中秋烤肉也能戰南北？炭烤、電烤盤 你是哪一派?

在台灣，中秋節早已與「烤肉」劃上等號，與家人朋友圍在爐火旁邊，邊聊天邊翻動烤網上的食材，不只是味蕾饗宴，更成了專屬於台灣的節日儀式。

受惠連續３週連假，中秋烤肉度商機更盛，特力屋推滿2,000現折200烤肉加菜金。圖/特力屋提供、canva

特力屋觀察各地消費趨勢，烤肉偏好其實存在南北差異。中南部與東部民眾偏愛「高架烤肉爐」，因為升火迅速、大面積烤網方便多人聚餐；相較之下，北部因居住環境或新型住宅限制，更傾向選擇「電烤盤」這類無煙、不需明火的懶人選項。

至於喜歡靈活方便的小型聚會，「卡式瓦斯爐」則成為熱門選擇，不僅能快速料理，也適合 6 人以下的聚會，甚至可一爐兩用，同時應付燒烤與火鍋。

值得注意的是，傳統「炭烤爐」依舊有鐵粉。雖然升火耗時又考驗技巧，但食材經過炭火烘烤後的香氣仍難以取代。為了加快升火效率，不少人會搭配瓦斯噴槍，縮短一半以上等待時間。

近年還出現了「可攜式瓦斯烤肉爐」，收起來就像行李箱一樣方便，成為露營與朋友聚會的熱門裝備。

除了器材選擇，消費者習慣也隨連假延長有所變化。有業者觀察到，今年北部對「高架爐」的需求也明顯增加；另一方面，因新建住宅多有限制，插電式電烤盤的人氣快速竄升，成為許多家庭安全又便利的新選項。

中秋烤肉不只是一頓晚餐，更是家庭、朋友聚在一起的節日文化縮影。

今年三週連假的「烤肉戰線」延長，反映的不只是消費商機，也再次印證這項獨有的台灣節慶文化，如何隨著生活環境與時代習慣持續演變。