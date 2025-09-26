10月強檔片單來了！舒淇《回魂計》、金宇彬 秀智 新劇一次看

2025年進入最後一季，Netflix在10月端出滿滿豪華片單，從華語驚悚強檔《回魂計》，到金宇彬與秀智主演的浪漫奇幻新劇《許願吧，精靈》，再到經典動畫《亂馬1/2》第2季回歸，以及超人氣實境節目《盲婚試愛》第9季等等，追劇清單一口氣塞滿整個月。

圖/Netflix

同時還有席尼墨菲主演的《史提夫校長》、柯林法洛現身澳門賭場的《小人物之歌》，以及燃度爆表的實境挑戰《體能之巔：亞洲大挑戰》，從驚悚、愛情到紀錄片、實境秀，準備追好追滿!

《回魂計》

《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇 飾）和趙靜（李心潔 飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。

圖/Netflix

《許願吧，精靈》

神秘的精靈（金宇彬 飾）自千年沉睡中甦醒，將為一位毫無情感、卻意外成為神燈主人的少女奇嘉盈（秀智 飾）實現三個足以改變人生的願望。當精靈帶著惡魔般的淘氣性格努力適應現代社會時，他與情感封閉的嘉盈之間，逐漸展開一段出乎意料、電光火石般的浪漫羈絆。

圖/Netflix

《小人物之歌》

鏡頭來到五光十色的澳門賭場，一名逃避過去和債務的賭徒，竟對百家樂桌上的神祕女子產生了迷戀。

圖/Netflix

《盲婚試愛: 第9季》

丹佛的單身男女前來尋找對的人，他們踏入愛巢，經歷各種波折和三角關係，要在看不見對方的情況下找到靈魂伴侶。

圖/Netflix

《怪物：艾德蓋恩的故事》

連續殺人魔、盜墓賊、心理變態，在 1950 年代威斯康辛州鄉間冰凍的原野中，看似友善溫和的艾德蓋恩靜靜隱居在一座朽壞的農場，他的屋子裡藏著血腥駭人的祕密，足以徹底改寫「美國夢魘」的定義。

圖/Netflix

《史提夫校長》

《史提夫校長》背景設定在 90 年代中期，取材自麥克斯波特 (Max Porter) 獲《星期日泰晤士報》(The Sunday Times) 選為暢銷書的《Shy》。奧斯卡得主席尼墨菲 (Cillian Murphy) 在片中飾演矯正學校校長「史提夫」，這間學校專門給予學生最後一次機會。

劇情就圍繞著他與校內學生展開，描述他們如何度過人生中最關鍵的一天。

圖/Netflix

《亂馬 1/2: 第2季》

小茜與亂馬忙著應付揮舞鍋鏟的未婚妻、變成家禽的對手，以及好色的武術大師，天道道場的混亂場面持續上演。

《亂馬 1/2》故事以碰到冷水就會變為女性的少年拳士「早乙女亂馬」，以及未婚妻「天道茜」為故事核心。在父母的安排下，早乙女亂馬和天道道場的女兒天道茜訂了親，但是亂馬有個非常特別的煩惱：他在中國修練時，不小心掉進咒泉鄉的詛咒之泉，從此之後就有了古怪的體質，只要碰到冷水就會變成女生，再碰到熱水才會變回男生。超搞笑動作浪漫喜劇就此拉開序幕，且看亂馬、小茜和其他性格鮮明的獨特角色打打鬧鬧，笑料大放送！

圖/Netflix

《超自然詭案實錄》

備受讚譽的恐怖片大師溫子仁 (James Wan) 將他令人毛骨悚然的電影視角帶入了真實的超自然故事中。透過臨場感十足的場景重現搭配現今訪談，以親身經歷者的視角詳述超自然遭遇。

圖/Netflix

《這是蛋糕？！萬聖節篇》

這是蛋糕？！》帶來全新一季的萬聖節篇，由米奇戴主持，並精選九位最優質的超寫實蛋糕藝術家參賽。

這些才華洋溢的新烘焙師展開你死我活的對決，打造出令人毛骨悚然的超擬真蛋糕，試圖騙過嘉賓評審的眼睛，要將自己分到的獎金抱回家，並奪得《這是蛋糕？！萬聖節篇》的冠軍頭銜。

圖/Netflix

《軍靴男孩》

喜劇影集《軍靴男孩》每集長 1 小時，以肆無忌憚的另類風格述說一個成長故事。在 1990 年代，同志從軍依然違法，而美國海軍陸戰隊的軍旅生活辛苦又混亂。

影集主角是茫然的深櫃男子卡麥隆寇普（麥爾斯海澤 (Miles Heizer) 飾），以及父親是授勳海軍陸戰隊員的摯友雷麥卡菲（Liam Oh 飾）。

兩人與一群背景各異的新兵一起在訓練營拆解地雷，也學習避開各種生活中的「地雷」，培養出意外情誼，並在這個挑戰人類極限的環境中發掘出真實自我。本劇以犀利幽默與動人真情探討友誼與韌性，描繪人如何在看似死板排外的世界裡找到屬於自己的一席之地。

圖/Netflix

《維多莉亞貝克漢：八面玲瓏玩美人生》

《維多莉亞貝克漢：八面玲瓏玩美人生》由《貝克漢》（Beckham）艾美獎獲獎製作團隊與蜜雪兒歐巴馬 (Michelle Obama) 傳記電影《成為這樣的我：蜜雪兒歐巴馬》（Becoming）獲獎導演合作出品，將於 2025年10月9日上線。