自己的曝光度，畢竟在沒有音樂活動的時候，他的生活是低調到沒什麼消息的，所以他這兩個月的動作頻頻，一連助陣了三首合作歌曲，雖然都不是太大牌的音樂人，但也足夠讓人接收到他在回歸樂壇活動的訊號了。

近期 blackbear 的三首合作歌曲，只有一首是原創的合作曲，另外兩首則算是混音版歌區，不過在三首歌當中都可以感受到他強烈的個人特色，儘管 blackbear 的上一張專輯《in loving memory》(2022) 是龐克搖滾的風格，但以最近的合作曲風格來看，或許他新作品的風格會像以往擅長的 R&B、饒舌路線靠攏也不一定。

👉 推薦閱讀：錯付真心而沮喪的 blackbear，〈do re mi〉道出戀情失敗的低潮！





第一首助陣 Joyner 新專輯《ADHD 2》(2025) 中的單曲〈Anxiety Wins〉，這首歌算是蠻純粹的饒舌風格，除了因為來自 Joyner 個人的特色之外，也非常適合 blackbear 詮釋。歌曲的節奏不快，聽起來會感受到淡淡的憂愁，而這也許是配合著歌詞內容所創作，畢竟歌詞中所透露出的焦慮感是很沉重的，而旋律的旋律部分其實並不明顯，比較像是搭配饒舌唱段而生的感覺，主要都是為了在顯現歌詞中的意涵，也就是其中想要給出的憂慮。

如果硬要說的話這首〈Anxiety Wins〉不算是首耐聽的歌曲，因為對我來說其中的意涵已經大過於音樂本身了，如果要聽的話是去聽它所帶來的氛圍及歌詞，而非能夠純粹當成輕鬆享受的歌曲，所以這樣的沉重情緒就只適合用心去感受，而不是偏向娛樂的產物。在此之外，兩人的聲音也很契合，之前都沒想過 Joyner 和 blackbear的聲線搭配起來會這麼地融洽吧，有時候會覺得兩副聲音的同質性蠻高的，歌唱技巧方面也有相似之處，整首歌聽起來在平穩中也帶點令人細品的特質。





這首混音歌曲的出現讓我蠻驚訝的，因為 Cobra Starship 的這首〈the city is at war〉(2007) 已經是首老歌了，Cobra Starship 在2015年解散、2021年重聚之後，還以為會專注在新作品的創作，沒想到在這個時機點和 blackbear 的合作會是老歌混音，雖然很高興這兩組音樂人能夠合作，但難免也給人有些摸不著頭緒的感覺。〈the city is at war〉作為樂團的經典歌曲之一，搖滾風格無疑是最大的特色之一，而在這基礎上加進了 blackbear 的聲音實在也是蠻有趣的嘗試吧。

如果是有聽過這首歌的朋友一定知道其中很標誌性的重低音搖滾，不管是鼓聲或是吉他、貝斯都將整體情緒被拉到最搖滾的那個層面，而在加進 blackbear 後我蠻驚艷的，他沒有遵照著已成形的搖滾路線行走，而是加入了饒舌唱段讓氣氛暫時處於偃旗息鼓的狀態，這也讓後段再次回到主旋律後，顯得更加地強力、更加地高漲。這次的混音無疑採用了和原曲稍微不同的做法，即使樂團在原本自己的段落沒有太大變動，不過只是加進了一副另外風格的聲音，整首歌就變得煥然一新了！





〈dancingwiththestars〉原先就已經有 Gunnr 自己的版本了，為了推廣這首在新專輯《silk in shadow》(2025) 中這首較有人氣的歌曲，於是便產出了和 blackbear 的合唱版本。比起原始的獨唱版本，我更覺得合唱版本聽起來較為沉重，在 Gunnr 的聲音中本來就充斥著一種無處安放的不安感，而在加進 blackbear 之後這種感覺被放大了更多一點，同時把他也加進了一段自己的歌詞，雖然和原始版本有些不同，但我認為在裡頭的情緒是相同的，聽起來的感覺也是很連貫的。

這首〈dancingwiththestars〉算是首結合饒舌及電音的歌曲，這種的搭配雖然不算少見，不過以這樣沉重的題材來表達卻不常見，而這恰好是 blackbear 擅長的方式之一，在他第二張混音帶《cybersex》(2017) 就可以看到這種方式的大量使用，所以對於這首〈dancingwiththestars〉的合作我想他應該是手到擒來，並且我對於 Gunnr 的表現也蠻驚喜的，這樣沉重的描寫算是蠻容易令人無聊的方式，但他卻沒有給出這種感覺，而是營造出了讓人想要繼續一探究竟的探索欲，算是蠻值得玩味的一首作品。





👉 推薦閱讀：Blackbear 聯手 Tate McRae，愛上自私的人只能自怨自艾

via blackbear's Facebook

對於 blackbear 近期的這三首合作，無論之前有沒有聽過這幾首歌，我想再加進 blackbear 後都變得很有他的個人特色，和主要歌手之間的搭配也都非常不錯，照這個樣子下去或許在新專輯透露出蛛絲馬跡之前，還會持續有合作的單曲釋出也不一定呢；但我想最重要的還是 blackbear 的新專輯，在明年初發行之前不曉得會不會發行首支單曲呢？真的很讓人期待啊！

👉 推薦閱讀：全新風格大成功！blackbear 攜最新專輯《in loving memory》龐克搖滾回歸！

----------

追蹤我的 Instagram：written_by_boy

追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer

追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks

👉 本月推薦好物：SONY WH-CH520 無線藍牙耳機